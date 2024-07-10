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Сили оборони вночі знищили ворожу техніку окупантів. ВIДЕО

Воїни 3-ої окремої штурмової бригади вночі дроном-камікадзе знищили ворожу техніку окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

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Автор: 

знищення (7600) 3 Окрема штурмова бригада (458)


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Завжди трійка щось смачненьке знайде!) дяка вам ІІІ!!!
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10.07.2024 21:02 Відповісти
то шось на колесах було.. буханка ?
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11.07.2024 04:59 Відповісти
Можливо БРДМ з мангалом )
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11.07.2024 08:54 Відповісти
 
 