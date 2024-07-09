Дрон-камікадзе непомітно підкрадається до окупанта у переліску: "П#дар сів, завмер і думає, що сховався, але...". ВIДЕО

Оператор українського дрона вислідкував окупанта, який ховався у переліску та ліквідував його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно як дрон повільно наближається до росіянини, який намагається обдурити оператора дрона.

"П#дар сів, завмер і думає, що сховався, але...", - каже на записі український воїн.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло окупанта летить високо угору після вибуху ворожого БТРа на міні. ВIДЕО