УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
11 939 45

Полонений окупант закликав росіян брати зброю і йти на мітинги проти кремлівської влади: "Ненавижу эту тварь ФСБ-шную". ВIДЕО

Росіянин Білоусов Олексій Михайлович, родом з Приморського краю, пішов на війну проти України та згодом потрапив у полон на Покровському напрямі.

З початку підписання контракту 26.05.2024 року жодного разу не отримував грошового забезпечення. Каже, що був просто "як бомж", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Навіщо їм Україна, своєї території мало? Беріть зброю і йдіть проти влади, закруглюйтеся з цим! Я ненавиджу цю владу, цю тварюку ФСБ-шну!", - сказав російський полонений.

Дивіться: Українські розвідники знищили комплекси зв’язку та спостереження росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18780) полонені (2350)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Блін! Які вони чемні стають попавши в полон, ''хоч до рани прикладай''
показати весь коментар
14.07.2024 14:39 Відповісти
+13
на кацапах тепер ВСІ лібо белоусови лібо путіни
показати весь коментар
14.07.2024 14:50 Відповісти
+8
Это славно что он бомж, а так бы Гаазкий педофил путин приказл спалить его хату за нытье...
... как сербского Даяна Берича
показати весь коментар
14.07.2024 14:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Блін! Які вони чемні стають попавши в полон, ''хоч до рани прикладай''
показати весь коментар
14.07.2024 14:39 Відповісти
я бачу ви без ока ))))
показати весь коментар
14.07.2024 14:41 Відповісти
давай, кацап, жги дальше. Аж до бана. Крым чей?
показати весь коментар
14.07.2024 15:18 Відповісти
За кадром Тарас Березовец. Ну Шо Тарас…

-по перше руки требо було розьвязати для сьемки.

- по друге зробити «професіональне відео»- кадр стремний. С ним треба працювати- текс та інше. Нарізати крупних планів. Короткі тексти.

хай кацапи смотрять на свого. Бо поки що їх мало.

Може хто і задумається.

А Україна ціну цім «прозрівши « знае.
показати весь коментар
14.07.2024 16:18 Відповісти
руZZкому міру повірити - себе обманути!
показати весь коментар
14.07.2024 14:41 Відповісти
Это славно что он бомж, а так бы Гаазкий педофил путин приказл спалить его хату за нытье...
... как сербского Даяна Берича
показати весь коментар
14.07.2024 14:42 Відповісти
Нафуй тут цей наркоман...олігофрен. Бабки брав??? Брав. Ну і??
показати весь коментар
14.07.2024 14:40 Відповісти
Кацапи все одно не повірять, бо ІПСО. Спеціально шукали однофамільця міністра оборони.
показати весь коментар
14.07.2024 14:42 Відповісти
на кацапах тепер ВСІ лібо белоусови лібо путіни
показати весь коментар
14.07.2024 14:50 Відповісти
Пусть не забудет это повтторить. когда с нее репарации высчитывать будут.
показати весь коментар
14.07.2024 14:52 Відповісти
це якась ніщебродка. Заможні кацапи мають хоча би худі.
показати весь коментар
14.07.2024 14:56 Відповісти
це якісь таджік,йому взагалі *****,тому що манкурт...
показати весь коментар
14.07.2024 15:00 Відповісти
хєрйогознає, у мене не настільки високий скіл, щоб відрізняти зі спини рускава таджика від рускава чуваша.
показати весь коментар
14.07.2024 15:04 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2024 15:09 Відповісти
100% таджик - у них на голові волосся як у китайців - пряме чорнюще блискуче, як пижикова шапка
показати весь коментар
14.07.2024 15:28 Відповісти
Різниця між тією лахудрою і цим худі*обом - велика.
худік - просто одів штамповане більйо
а пукінська подстілка лахудра - САМОЛІЧНО НА куску фанерки надряпала своє кредо
В любому випадку - обох в пічку.
показати весь коментар
14.07.2024 15:26 Відповісти
ну так, вона просто ідейна ніщєбродка, таких на росії дохєра. А худіносцю може і взагалі *****, що у нього на спині написано, аби раптом омон не скрутив на вулиці "па ашипекє" і не посадили у тюрму.
показати весь коментар
14.07.2024 15:33 Відповісти
Тепер у нього пожиттєва індульгенція - він же путін. Або трибунал в Гаазі.
показати весь коментар
14.07.2024 23:08 Відповісти
****! катувати падлу, самими збоченнями!
борщем їх кормлять, *****!
показати весь коментар
14.07.2024 14:42 Відповісти
Одуванчик, прямо!
показати весь коментар
14.07.2024 14:44 Відповісти
Уже трудно отличить, где и чья пропаганда.
показати весь коментар
14.07.2024 14:45 Відповісти
якщо такі слова буде мєдведєв або мінімум фрідмани з авенами та скабєєвами говорити, то тоді можна сказати що руZZкі вбивці починають прозрівати.....

