Спецпризначенці ГУР підірвали ворожі склад БК і пункт запуску російських дронів. ВIДЕО

Оператори Головного управління розвідки підірвали ворожі склад БК і пункт запуску дронів.

Про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО України, передає Цензор.НЕТ.

На одному з напрямків фронту оператори підрозділу ГУР МО України "Ghost" виявили та знищили: склад боєприпасів росіян, низку ворожих засобів зв’язку та спостереження, місце, де окупанти облаштували пункт запуску fpv-дронів.

знищення (8285) ГУР (685)
Авгієві конюшні в Україні, необхідни чистити!! Бо буде горе Україні!

Заміна генпрокурорів, після лютого 2014 року, після Революції Гідності, у пам'ять про героїчну Небесну Сотню, на махніцкого, ярему, луценка, і аж до 2024 року, на отого, на 100% свого від зелєрмака, «чесний, прямий і безкомпромісний», костіна!!!
Усе це, робилося рішеннями президента України, і, так званими мудрилами, з Укрядового кварталу та купи НЕЗРОЗУМІЛИХ отих, держСекретарів у Секретаріаті КМУ та ЦОВВ … Повторювалася така заміна генпрокурорів, так, як і під час УБИВСТВА - В. Чорновола та Г. Гонгадзе, Сашка Білого!! Одні і тіж, чесні та патріотичні, призначали для себе на 100% свого кріпака, який буде робити не по Закону, а по телефону, з департаментів АПУ/ОПУ, за наказом керівника, того ж АПУ/ОПУ!! Бо Президент України-чесно обраний і найвеличніший, а гадять Україні, руками отих саме держСекретарів їх замів, а також, помічників, підібраних керівником АПУ/ОПУ з усякого оточення попередників, отого ганебного ексПрезидента, від тих, грошових лантухів, хто давав отому новому Президенту, грошенята, для його обрання!
Чистити треба, ці Авгієві конюшні в Україні! Але не розтягувати цЮ СПРАВУ, на чергові, сотні грошових РИГФОРМ, упродовж уже, > 30 років!!!
Хіба що, усе ж, оті, точкові люстрації, від райцентру і аж до столиці, але, не довше 3 метрів, міцної вірьовки!! Можливо, взяти за взірець сценарій з Чаушеску або Каддафі чи вождя, усіх «щасливих» іракців…?? Варіантів безліч, але затягування з їх вибором, наносять невиправної шкоди, Незалежності України!! І першими у цій справі ЗОБОВЯЗАНІ бути саме ГПУ СБУ ДБР МВС НАЦПОЛ НАЗК, щоб довести Українцям свою реальну НЕПОТРІНІСТЬ, за старими критеріями!!!
показати весь коментар
14.07.2024 11:14 Відповісти
А до того в Україні не було горя?
читайте Винниченка: "української історії читати без брому, валер'янки не можна"
Для таких як ви, хто постійно дивиться головою взад історії - можу порекомендувати почати з Батька Богдана Хмельницього, що приєднав Україну до московії.
показати весь коментар
14.07.2024 14:11 Відповісти
З Богданом там все ж таки було голосування полковників(бо ніколи в Україні не було царя - демократія вже тоді існувала в Україні) - і перевагою у два чи три голоси проголосували полковники за те шоб просити допомоги в моськовського царя. Альтернатива була - NATO - ну в плані допомога з Речі Посполітої. Купили моськовськи бояри полковників батька Хмеля. Кобила вже тоді працювала. А ху..ло відправив військо в Україну - стрільців. Ти і по сей час стріляють- все.
показати весь коментар
14.07.2024 15:33 Відповісти
Наші воіни знищили зміїне кубло окупантів - молодці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
14.07.2024 11:16 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2024 11:19 Відповісти
Storm Shadow і Квартал-95. https://www.youtube.com/watch?v=QvGpuCmoVWU Це повний пундуц...
показати весь коментар
14.07.2024 11:20 Відповісти
Їх, блогерів, з часів кучми, хочь пруд пруди. І всі, майже, служили у кгб рсср. Там тіки чого коштує речник кучми - олег соскін - рашисти, під йього коментами просто стають по стійці - Смирно, та шлють російськи рубліки. А соскін, с..ка, сидить в Америці, та вже кілька десятків років виливає свої нічьні горшки на Україну. От жеж, б...ть, дав Бог помічників презедетів України - ну, самі обирали, комуняк, та рюськіх жидів.
показати весь коментар
14.07.2024 15:41 Відповісти
ГОРИГОРИЯСНО !)
показати весь коментар
14.07.2024 15:43 Відповісти
 
 