Дрон-камікадзе непомітно підкрадається до окупанта у переліску: "П#дар сів, завмер і думає, що сховався, але...". ВIДЕО
Оператор українського дрона вислідкував окупанта, який ховався у переліску та ліквідував його.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно як дрон повільно наближається до росіянини, який намагається обдурити оператора дрона.
"П#дар сів, завмер і думає, що сховався, але...", - каже на записі український воїн.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+10 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар09.07.2024 11:45 Відповісти Посилання
+9 Прощай немытая раССея
показати весь коментар09.07.2024 11:42 Відповісти Посилання
+6 Urs
показати весь коментар09.07.2024 11:42 Відповісти Посилання
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все поніс до пекла🤬
Хто нє спрятался, я нє віноват.