УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
3 412 3

Українські розвідники знищили комплекси зв’язку та спостереження росіян. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів спецпідрозділу ГУР МО України "Firebird" спалили комплекси зв'язку та спостереження росіян. Спецпризначенці завдали удару по місцю базування російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ГУР МО України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони нищать групу ворожих піхотинців, які переховувалися у покинутій будівлі у Вовчанську. ВIДЕО

Автор: 

знищення (8285) ГУР (685)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чверть ролику займають заставки.
Мо' замало?
показати весь коментар
14.07.2024 14:06 Відповісти
Дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!!
Не звертаймо уваги, на висери у мережах рашистів та ЖДУНІВ-коригувальників…. Головне, їх знаходити і ліквідовувати!!

Україна, переможе, важкою ціною, але переможе!! Як би зеленський з єрмаком та прихвостнями з ОПУ, не батрачили, за Оманським сценарієм!!
Час їх сидіння, завершився 21 травня!!
показати весь коментар
14.07.2024 14:34 Відповісти
Ні про що. Я про змі.
показати весь коментар
14.07.2024 15:49 Відповісти
 
 