Сили оборони вночі знищили ворожу техніку окупантів. ВIДЕО
Воїни 3-ої окремої штурмової бригади вночі дроном-камікадзе знищили ворожу техніку окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар10.07.2024 21:02 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
wtfkote
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Qq Qqq #455433
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