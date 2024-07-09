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Новости Видео Война
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Дрон-камикадзе незаметно подкрадывается к оккупанту в перелеске: "П#дар сел, замер и думает, что скрылся, но...". ВIДЕО

Оператор украинского дрона следил за оккупантом, который скрывался в перелеске и ликвидировал его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях, видно, как дрон медленно приближается к россиянину, пытающемуся обмануть оператора дрона.

"П#дар сел, замер и думает, что скрылся, но...", - говорит на записи украинский воин.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Тело оккупанта летит высоко вверх после взрыва вражеского БТРа на мине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19703) уничтожение (7273) дроны (4123)


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Топ комментарии
+10
Да - весільні дрони - як казав яицеід - творять дива
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09.07.2024 11:45 Ответить
+9
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09.07.2024 11:42 Ответить
+6
він какав.
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09.07.2024 11:42 Ответить
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він какав.
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09.07.2024 11:42 Ответить
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09.07.2024 11:42 Ответить
Да - весільні дрони - як казав яицеід - творять дива
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09.07.2024 11:45 Ответить
Кацапу не вдалося спокійно освіжитися на украінській землі ,
все поніс до пекла🤬
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09.07.2024 11:47 Ответить
🤣
Хто нє спрятался, я нє віноват.
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09.07.2024 11:47 Ответить
Завмер як богомол, гундяєвський
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09.07.2024 11:51 Ответить
Хитрий п¡д¤р небезпечний навіть у мирному житті. Подяка нашим хлопцям.
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09.07.2024 11:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sE9UOfutr-Y Мадяр: Хробак дня, кульверт-версія
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09.07.2024 11:59 Ответить
Пи***ць підкрався несподівано.
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09.07.2024 12:02 Ответить
дроно-собака-підкрадака
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09.07.2024 12:14 Ответить
От і одружився, потвора!
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09.07.2024 12:27 Ответить
3.14здець підкрався непомітно.....
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09.07.2024 15:05 Ответить
. 😂
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09.07.2024 15:14 Ответить
тук-тук-кто-там?-100 грамм!))
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09.07.2024 15:16 Ответить
 
 