Українські захисники відбили ворожий штурм та знищили БМП окупантів на Кремінському напрямку. ВIДЕО

Ворог постійно задіює механізовані штурмові групи на Кремінському напрямку. На камери з дронів була зафіксована доля однієї з таких колон. Бронегрупа окупантів розбита ще на під'їзді до позицій Сил оборони. Пілоти РУБпАК 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" добили ворожу техніку майстерними влучаннями.

На опублікованому відео — знищення ворожої БМП одним FPV-дроном, передає Цензор.НЕТ.

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