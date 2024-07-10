Україна і Люксембург підписали безпекову угоду. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден у Вашингтоні підписали безпекову угоду між двома державами.
Про це повідомив Зеленський. Передає Цензор.НЕТ.
"Люксембург продовжуватиме надавати військову допомогу Україні й буде надалі підтримувати захист життя наших людей. Угода зосереджена на політичній та ціннісній взаємодії між нашими країнами. Люксембург підтримує санкції проти Росії, наше подальше зміцнення на європейському та євроатлантичному напрямках – вступ України в ЄС і НАТО, – а також допомагатиме захисту та відновленню нашої культурної спадщини.
Дякую Люксембургу за вибір на користь справедливості й миру!" - йдеться в повідомленні.
З текстом "Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною і Великим Герцогством Люксембург" можна ознайомитися на сайті президента.
Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував дві нові безпекові угоди.
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🤣
чекаємо на "безпекову угоду" з... Ліхтенштейном...та Монако.... Андоррі, приготуватися....
просто "па-пріколу.."