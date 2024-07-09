УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11545 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
2 981 2

Українські захисники відбили ворожий штурм та знищили БМП окупантів на Кремінському напрямку. ВIДЕО

Ворог постійно задіює механізовані штурмові групи на Кремінському напрямку. На камери з дронів була зафіксована доля однієї з таких колон. Бронегрупа окупантів розбита ще на під'їзді до позицій Сил оборони. Пілоти РУБпАК 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" добили ворожу техніку майстерними влучаннями.

На опублікованому відео — знищення ворожої БМП одним FPV-дроном, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські десантники ліквідували групу окупантів влучними скидами боєприпасів з дрона. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7600) БМП (415)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гадаю що всі БМП були знищені! Хлопці герої, молодці, вдале полювання!!!
показати весь коментар
09.07.2024 20:51 Відповісти
Балуваний дрончик - ще й вибирає) АЗОВ-СТАЛЬ!
показати весь коментар
09.07.2024 20:57 Відповісти
 
 