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"Очень сложный день для украинцев", - Свитолина дала эмоциональный комментарий после выхода в четвертьфинал Wimbledon. ВИДЕО

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила китаянку Ван Синьюй в четвертом круге Уимблдона-2024. Матч длился 1 час 11 минут и завершился со счетом 6:2, 6:1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) заплакала во время флешинтервью после матча 1/8 финала Wimbledon 2024 года с китаянкой Ван Синьюй (№42 WTA).

Чтобы почтить память жертв массированной ракетной атаки, которую российские войска нанесли по Киеву и Украине утром 8 июля, уроженка Одессы сыграла поединок с черной лентой.

Отмечается, что Элина за два сета уверенно обыграла представительницу Китая (6:2, 6:1) и вышла в четвертьфинал травяного мэйджора.

После победы Свитолина со слезами на глазах рассказала о трагических событиях в Украине.

"Без сомнения, это была хорошая игра. Но это был очень сложный день для украинцев. Поэтому да, было не так уж просто сосредоточиться на игре. С самого утра было очень трудно читать новости, выходить на корт - очень трудно. Поэтому я рада, что сыграла и одержала победу", - сказала Свитолина.

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Напомним, Свитолина в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона. Ее личный рекорд на этом турнире Grand Slam - полуфиналы в 2019 и 2023 годах.

В 1/4 финала Свитолина сыграет с четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Автор: 

победа (591) Свитолина Элина (50)


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Топ комментарии
+27
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08.07.2024 19:17 Ответить
+10
Молодець - надрала зад кажаноїдці. Бл@дь, подякуємо #иду кісінджеру з його "реал політік": так, переманив кетайців на бік Заходу інвестиціями та технологіями, а треба було просто дочекатись, коли б два комуністичні монстри загризли б один одного. Тепер от "фабрика світу" з бензоколонкою вирішили загризти усіх навколо себе. Дякуємо ейнштейну за бомбу і кісінджеру за реал політік. Що ще навигадує нам "сіль землі"?
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08.07.2024 19:20 Ответить
+10
Китайозу прокотила-вже респект.👍
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08.07.2024 19:26 Ответить
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Повага.
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08.07.2024 19:17 Ответить
Складний день..... Це точно!
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08.07.2024 19:19 Ответить
Молодець - надрала зад кажаноїдці. Бл@дь, подякуємо #иду кісінджеру з його "реал політік": так, переманив кетайців на бік Заходу інвестиціями та технологіями, а треба було просто дочекатись, коли б два комуністичні монстри загризли б один одного. Тепер от "фабрика світу" з бензоколонкою вирішили загризти усіх навколо себе. Дякуємо ейнштейну за бомбу і кісінджеру за реал політік. Що ще навигадує нам "сіль землі"?
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08.07.2024 19:20 Ответить
Да, Кисинджер и Эйнштейн во всем виноваты.
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09.07.2024 00:06 Ответить
По ділам їх судитимуть, нє?
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09.07.2024 00:12 Ответить
Наступний суперник Рибакіна, кацапка яка виступає за Казахстан, та що не змогла пояснити своє ставлення до війни...
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08.07.2024 19:23 Ответить
Китайозу прокотила-вже респект.👍
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08.07.2024 19:26 Ответить
Однозначно!!!
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08.07.2024 19:33 Ответить
Брiти - нашi люди! Thanks to our limey friends, you got it all right!
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08.07.2024 22:27 Ответить
Перемагай і надалі, Українко!
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08.07.2024 22:51 Ответить
 
 