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Новини Відео Війна
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Обстріл Києва заскочив ведучого столичного телеканалу в прямому ефірі: "Оля, шо читай! У нас тут будівля ходором ходить! Я ледь не перепудився!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментом прямого ефіру одного із столичних телеканалів під час ракетної атаки на Київ 8 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі ведучий припиняє читати запланований в ефірі текст, рахує вибухи та закликає своїх колег спускатися до студії, яка розташована у підвальному приміщенні.

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Автор: 

журналістика (1785) обстріл (29282) Охматдит (250) воєнні злочини (1880)


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Топ коментарі
+17
Героїчно читає "тєксти". Це вам не хухри-мухри.
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10.07.2024 09:47 Відповісти
+14
Заброньований *****-співробітник "критичної інфраструктури".
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10.07.2024 09:55 Відповісти
+11
З його зовнішністю і вбранням треба вести якесь тупеньке,розважальне стендап-шоу.Невже нікого не має більш презентабельного?Це все ж таки типу новинна трансляція.Хоча...Про шо це я...
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10.07.2024 09:54 Відповісти
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Чмошник?
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10.07.2024 09:44 Відповісти
Героїчно читає "тєксти". Це вам не хухри-мухри.
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10.07.2024 09:47 Відповісти
Само ти чмошне
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10.07.2024 10:05 Відповісти
Знаиомии зі мною?
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10.07.2024 10:06 Відповісти
Жаба душить? Ну то нічого, то попусте, як не спаралізує🤣
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10.07.2024 10:53 Відповісти
До чого це? - ви иого видок бачили?
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10.07.2024 10:55 Відповісти
А ти як справжній арієць, оцінюєшь людей позовнішності ?
Тільки дегани і кацапи таке практикують
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10.07.2024 14:43 Відповісти
Фізіономісти
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10.07.2024 16:05 Відповісти
Війна...
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10.07.2024 09:50 Відповісти
Не втік! Майже як наш потужний Лідор
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10.07.2024 09:53 Відповісти
Так Лидор в это время в Польше уже был вроде... Видимо и часть ПВО с ним уехало.
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10.07.2024 09:54 Відповісти
А куди йому тікати? З укриття під вибухи?
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10.07.2024 10:20 Відповісти
щось подібни коменти з Польщі не дуже то і виглядають
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10.07.2024 11:30 Відповісти
А ваш лідер це https://www.google.com/search?sca_esv=cc6cef90bdd03fb0&q=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B9+%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWz9U3MDQqMs0uSH_EaMYt8PLHPWEp3UlrTl5jVOfiCs7IL3fNK8ksqRSS5GKDsvileLmQ9fEsYhW9MOHC3gtbLmy7sPXCToULUy42AzkbAJ2yiLFgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjhs4e_-5yHAxUuQ_EDHQh5DswQzIcDKAB6BAglEAE Анджей Дуда ?
Це той що кордони в Україну перекривав ?
Це той що торгував та торгує з рашистами ?

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10.07.2024 20:16 Відповісти
Блазень хабальний
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10.07.2024 09:54 Відповісти
З його зовнішністю і вбранням треба вести якесь тупеньке,розважальне стендап-шоу.Невже нікого не має більш презентабельного?Це все ж таки типу новинна трансляція.Хоча...Про шо це я...
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10.07.2024 09:54 Відповісти
Заброньований *****-співробітник "критичної інфраструктури".
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10.07.2024 09:55 Відповісти
Ведучий Слава Соломка пояснив, як виїжджає на відпочинок за кордон під час війни

У програмі "Люкс ФМ" артист зазначив, що може перетинати кордон через проблеми зі здоров'ям.

"Стільки отримав хейту з цього приводу й не зрозуміло чого. Виїхав я абсолютно легально. Ні в кого нічого не вкрав. Вибачте, не буду розкривати свою медичну книжку, тому що це медична таємниця. Втім, є причини, на жаль, які дають мені можливість виїздити за кордон", - пояснив Слава.
Додав, що за кордоном він працював і збирав кошти на авто для ЗСУ.

"Я спершу їхав туди відпочивати до моїх друзів, багатодітної сім'ї. Вони дізналися, що я їду й мене запросили. Запитали, чи зможу їм провести захід, і я погодився. Відпочив і попрацював, але нічого не заробив. Що аморального в тому, що людина з'їздила за кордон і повернулася? Мабуть, якщо б мені було некомфортно, я б не виїздив", - прокоментував чоловік.
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10.07.2024 10:24 Відповісти
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10.07.2024 23:16 Відповісти
"заскочив" - це як?
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10.07.2024 09:55 Відповісти
Чув так неодноразово казали, типу застати зненацька. Заскочити...
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10.07.2024 10:11 Відповісти
«Вітько ******** спати на робочому місці, аж поки його на тому не заскочив начальник»
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10.07.2024 10:14 Відповісти
Полонізм. "Здивував(ла,ло)"
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10.07.2024 12:04 Відповісти
все як завжди збили чи почті все збили,а насправді чути 4 вибухи у бомбосховищі і гарно чутию
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10.07.2024 10:14 Відповісти
Вот видео, как несколько ракет летят одна за одной и не видно что бы их пытались сбить... Судя по всему, это по заводу.

