Дрон-камикадзе незаметно подкрадывается к оккупанту в перелеске: "П#дар сел, замер и думает, что скрылся, но...". ВIДЕО

Оператор украинского дрона следил за оккупантом, который скрывался в перелеске и ликвидировал его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях, видно, как дрон медленно приближается к россиянину, пытающемуся обмануть оператора дрона.

"П#дар сел, замер и думает, что скрылся, но...", - говорит на записи украинский воин.

Внимание! Ненормативная лексика!

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