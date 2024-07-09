В полон потрапив поранений мешканець Москви: окупант пролежав ніч в кущах, а зранку його підібрали українські бійці. ВIДЕО

41-річний Віталій Швидкий, родом з Москви, був поранений при штурмі українських позицій в районі села Макіївка Луганської області, але командир відмовив йому в евакуації.

Він пролежав ніч в кущах, а зранку його підібрали та полонили українські бійці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупант розповів про втрати військ серед російських загарбників: "Есть точки, которые нужно взять, а там уже больше 200 человек погибло. Просто из-за какой-то вот этой точки".

Також дивіться: Бійці 58 ОМПБр лише за добу уразили 17 ворожих цілей, знищивши логістику і техніку противника. ВIДЕО