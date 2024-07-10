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Воїни 47 ОМБр ліквідували окупанта: тіло загарбника зробило сальто у повітрі. ВIДЕО

Після скидання з українського дрона боєприпасу, тіло окупанта зробило сальто в повітрі. Ліквідували загарбника бійці 47-ої окремої механізованої бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Дивіться: Сили оборони вночі знищили ворожу техніку окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17876) ліквідація (4096)


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Топ коментарі
+5
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10.07.2024 21:48 Відповісти
+4
цирк нікуліна в Украііні.
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10.07.2024 21:45 Відповісти
+4
оператору зауваження - треба більш крупний план робить, бо не видно яке сальто - переднє чи заднє.
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10.07.2024 21:45 Відповісти
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цирк нікуліна в Украііні.
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10.07.2024 21:45 Відповісти
+ 2 раза на бис...
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10.07.2024 22:01 Відповісти
Ну зате в Україні артисти цирку 95-го кварталу мають бронь ... від мобілізації
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10.07.2024 21:47 Відповісти
оператору зауваження - треба більш крупний план робить, бо не видно яке сальто - переднє чи заднє.
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10.07.2024 21:45 Відповісти
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10.07.2024 21:48 Відповісти
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10.07.2024 21:59 Відповісти
Політ джмура, московськага….
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10.07.2024 22:23 Відповісти
Олімпіада чекає на такого легкоатлета.
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10.07.2024 22:36 Відповісти
https://x.com/i/status/1810953550635118666 спєцназ пєрєдіслоціруєца
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10.07.2024 22:45 Відповісти
Це точно чмобіки. Позитивний момент. Дебіли-дообровольці закінчуються.
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11.07.2024 00:19 Відповісти
не обов'язково. Є ще дебіли-добровольці, які підписують контракт через півтора мільйона виплати. У вересні будкть два виплачувать.
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11.07.2024 04:05 Відповісти
Нас кормят этой херней чтобы успокоить. Но на реальную победу это не тянет. Нам нужны кадры горящих аэродромов.
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10.07.2024 23:11 Відповісти
......КраSівоє .....я з дитинSтва ******** акробатіку .....👍
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10.07.2024 23:35 Відповісти
Погода хороша - ось і літають.
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10.07.2024 23:57 Відповісти
Брейкланс!!
© Вакавакавака фристайлааа✌️✌️✌️
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11.07.2024 00:20 Відповісти
Надпись на надгробной плите: "Он не хотел скакать на Майдане".
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11.07.2024 01:33 Відповісти
Він думав, що летить на Небо, в Рай...
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11.07.2024 06:33 Відповісти
 
 