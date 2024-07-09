УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11418 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
12 650 14

Дрон-камікадзе непомітно підкрадається до окупанта у переліску: "П#дар сів, завмер і думає, що сховався, але...". ВIДЕО

Оператор українського дрона вислідкував окупанта, який ховався у переліску та ліквідував його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно як дрон повільно наближається до росіянини, який намагається обдурити оператора дрона.

"П#дар сів, завмер і думає, що сховався, але...", - каже на записі український воїн.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло окупанта летить високо угору після вибуху ворожого БТРа на міні. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17876) знищення (7600) дрони (4932)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Да - весільні дрони - як казав яицеід - творять дива
показати весь коментар
09.07.2024 11:45 Відповісти
+9
показати весь коментар
09.07.2024 11:42 Відповісти
+6
він какав.
показати весь коментар
09.07.2024 11:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
він какав.
показати весь коментар
09.07.2024 11:42 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2024 11:42 Відповісти
Да - весільні дрони - як казав яицеід - творять дива
показати весь коментар
09.07.2024 11:45 Відповісти
Кацапу не вдалося спокійно освіжитися на украінській землі ,
все поніс до пекла🤬
показати весь коментар
09.07.2024 11:47 Відповісти
🤣
Хто нє спрятался, я нє віноват.
показати весь коментар
09.07.2024 11:47 Відповісти
Завмер як богомол, гундяєвський
показати весь коментар
09.07.2024 11:51 Відповісти
Хитрий п¡д¤р небезпечний навіть у мирному житті. Подяка нашим хлопцям.
показати весь коментар
09.07.2024 11:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sE9UOfutr-Y Мадяр: Хробак дня, кульверт-версія
показати весь коментар
09.07.2024 11:59 Відповісти
Пи***ць підкрався несподівано.
показати весь коментар
09.07.2024 12:02 Відповісти
дроно-собака-підкрадака
показати весь коментар
09.07.2024 12:14 Відповісти
От і одружився, потвора!
показати весь коментар
09.07.2024 12:27 Відповісти
3.14здець підкрався непомітно.....
показати весь коментар
09.07.2024 15:05 Відповісти
. 😂
показати весь коментар
09.07.2024 15:14 Відповісти
тук-тук-кто-там?-100 грамм!))
показати весь коментар
09.07.2024 15:16 Відповісти
 
 