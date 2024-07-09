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Бійці 58 ОМПБр лише за добу уразили 17 ворожих цілей, знищивши логістику і техніку противника. ВIДЕО

Воїни 58-ої окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського за одну добу уразили 17 ворожих цілей.

Наші захисники дронами-камікадзе знищили логістику і техніку противника, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Тероборонівці виявили схованку ворожих операторів дронів та знищили її. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7600) 58 окрема мотопіхотна бригада (113)


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Героям України слава🙏🏼🙏🏼🙏🏼👍🏼❤️
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09.07.2024 23:01 Відповісти
Не зупиняйтесь 58-а!!! За усіх загиблих!
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10.07.2024 03:05 Відповісти
 
 