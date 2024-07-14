Українські розвідники знищили комплекси зв’язку та спостереження росіян. ВIДЕО
Оператори FPV-дронів спецпідрозділу ГУР МО України "Firebird" спалили комплекси зв'язку та спостереження росіян. Спецпризначенці завдали удару по місцю базування російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ГУР МО України.
Мо' замало?
Не звертаймо уваги, на висери у мережах рашистів та ЖДУНІВ-коригувальників…. Головне, їх знаходити і ліквідовувати!!
Україна, переможе, важкою ціною, але переможе!! Як би зеленський з єрмаком та прихвостнями з ОПУ, не батрачили, за Оманським сценарієм!!
Час їх сидіння, завершився 21 травня!!