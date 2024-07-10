Воїни 47 ОМБр ліквідували окупанта: тіло загарбника зробило сальто у повітрі. ВIДЕО
Після скидання з українського дрона боєприпасу, тіло окупанта зробило сальто в повітрі. Ліквідували загарбника бійці 47-ої окремої механізованої бригади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
Топ коментарі
+5 ZoV KobZona
показати весь коментар10.07.2024 21:48 Відповісти Посилання
+4 Serhiy Talatynnik
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+4 Urs
показати весь коментар10.07.2024 21:45 Відповісти Посилання
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