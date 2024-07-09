Тероборонівці виявили схованку ворожих операторів дронів та знищили її. ВIДЕО
Оператор дрона з 98-го батальйону 108-ої окремої бригади територіальної оборони виявив схованку ворожих операторів дронів та здійснив коригування по цілі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
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Alessandro Moretti
показати весь коментар09.07.2024 22:29 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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показати весь коментар10.07.2024 00:17 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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