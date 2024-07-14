Сили оборони нищать групу ворожих піхотинців, які переховувалися у покинутій будівлі у Вовчанську. ВIДЕО
Бійці підрозділу БпЛА "ГРИФОН" 501 Окремого Батальйону Морської Піхоти ЗСУ ліквідували групу ворожих піхотинців у Вовчанську.
Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вот рашка и хочет от недопрезика бубона "перемирие" что б снять вину с агрессора и не отвечать за весь ущерб.