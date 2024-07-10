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Воїни 93 ОМБр ліквідували окупанта влучним скидом боєприпасу на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Пілоти аеророзвідки 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку ліквідували окупанта влучним скидом боєприпасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Дивіться: Окупант самоліквідувався за допомогою гранати на полі бою. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17876) ліквідація (4096) 93 окрема механізована бригада (301)


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Справді втратив голову, побачивши красу України.
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10.07.2024 16:37 Відповісти
Недовго мучився
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10.07.2024 17:38 Відповісти
 
 