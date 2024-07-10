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Україна і Люксембург підписали безпекову угоду. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден у Вашингтоні підписали безпекову угоду між двома державами.

Про це повідомив Зеленський. Передає Цензор.НЕТ.

"Люксембург продовжуватиме надавати військову допомогу Україні й буде надалі підтримувати захист життя наших людей. Угода зосереджена на політичній та ціннісній взаємодії між нашими країнами. Люксембург підтримує санкції проти Росії, наше подальше зміцнення на європейському та євроатлантичному напрямках – вступ України в ЄС і НАТО, – а також допомагатиме захисту та відновленню нашої культурної спадщини.
Дякую Люксембургу за вибір на користь справедливості й миру!" - йдеться в повідомленні.

З текстом "Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною і Великим Герцогством Люксембург" можна ознайомитися на сайті президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фрідман вимагає від Люксембургу майже $16 мільярдів через замороження активів

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував дві нові безпекові угоди.

Автор: 

безпека (946) Зеленський Володимир (24391) Люксембург (141)


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Топ коментарі
+6
В той день, коли зелену тварину грохнуть, нажрусь від щастя.
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10.07.2024 17:48 Відповісти
+6
Люксембуржці - то страшні вояки. Чув цікаву історію, коли вони відправили дридцять стрілків на якусь війнушку (може з Наполеоном, але не памʼятаю вже). І повернулися мало того шо з перемогою, а ще й в кількості 31. Бо до них там якийсь алкозельцер прибився по дорозі.
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10.07.2024 18:19 Відповісти
+5
Й*бнувся Гундос зі своїми безпековими угодами. Піди ще з пінгвінами їх підпиши, дегенерат укурений!
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10.07.2024 19:14 Відповісти
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🤣
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10.07.2024 17:44 Відповісти
Потужно
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10.07.2024 17:46 Відповісти
Потужно...ДУЖЕ ПОТУЖНО!!!

 чекаємо на "безпекову угоду" з... Ліхтенштейном...та Монако.... Андоррі, приготуватися....

просто "па-пріколу.."
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10.07.2024 19:41 Відповісти
Перемога. 300 балістичних ракет з Люксембурга вже везуть в Україну.👍
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10.07.2024 17:46 Відповісти
В той день, коли зелену тварину грохнуть, нажрусь від щастя.
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10.07.2024 17:48 Відповісти
При Порошенку обговорювали, що зробив Порошенко, при Зеленському обговорюють, що сказав Зеленський, у кращому разі - безпекові угоди, яких ніхто не бачив.
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10.07.2024 18:11 Відповісти
Люксембуржці - то страшні вояки. Чув цікаву історію, коли вони відправили дридцять стрілків на якусь війнушку (може з Наполеоном, але не памʼятаю вже). І повернулися мало того шо з перемогою, а ще й в кількості 31. Бо до них там якийсь алкозельцер прибився по дорозі.
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10.07.2024 18:19 Відповісти
Після укладання договору можемо бути впевненими, що вони на нас не нападуть. Щастя то яке і все завдяки найвеличнішому ...
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10.07.2024 19:43 Відповісти
П**да росії!
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10.07.2024 18:21 Відповісти
рашка, виводь війська з України, бо зараз роза люксембург таке вам зробить, що підарашка жахнеться. питання- як це зеленському вдається таку угоду скласти з могутнім люксембургом? це потужна перемога зеленої влади.
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10.07.2024 18:56 Відповісти
Й*бнувся Гундос зі своїми безпековими угодами. Піди ще з пінгвінами їх підпиши, дегенерат укурений!
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10.07.2024 19:14 Відповісти
І як допомогли ці угоди 8 липня? Кому вона потрібні? Воно хворе, припі&жене чмо
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10.07.2024 21:43 Відповісти
Потужно! Думаю Ху*ло цього не чекав , адже Люксембург дуже потужна країна з потужною армією!
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11.07.2024 00:21 Відповісти
В як з Оманом?
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11.07.2024 07:23 Відповісти
с миру по нитке.....
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11.07.2024 09:42 Відповісти
 
 