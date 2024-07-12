Херсонський рибалка поцілив рибиною у російський дрон. ВIДЕО
Херсонський рибалка поцілив рибиною у російський дрон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис рибного удару опублікований у соцмережах. На відео видно двох чоловіків, які рухаються водою на човні. Один із них, дочекавшись наближення дрона, кинув у БПЛА рибою. Атака виявилася точною, але дрон уцілів і продовжив рух.
"Херсонські рибалки кидком рибини майже збили російський квадрокоптер, який вирішив поспостерігати за їхнім човном", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
MausMike
12.07.2024 13:54
Валентин Коваль
12.07.2024 13:49
Vasya Kirpych
12.07.2024 14:38
Раскрыл смысл моей ничтожной жызни - день и ночь выискивать сообщения ХОЛОДНОГО ЯРА и в бессильной злобе биться лбом о могучий волнорез Светоча Разума!
И если ты всего две недели воздержишься от комментариев - умру от зелёной тоски....
Эта же плотва в Волге - вобла.
ТЦК зустричайте профі!
це дагестанці були...