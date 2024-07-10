Обстріл Києва заскочив ведучого столичного телеканалу в прямому ефірі: "Оля, шо читай! У нас тут будівля ходором ходить! Я ледь не перепудився!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис із фрагментом прямого ефіру одного із столичних телеканалів під час ракетної атаки на Київ 8 липня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі ведучий припиняє читати запланований в ефірі текст, рахує вибухи та закликає своїх колег спускатися до студії, яка розташована у підвальному приміщенні.
Топ коментарі
+17 Михаил Грушевский
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+14 Gary Grant
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+11 Driver Audi
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Тільки дегани і кацапи таке практикують
Це той що кордони в Україну перекривав ?
Це той що торгував та торгує з рашистами ?
У програмі "Люкс ФМ" артист зазначив, що може перетинати кордон через проблеми зі здоров'ям.
"Стільки отримав хейту з цього приводу й не зрозуміло чого. Виїхав я абсолютно легально. Ні в кого нічого не вкрав. Вибачте, не буду розкривати свою медичну книжку, тому що це медична таємниця. Втім, є причини, на жаль, які дають мені можливість виїздити за кордон", - пояснив Слава.
Додав, що за кордоном він працював і збирав кошти на авто для ЗСУ.
"Я спершу їхав туди відпочивати до моїх друзів, багатодітної сім'ї. Вони дізналися, що я їду й мене запросили. Запитали, чи зможу їм провести захід, і я погодився. Відпочив і попрацював, але нічого не заробив. Що аморального в тому, що людина з'їздила за кордон і повернулася? Мабуть, якщо б мені було некомфортно, я б не виїздив", - прокоментував чоловік.
https://t.me/insiderUKR/78421
це ті самі 73%, що й досі гигикають на тупорилих кварталах та лігахсміху над зовнішністю, вимовою, поведінкою людей...
і що вони нам знову понавибирають?..