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Спецпризначенці СБУ уразили російські ЗРК "Тор-М2" та "Бук". ВIДЕО

За два тижні ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці Служби безпеки уразили: 30 танків, 43 ББМ, 56 артсистем і РСЗВ, 12 систем ППО, 8 засобів РЕБ/РЕР, 461 одиницю автотранспорту, 235 фортифікаційних споруд, 11 складів ПММ і боєприпасів.

Воїни знищили російські ЗРК "Тор-М2" та "Бук" дронами RAM та Switchblade 600, передає Цензор.НЕТ. А також було знищено 485 окупантів.

Дивіться: Воїни 93 ОМБр ліквідували окупанта влучним скидом боєприпасу на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

ППО (3294) СБУ (12991) танк (2089) знищення (7600) ЗРК (217) ББМ (28)


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А гарматку вдарили прямо в глаз.
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10.07.2024 17:34 Відповісти
Ювелірна робота!
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10.07.2024 18:50 Відповісти
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10.07.2024 18:33 Відповісти
Гарно дуже гарно, чудово.
Слава ЗСУ!!!
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10.07.2024 19:56 Відповісти
 
 