Українські захисники відбили ворожий штурм та знищили БМП окупантів на Кремінському напрямку. ВIДЕО
Ворог постійно задіює механізовані штурмові групи на Кремінському напрямку. На камери з дронів була зафіксована доля однієї з таких колон. Бронегрупа окупантів розбита ще на під'їзді до позицій Сил оборони. Пілоти РУБпАК 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" добили ворожу техніку майстерними влучаннями.
На опублікованому відео — знищення ворожої БМП одним FPV-дроном, передає Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Геннадій Нанкевич #583653
показати весь коментар09.07.2024 20:51 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар09.07.2024 20:57 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль