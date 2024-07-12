Херсонський рибалка поцілив рибиною у російський дрон. ВIДЕО

Херсонський рибалка поцілив рибиною у російський дрон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис рибного удару опублікований у соцмережах. На відео видно двох чоловіків, які рухаються водою на човні. Один із них, дочекавшись наближення дрона, кинув у БПЛА рибою. Атака виявилася точною, але дрон уцілів і продовжив рух.

"Херсонські рибалки кидком рибини майже збили російський квадрокоптер, який вирішив поспостерігати за їхнім човном", - зазначає у коментарі автор публікації.