https://t.me/insiderUKR/78421
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10.07.2024 10:21 Відповісти
Відео епічне, як і той довбо#об істеричний. Навіть не зрозуміло - радіє чи істерить? І такий кацапський вимов, аж заслухався
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10.07.2024 10:27 Відповісти
Дивно, що пролетіло 6 ракет на стратегічний обєкт і жодної ракети ППО
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10.07.2024 10:47 Відповісти
А шо тут удивительного? Если перед этим тем же маршрутом 30 летело.
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10.07.2024 12:10 Відповісти
Це правда - які на#єр уламки? Це прямі влучання, і треба казати правду - проїб@ли ракетний удар. Інше питання - чим збивати? І тут згадується... асфальт, білоруський бітум, дуже ефективний засіб
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10.07.2024 10:23 Відповісти
десь нема усієї батареї Петріот яка захищала Київ, гавнокомандующій мабуть її перемістив і нема було ким і чим сбивати...
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10.07.2024 10:35 Відповісти
Може навмисне і перемістили щоб знищити воєний завод, якщо ОПа кишить щурами, чому дивуватися
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10.07.2024 10:52 Відповісти
Е ні, це усе відповідальність найпотужнішого манагера усіх часів і народів - єрмака
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10.07.2024 12:21 Відповісти
нехер тут ныть и искать зраду где ее нет,если даже 1-3 прилета были с 30+ ракет это норм резалт(чисто статистически) если нет самолетов чтоб сбивать,у нато основное пво исполняет авиация а петрыки для прикрытия от баллистики ну и теды есть,но это не наш(а космич. уровень) нам такое не дадут.по больничке был прилет,хрущевка скорее прилет бч от сбитой крылатки,кринжал сбили,там по звуку понятно сразу было,киевляне спутать звук сбития кинжала ни с чем не перепутают,на левобережки шандарахнули развед.бпла,потому и последствия для здания небольшие,правда 6 200ых,ну такова сульба,не повезло,не в том месте и не в то время были
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10.07.2024 13:41 Відповісти
Це часом не він співав пісню про ППО?
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10.07.2024 10:19 Відповісти
Ну звісно. Штурмувати посадку не так лячно.
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10.07.2024 10:30 Відповісти
Ледь не перепудився. Аж обосрался.
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10.07.2024 10:45 Відповісти
🤣
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11.07.2024 14:23 Відповісти
це мудило - дружок зе, недавно їздив за кордон, а тут обісрався....
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10.07.2024 11:02 Відповісти
Сидить в повній безбеці і так голосно ссицця. Не можна ведучому так себе вести в прямому ефірі. Папуга квартальна. Почалося все з шоу, от вам і шоу. Люди ж повелися на шоу, от тепер дивіться шоу. Шоу маст гоу он.
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10.07.2024 11:18 Відповісти
Прикольний такий, Вуди Аллен у молодості.
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10.07.2024 11:20 Відповісти
ведучий ухилянт чи ще?
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10.07.2024 12:00 Відповісти
..коментатори-хейтери (у більшості) досягли рівня старшої групи дитячого садку.. та й то там діти розумніші будуть...
це ті самі 73%, що й досі гигикають на тупорилих кварталах та лігахсміху над зовнішністю, вимовою, поведінкою людей...
і що вони нам знову понавибирають?..
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10.07.2024 13:03 Відповісти
Все вірно, а відсотки переплутали. Тут пишуть тільки особини з 25%, бо інших тут системно цькують.
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13.07.2024 13:46 Відповісти
Це знищили головний завод ВПК. Тому що мас-медіа приховували попередні випадки і не було громадянського тиску на ситуацію. Цей завод мали ще рік тому евакуювати у шахти і бункери, масштабно закупити нове устаткування і розширити у десять разів кількість працівників.
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10.07.2024 14:19 Відповісти
Хабадо-соросівська жидомасонерія встановила монополію на медіа-пропаганду в країні, витіснивши все адекватне за межі суспільного дискурсу. Сам факт, що ракети поцілили у завод, а не у телецентр, говорить що почому.
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10.07.2024 14:32 Відповісти
Так а чому не можна через 2,5 роки війни облаштувати в укритті підземну студію, й там постійно працювати? Євроремонт, меблі, кава, лише вікон нема, та працюй собі, а не бігай поверхами
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10.07.2024 15:35 Відповісти
Лице сміливої української журналістики
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10.07.2024 20:17 Відповісти
Слава Соломка - це приклад дуже харизматичної особистості в тележурналистики, він за освітою ще і актор, це наближення по харизмі к Аткінсону чи Луи де Фюнесу, і ображати людину, яка є насправді особистостю, дуже позитивною та в якої немає фальші, - це СОРОМ. Це ваш рівень европейськости, людяності, толерантності, деяки коментатори ? ви дуже високо злетіли, це більше нагадує "болото" московське з його нацистськими коментарями.
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10.07.2024 22:23 Відповісти
Яка толерантність коли вбивають Україну, чи в сосну трохи ударились....
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11.07.2024 14:22 Відповісти
мабуть, у сосну вдарився той, хто судить за зовнішністю, а не судом праведності, хто дозволяє хамські коментарі стосовно громадян України
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11.07.2024 17:29 Відповісти
тільки зарегилось і вже права качає
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12.07.2024 11:07 Відповісти
Твої коменти, як ветерана обсиралівки, звісно мають велику вагу. Яку б муйню ти наклав...
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13.07.2024 13:39 Відповісти
Вєтєран сходи до лісу
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14.07.2024 17:53 Відповісти
- це ваш нацистський коментар, це дивна тупость, невже ще і в ТОП ??
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10.07.2024 22:27 Відповісти
До речі, хочеться отримати відповідь від військово-політичного керівництва України: що в цей момент робило київська ППО?
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10.07.2024 23:17 Відповісти
Зеленського просто в Києві не було
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11.07.2024 06:31 Відповісти
 
 