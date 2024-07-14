УКР
Сили оборони нищать групу ворожих піхотинців, які переховувалися у покинутій будівлі у Вовчанську. ВIДЕО

Бійці підрозділу БпЛА "ГРИФОН" 501 Окремого Батальйону Морської Піхоти ЗСУ ліквідували групу ворожих піхотинців у Вовчанську.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці ГУР підірвали ворожі склад БК і пункт запуску російських дронів. ВIДЕО

уявляю, що робиться після влучання КАБа…
14.07.2024 11:51
Навіть і не влучання.
14.07.2024 12:54
Видите сколько разрухи?
Вот рашка и хочет от недопрезика бубона "перемирие" что б снять вину с агрессора и не отвечать за весь ущерб.
14.07.2024 13:22
Смерть рашистським окупантам......
14.07.2024 14:55
Головне, що люди не постраждали....
14.07.2024 14:58
Непонятно - почему первый упал?
14.07.2024 15:25
умнички ****** как можете
14.07.2024 16:19
 
 