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Тероборонівці виявили схованку ворожих операторів дронів та знищили її. ВIДЕО

Оператор дрона з 98-го батальйону 108-ої окремої бригади територіальної оборони виявив схованку ворожих операторів дронів та здійснив коригування по цілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

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Автор: 

армія рф (17876) знищення (7600)


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Щоб відео повністю задовольнило, воно має закінчуватися крупним планом розчленованих орків 😁
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09.07.2024 22:29 Відповісти
Молодці хлопці!
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10.07.2024 00:17 Відповісти
 
 