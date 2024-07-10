Спецпризначенці СБУ уразили російські ЗРК "Тор-М2" та "Бук". ВIДЕО

За два тижні ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці Служби безпеки уразили: 30 танків, 43 ББМ, 56 артсистем і РСЗВ, 12 систем ППО, 8 засобів РЕБ/РЕР, 461 одиницю автотранспорту, 235 фортифікаційних споруд, 11 складів ПММ і боєприпасів.

Воїни знищили російські ЗРК "Тор-М2" та "Бук" дронами RAM та Switchblade 600, передає Цензор.НЕТ. А також було знищено 485 окупантів.

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