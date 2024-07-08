"Очень сложный день для украинцев", - Свитолина дала эмоциональный комментарий после выхода в четвертьфинал Wimbledon. ВИДЕО

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила китаянку Ван Синьюй в четвертом круге Уимблдона-2024. Матч длился 1 час 11 минут и завершился со счетом 6:2, 6:1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) заплакала во время флешинтервью после матча 1/8 финала Wimbledon 2024 года с китаянкой Ван Синьюй (№42 WTA).

Чтобы почтить память жертв массированной ракетной атаки, которую российские войска нанесли по Киеву и Украине утром 8 июля, уроженка Одессы сыграла поединок с черной лентой.

Отмечается, что Элина за два сета уверенно обыграла представительницу Китая (6:2, 6:1) и вышла в четвертьфинал травяного мэйджора.

После победы Свитолина со слезами на глазах рассказала о трагических событиях в Украине.

"Без сомнения, это была хорошая игра. Но это был очень сложный день для украинцев. Поэтому да, было не так уж просто сосредоточиться на игре. С самого утра было очень трудно читать новости, выходить на корт - очень трудно. Поэтому я рада, что сыграла и одержала победу", - сказала Свитолина.

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Напомним, Свитолина в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона. Ее личный рекорд на этом турнире Grand Slam - полуфиналы в 2019 и 2023 годах.

В 1/4 финала Свитолина сыграет с четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.