Українські розвідники знищили комплекси зв’язку та спостереження росіян. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів спецпідрозділу ГУР МО України "Firebird" спалили комплекси зв'язку та спостереження росіян. Спецпризначенці завдали удару по місцю базування російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ГУР МО України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони нищать групу ворожих піхотинців, які переховувалися у покинутій будівлі у Вовчанську. ВIДЕО