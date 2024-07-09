Бійці 58 ОМПБр лише за добу уразили 17 ворожих цілей, знищивши логістику і техніку противника. ВIДЕО
Воїни 58-ої окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського за одну добу уразили 17 ворожих цілей.
Наші захисники дронами-камікадзе знищили логістику і техніку противника, передає Цензор.НЕТ.
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Amber
показати весь коментар09.07.2024 23:01 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар10.07.2024 03:05 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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