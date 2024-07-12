Херсонский рыбак попал рыбиной в российский дрон. ВИДЕО
Херсонский рыбак попал рыбой в российский дрон.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "рыбного" удара опубликована в соцсетях. На видео видно двух мужчин, передвигающихся по воде на лодке. Один из них, дождавшись приближения дрона, бросил в БПЛА рыбиной. Атака оказалась точной, но дрон уцелел и продолжил движение.
"Херсонские рыбаки броском рыбины почти сбили российский квадрокоптер, который решил понаблюдать за их лодкой", - отмечает в комментарии автор публикации.
Раскрыл смысл моей ничтожной жызни - день и ночь выискивать сообщения ХОЛОДНОГО ЯРА и в бессильной злобе биться лбом о могучий волнорез Светоча Разума!
И если ты всего две недели воздержишься от комментариев - умру от зелёной тоски....
Эта же плотва в Волге - вобла.
ТЦК зустричайте профі!
це дагестанці були...