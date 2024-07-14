Спецпризначенці ГУР підірвали ворожі склад БК і пункт запуску російських дронів. ВIДЕО
Оператори Головного управління розвідки підірвали ворожі склад БК і пункт запуску дронів.
Про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО України, передає Цензор.НЕТ.
На одному з напрямків фронту оператори підрозділу ГУР МО України "Ghost" виявили та знищили: склад боєприпасів росіян, низку ворожих засобів зв’язку та спостереження, місце, де окупанти облаштували пункт запуску fpv-дронів.
Заміна генпрокурорів, після лютого 2014 року, після Революції Гідності, у пам'ять про героїчну Небесну Сотню, на махніцкого, ярему, луценка, і аж до 2024 року, на отого, на 100% свого від зелєрмака, «чесний, прямий і безкомпромісний», костіна!!!
Усе це, робилося рішеннями президента України, і, так званими мудрилами, з Укрядового кварталу та купи НЕЗРОЗУМІЛИХ отих, держСекретарів у Секретаріаті КМУ та ЦОВВ … Повторювалася така заміна генпрокурорів, так, як і під час УБИВСТВА - В. Чорновола та Г. Гонгадзе, Сашка Білого!! Одні і тіж, чесні та патріотичні, призначали для себе на 100% свого кріпака, який буде робити не по Закону, а по телефону, з департаментів АПУ/ОПУ, за наказом керівника, того ж АПУ/ОПУ!! Бо Президент України-чесно обраний і найвеличніший, а гадять Україні, руками отих саме держСекретарів їх замів, а також, помічників, підібраних керівником АПУ/ОПУ з усякого оточення попередників, отого ганебного ексПрезидента, від тих, грошових лантухів, хто давав отому новому Президенту, грошенята, для його обрання!
Чистити треба, ці Авгієві конюшні в Україні! Але не розтягувати цЮ СПРАВУ, на чергові, сотні грошових РИГФОРМ, упродовж уже, > 30 років!!!
Хіба що, усе ж, оті, точкові люстрації, від райцентру і аж до столиці, але, не довше 3 метрів, міцної вірьовки!! Можливо, взяти за взірець сценарій з Чаушеску або Каддафі чи вождя, усіх «щасливих» іракців…?? Варіантів безліч, але затягування з їх вибором, наносять невиправної шкоди, Незалежності України!! І першими у цій справі ЗОБОВЯЗАНІ бути саме ГПУ СБУ ДБР МВС НАЦПОЛ НАЗК, щоб довести Українцям свою реальну НЕПОТРІНІСТЬ, за старими критеріями!!!
читайте Винниченка: "української історії читати без брому, валер'янки не можна"
Для таких як ви, хто постійно дивиться головою взад історії - можу порекомендувати почати з Батька Богдана Хмельницього, що приєднав Україну до московії.