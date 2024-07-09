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В полон потрапив поранений мешканець Москви: окупант пролежав ніч в кущах, а зранку його підібрали українські бійці. ВIДЕО

41-річний Віталій Швидкий, родом з Москви, був поранений при штурмі українських позицій в районі села Макіївка Луганської області, але командир відмовив йому в евакуації.

Він пролежав ніч в кущах, а зранку його підібрали та полонили українські бійці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупант розповів про втрати військ серед російських загарбників: "Есть точки, которые нужно взять, а там уже больше 200 человек погибло. Просто из-за какой-то вот этой точки".

Також дивіться: Бійці 58 ОМПБр лише за добу уразили 17 ворожих цілей, знищивши логістику і техніку противника. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17876) полонені (2306)


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Топ коментарі
+42
Тепер він шовковии і лагіднии - хоч до рани прикладаи - це вже було тисячі разів
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09.07.2024 23:26 Відповісти
+30
Швидкий!... - яничари, уроди і ублюдки - не думає, звідки його корні!... Де його пра- Батьківщина!...
Як це мерзенно !...
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09.07.2024 23:38 Відповісти
+13
...може йому вареників з вишнями відправити
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09.07.2024 23:42 Відповісти
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Тепер він шовковии і лагіднии - хоч до рани прикладаи - це вже було тисячі разів
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09.07.2024 23:26 Відповісти
...може йому вареників з вишнями відправити
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09.07.2024 23:42 Відповісти
яничару достатньо було однієї "сливи" і покинути під кущем... лисичкам
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10.07.2024 04:24 Відповісти
Кремль ~300 років робить з українців малоросів. Х**ло просто прагне продовжити цю тенденцію. За поребріком мільйони таких українців.
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10.07.2024 03:59 Відповісти
За парєбріком не українці, а хохли-перевертні. Українці -- в Україні.
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10.07.2024 05:38 Відповісти
як це - "Швидкий"?
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09.07.2024 23:36 Відповісти
Цілком ймовірно Там стільки яничарів. Гірші за звичайних орків
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09.07.2024 23:59 Відповісти
Знаєте, що подумав. От колись бєркутов запускали "тренуватися" на зеках. Після кожного ракетного обстрілу треба запускати ментів тренуватися на кацапських полонених...
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09.07.2024 23:36 Відповісти
Та хоча б завали розбирати! А у нас конвенції..його зараз відправлять до колонії на дієтичне харчування, зубки підлікують..
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09.07.2024 23:59 Відповісти
...а потрібно відправляти на розмінування територій.
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10.07.2024 05:39 Відповісти
Я пропонувала - зі мною тут не погодились...конвенції..
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10.07.2024 06:54 Відповісти
Нахер нам мусорня потрібна з такими навичками.
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10.07.2024 00:33 Відповісти
Швидкий!... - яничари, уроди і ублюдки - не думає, звідки його корні!... Де його пра- Батьківщина!...
Як це мерзенно !...
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09.07.2024 23:38 Відповісти
таких швидких та прочих яничар треба "фільтрувати" прямо під час взяття в полон.... щоб не ганьбили українські призвища
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10.07.2024 02:19 Відповісти
Які корні! Чурка чуркой, дарма його підібрали, хай би там лежав!
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10.07.2024 06:33 Відповісти
Не корні, а коріння, не уроди, а виродки, не ублюдки, а виродки! Малорос на малоросі сидить і хохлом поганяє! Вчіть рідну українську мову, а не белькотіть суржиком!
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10.07.2024 08:47 Відповісти
Яйця цій сукі би відтяти … но ніби но шкода
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09.07.2024 23:45 Відповісти
Чого ж шкода? Зовсім і не шкода!
Воно в Україну зі зброєю прийшло не заради миру та НАШОГО життя.
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10.07.2024 11:50 Відповісти
Вилупок!!!
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09.07.2024 23:47 Відповісти
"Есть точки, которые нужно взять, а там уже больше 200 человек погибло. Просто из-за какой-то вот этой точки"

На жаль, в нас теж таким не гребують.
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09.07.2024 23:59 Відповісти
Миша. О, диви… Кацапи…
Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?
Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…
Опанас. ***** якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…
Опанас (гpізно підходить до Владіміра). Знімай штани! Їбати тебе буду!

(с) Кацапи. Лесь
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10.07.2024 00:00 Відповісти
В.Р.А.С.Х.О.Д
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10.07.2024 00:19 Відповісти
До обмінного фонду піде.
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10.07.2024 11:51 Відповісти
Накуя їх брати у полон якщо їх ніхто не міняє? Там вже наче їх седить валом цих рашистів, тільки зайве навантаження на бюджет України.
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10.07.2024 00:20 Відповісти
Щось наші щури, хробаки і мухи недопрацювали - мабуть вже щелепи від роботи зводить.
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10.07.2024 00:30 Відповісти
****** как дышит. Абманули его видите ли. Просто контрактникам сразу предлагают хорошие выплаты и зарплату в отличии от срочников. Вот оно на деньги и польстилось
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10.07.2024 00:41 Відповісти
Искренне ли оно не хочет накабздона увидеть?
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10.07.2024 03:01 Відповісти
Да-а-а, москвАчи уже не те...
По поводу культуры. Бескультурные, невоспитанные и безмозглые мальчики в трусиках показывают дрону неприличные жесты. Так нельзя поступать! Репрессии со стороны дронов последовали незамедлительно:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dywryz/ua_79th_air_assault_brigades_perun_group_drone/
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10.07.2024 05:03 Відповісти
А еще пушкина с достоевским слушали и чайковского с глинкой читали!
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10.07.2024 11:52 Відповісти
Я б добив...
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10.07.2024 05:16 Відповісти
Вода з Ашану на столі стоїть
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10.07.2024 05:42 Відповісти
Які ж вони милі, коли попадають в полон. Я б, напевно, плакав відкручуючи йому голову.
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10.07.2024 08:35 Відповісти
Якщо не бреше ,то навіть в мацквє повно дебілів. Оформляє контракт і сподівається що не попаде на передок. Хоча б поцікавився ,що пуйло таких називає "дабравольцы".
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10.07.2024 09:07 Відповісти
відріжте йому голову в прямом ефірі - одразу бажаючих воювати в Україні поменшає. так робили в чечні.
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10.07.2024 10:44 Відповісти
Почему кацапские пленные не разгребая бетонные завалы , видя всю суть кровавого ***** ? Занимаются сборкой мажорной мебели , для кого ?
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10.07.2024 16:22 Відповісти
gnida
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10.07.2024 17:21 Відповісти
А чого його під тим кущем не пристрелили? Так як вони з українцями в окопі зробили!
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10.07.2024 19:28 Відповісти
Я не москаль. Я заблудился
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10.07.2024 20:10 Відповісти
 
 