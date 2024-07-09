Дрон-камикадзе незаметно подкрадывается к оккупанту в перелеске: "П#дар сел, замер и думает, что скрылся, но...". ВIДЕО
Оператор украинского дрона следил за оккупантом, который скрывался в перелеске и ликвидировал его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях, видно, как дрон медленно приближается к россиянину, пытающемуся обмануть оператора дрона.
"П#дар сел, замер и думает, что скрылся, но...", - говорит на записи украинский воин.
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Топ комментарии
+10 Валентин Коваль #587289
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+9 Прощай немытая раССея
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+6 Urs
показать весь комментарий09.07.2024 11:42 Ответить Ссылка
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все поніс до пекла🤬
Хто нє спрятался, я нє віноват.