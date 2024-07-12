УКР
Херсонський рибалка поцілив рибиною у російський дрон. ВIДЕО

Херсонський рибалка поцілив рибиною у російський дрон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис рибного удару опублікований у соцмережах. На відео видно двох чоловіків, які рухаються водою на човні. Один із них, дочекавшись наближення дрона, кинув у БПЛА рибою. Атака виявилася точною, але дрон уцілів і продовжив рух.

"Херсонські рибалки кидком рибини майже збили російський квадрокоптер, який вирішив поспостерігати за їхнім човном", - зазначає у коментарі автор публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні запустили електронну систему управління рибною галуззю

+33
Дав ляща карасем.
12.07.2024 13:54 Відповісти
+21
*******
12.07.2024 13:49 Відповісти
+15
Еще раз, окунь там:

12.07.2024 14:38 Відповісти
*******
12.07.2024 13:49 Відповісти
Дав ляща карасем.
12.07.2024 13:54 Відповісти
Судячи з "фігури" рибини та окрасу плавників - їм "таранею" зацідили Це такий "підвид" плітки Живе в Азово-Чорноморському басейні (у лиманах) На нерест заходить у річки Я таку колись давно ловив у низов"ї Бугу
12.07.2024 14:20 Відповісти
Окунь на видео, хороший грамм на 300-400. На первой секунде отчетливо горб видно.
12.07.2024 14:23 Відповісти
А ти у тарані бачив горба? Ти її "вживу" хоч раз роздивлявся? (Якщо ТАК кидать окунем - обов"язково руки спинним плавником уколеш!)
12.07.2024 14:32 Відповісти
Еще раз, окунь там:

12.07.2024 14:38 Відповісти
"Хай буде "гречка"!
12.07.2024 15:04 Відповісти
не гречка. окунь.
12.07.2024 17:08 Відповісти
12.07.2024 17:15 Відповісти
.
13.07.2024 09:07 Відповісти
13.07.2024 09:26 Відповісти
.
14.07.2024 10:07 Відповісти
Шо "Амфашко" - сумно? Ніхто на тебе уваги не звертає?
14.07.2024 11:16 Відповісти
Друг мой, искать ВНИМАНИЯ в форуме - это не ко мне.
14.07.2024 15:18 Відповісти
Так я ж і бачу ! Ніяк у тебе це не виходить - адже я тебе ігнорую Залишається лише прибігти на форум, "накласти смердючу купу" під моїм коментарем і сидіть, спостерігать, як я "звертаю на тебе увагу" - "посилаю нахєр" дозволеним Правилами форуму способом!
14.07.2024 16:00 Відповісти
Разгадал, праклятый!
Раскрыл смысл моей ничтожной жызни - день и ночь выискивать сообщения ХОЛОДНОГО ЯРА и в бессильной злобе биться лбом о могучий волнорез Светоча Разума!
И если ты всего две недели воздержишься от комментариев - умру от зелёной тоски....
15.07.2024 09:28 Відповісти
А що? Хіба я неправий? Адже я не бачу тут твоїх коментарів по темах обговорення (крім тих якими ти пробуєш мене "вкусить") Саме в цьому я й бачу сенс твого теперішнього перебування на форумі
15.07.2024 09:31 Відповісти


15.07.2024 09:36 Відповісти
15.07.2024 09:47 Відповісти
ну и дурак...
15.07.2024 09:56 Відповісти
А ти часто ТАК кидаєшся окунем? Саме окунем. І саме по дронам. Частіше 138 разів в тиждень? Який % збиття дронів і "уколоття" спинним плавником рук? Чи є статистичні дослідження і твої монографії на цю тему? На якому по рахунку кидку окунем ти вколовся плавником і став дипломованим спеціалістом на цю тему?
13.07.2024 03:14 Відповісти
На жали - ти пропустив мій захист дисертації з цього приводу Він успішно був проведений у грудні минулого року - коли ти був зайнятий вивченням особливостей скочування зелених кульок з носа у дитсадку Тема дисертації моєї: "Методика збивання дронів за допомогою підручних засобів Окремим розділом розглядалися "побічні ефекти впливу цих підручних засобів на організм метаючого"
13.07.2024 06:09 Відповісти
Я сподіваюся, що окунь не постраждав і поплив у своїх справах. Окуня нагородити за посильний захист батьківщини!
13.07.2024 08:35 Відповісти
Всегда плотву из Дона таранью называли.
Эта же плотва в Волге - вобла.
12.07.2024 16:01 Відповісти
"Тарань" і "вобла" - та ж сама "плотва" Просто це її "прохідні" підвиди які народжуються у річках але на "вигул" спускаються в моря Тарань - в Азовське та Чорне а вобла - у Каспій Точно як лососеві По всій Україні та Росії плотва називається по-різному У верхів"ях Десни її іменують "ублиця" У Нечорнозем"ї РОсії - "сорога" У Сибіру - "чебак"
12.07.2024 16:59 Відповісти
Такій спец і не у РЕБ ЗСУ!
ТЦК зустричайте профі!
12.07.2024 14:06 Відповісти
думав, мабуть рибінспекція цифрує та фільмує
12.07.2024 14:09 Відповісти
Руку набил, когда от дронов рыбиспекции отбивался в мирное время
12.07.2024 14:11 Відповісти
Понять можно хлопца---кинуть крупной и сбить жалко конечно было! Тут совет скромный. Рогатку брать с собой и по три шарика од подшибника заряжать. Только рожки рогатки пошире должны быть и длиннее и кожеток больше. На 20 метров прямой наводкой пойдёт, потом только разлёт начнётся.
12.07.2024 14:14 Відповісти
А як би ще запустив спініг та заарканив дрон. Можна було б познущатись з операторів.
12.07.2024 14:25 Відповісти
вони вижмвають, тому у них спінінгів нема. Сітки.
12.07.2024 14:34 Відповісти
Та з сіткою можна було і з десяток дронів наї...ти - там же ж профі по сіткам - тож Херсонські плавні - там по іншому - собі у збиток.
12.07.2024 15:06 Відповісти
Та навіть і це відео є посьміховиськом з оператора, а краще б Невтікач буєм збив би дрона, хоч якась користь була б, а то все по роялях ...
12.07.2024 14:36 Відповісти
12.07.2024 15:25 Відповісти
Птстят как всегда. Ватаман двоих забил. А написали преувеличили как всегда!
12.07.2024 20:20 Відповісти
Цікаво що було далі...
12.07.2024 15:32 Відповісти
ляща далі...
12.07.2024 16:13 Відповісти
А казахи обісцялись в калібр вудку кинуть
12.07.2024 15:43 Відповісти
казахи в їх водах не ловлять у них свого моря багато.

це дагестанці були...
12.07.2024 16:23 Відповісти
Чінгачгук Херсонський Змій
12.07.2024 16:33 Відповісти
Це вам не РЕБ а РИБ
12.07.2024 16:51 Відповісти
Дрон такой: "Где я?", "Кто я?" ...
12.07.2024 17:01 Відповісти
Херсонські рибалки настільки суворі ...
12.07.2024 18:49 Відповісти
Супер )
13.07.2024 00:17 Відповісти
Як не огірками,то рибою.
13.07.2024 09:04 Відповісти
 
 