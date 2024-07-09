В полон потрапив поранений мешканець Москви: окупант пролежав ніч в кущах, а зранку його підібрали українські бійці. ВIДЕО
41-річний Віталій Швидкий, родом з Москви, був поранений при штурмі українських позицій в районі села Макіївка Луганської області, але командир відмовив йому в евакуації.
Він пролежав ніч в кущах, а зранку його підібрали та полонили українські бійці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Окупант розповів про втрати військ серед російських загарбників: "Есть точки, которые нужно взять, а там уже больше 200 человек погибло. Просто из-за какой-то вот этой точки".
Топ коментарі
+42 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар09.07.2024 23:26 Відповісти Посилання
+30 Ihor Opatsa
показати весь коментар09.07.2024 23:38 Відповісти Посилання
+13 vsbu vsbu
показати весь коментар09.07.2024 23:42 Відповісти Посилання
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Як це мерзенно !...
Воно в Україну зі зброєю прийшло не заради миру та НАШОГО життя.
На жаль, в нас теж таким не гребують.
Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?
Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…
Опанас. ***** якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…
Опанас (гpізно підходить до Владіміра). Знімай штани! Їбати тебе буду!
(с) Кацапи. Лесь
По поводу культуры. Бескультурные, невоспитанные и безмозглые мальчики в трусиках показывают дрону неприличные жесты. Так нельзя поступать! Репрессии со стороны дронов последовали незамедлительно:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dywryz/ua_79th_air_assault_brigades_perun_group_drone/