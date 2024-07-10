Воїни 93 ОМБр ліквідували окупанта влучним скидом боєприпасу на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Пілоти аеророзвідки 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку ліквідували окупанта влучним скидом боєприпасу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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Alessandro Moretti
показати весь коментар10.07.2024 16:37 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Sergei M #570318
показати весь коментар10.07.2024 17:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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