Полонений окупант закликав росіян брати зброю і йти на мітинги проти кремлівської влади: "Ненавижу эту тварь ФСБ-шную". ВIДЕО
Росіянин Білоусов Олексій Михайлович, родом з Приморського краю, пішов на війну проти України та згодом потрапив у полон на Покровському напрямі.
З початку підписання контракту 26.05.2024 року жодного разу не отримував грошового забезпечення. Каже, що був просто "як бомж", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Навіщо їм Україна, своєї території мало? Беріть зброю і йдіть проти влади, закруглюйтеся з цим! Я ненавиджу цю владу, цю тварюку ФСБ-шну!", - сказав російський полонений.
Топ коментарі
+27 Валерій Кваша
показати весь коментар14.07.2024 14:39 Відповісти Посилання
+13 saimansay
показати весь коментар14.07.2024 14:50 Відповісти Посилання
+8 saimansay
показати весь коментар14.07.2024 14:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-по перше руки требо було розьвязати для сьемки.
- по друге зробити «професіональне відео»- кадр стремний. С ним треба працювати- текс та інше. Нарізати крупних планів. Короткі тексти.
хай кацапи смотрять на свого. Бо поки що їх мало.
Може хто і задумається.
А Україна ціну цім «прозрівши « знае.
... как сербского Даяна Берича
худік - просто одів штамповане більйо
а пукінська подстілка лахудра - САМОЛІЧНО НА куску фанерки надряпала своє кредо
В любому випадку - обох в пічку.
борщем їх кормлять, *****!
ЩЕ раз:
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Вирок: на розмінування сільгосптериторій.
Кацапове слово не варте й полови.
Москалі набрешуть так, що й волами не звезеш.
Москаль як не збреше, то вкраде.
Москаль медом помаже та красно розкаже, тільки мед той гіркий і кривавий...
Брехали москалі споконвіку й брехати будуть.
Бреше кацап немов старий цап.
Бреше, як москаль!
Коли кацап бреше? Коли відкриває рот.
"Гітлер капут!" - то святе!
які потрапили в полон , а потім знову прийдуть нас вбивати😡
Не вірю !!
Навіщо , в кадрі , показують зв'язані руки ...?