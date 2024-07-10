Обстріл Києва заскочив ведучого столичного телеканалу в прямому ефірі: "Оля, шо читай! У нас тут будівля ходором ходить! Я ледь не перепудився!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментом прямого ефіру одного із столичних телеканалів під час ракетної атаки на Київ 8 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі ведучий припиняє читати запланований в ефірі текст, рахує вибухи та закликає своїх колег спускатися до студії, яка розташована у підвальному приміщенні.

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