ЩЕ раз:
руZZкому міру повірити - себе обманути!
показати весь коментар
14.07.2024 14:45 Відповісти
Брехлива сповідь чергового кацапчика-заробітчанина в Україні.
Вирок: на розмінування сільгосптериторій.
показати весь коментар
14.07.2024 14:47 Відповісти
вірю....кожному слову....
показати весь коментар
14.07.2024 14:48 Відповісти
Кацап коли спить - і тоді бреше.
Кацапове слово не варте й полови.
Москалі набрешуть так, що й волами не звезеш.
Москаль як не збреше, то вкраде.
Москаль медом помаже та красно розкаже, тільки мед той гіркий і кривавий...
Брехали москалі споконвіку й брехати будуть.
Бреше кацап немов старий цап.
Бреше, як москаль!
Коли кацап бреше? Коли відкриває рот.
показати весь коментар
14.07.2024 14:49 Відповісти
Погано що тупим кацапам це доходить тільки в полоні, і то далеко не всім...
показати весь коментар
14.07.2024 14:50 Відповісти
Відморозжений кацап - "заключіл контракт", "дєнєг ваабще нє било"... Ну от "нє подфартіло"!
показати весь коментар
14.07.2024 14:51 Відповісти
кацапське Їбало якому неможливо не повірити.
показати весь коментар
14.07.2024 14:51 Відповісти
якщо кацап перестае п@здеть штовхніть його гілкой-імовірно воно сдохло
показати весь коментар
14.07.2024 14:53 Відповісти
Его уже записали в РДК ?
показати весь коментар
14.07.2024 14:55 Відповісти
Ну...
"Гітлер капут!" - то святе!
показати весь коментар
14.07.2024 14:55 Відповісти
То в чому проблема, приєднуйся до РДК чи Легіону Свобода...
показати весь коментар
14.07.2024 14:55 Відповісти
підписав контракт - патамушта "Ненавижу эту тварь ФСБ-шную"
показати весь коментар
14.07.2024 14:56 Відповісти
Ніколи не можна вірити полоненим, ні нашим ні їхнім.
показати весь коментар
14.07.2024 14:59 Відповісти
Пінчер кацапський розпинається , як і всі окупанти ,
які потрапили в полон , а потім знову прийдуть нас вбивати😡
Не вірю !!
показати весь коментар
14.07.2024 15:15 Відповісти
Закликати в коментарях до тортур чи страт, як і заявляти про огиду до даної особи, є контрпродуктивно і недалекоглядно. Зрештою, нерозумно демонструвати інстинктивні емоції і руйнувати задум інтерв'юерів та тих, хто подає новину в інфопростір.
показати весь коментар
14.07.2024 15:38 Відповісти
Яке нікчемне пропагандоніє з боку українських змі. Ще скажіть шо те чмобік, якого зеленский, власноруч порве. Ракети робіть, свої. Та їбаш....те по рашистам. Там наркоман ще два, чи три племені з дубінками підписав під гарантів - а це ще декілька міліонів життів українців. син генерала фсб просто п'є кожного дня француз'ське шампанське - до речі, за разунок 73 % ісконих українців.
показати весь коментар
14.07.2024 15:48 Відповісти
Коли вже навчаться нормальні роліки знімати ?!
Навіщо , в кадрі , показують зв'язані руки ...?
показати весь коментар
14.07.2024 16:24 Відповісти
І це його не катували як вони нашіх кормлять дають постіль чисту якої в нього і дома не було а якби йому як нашім 30 секунд на прийом їжі та побої і спать на голій сітці кроваті воно зголосилося поїхать і вбить пуйла і всіх кого скажуть
показати весь коментар
14.07.2024 16:40 Відповісти
Ты смотри что удумал, еще немного и его можно записывать в Правый сектор. Что он там говорил? жена рубашку постирала, записка... А главное как натурально. Ну артист
показати весь коментар
14.07.2024 16:45 Відповісти
Полонені з обох сторін будуть говорити будь-що. Для чого це писати?
показати весь коментар
14.07.2024 18:26 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2024 18:36 Відповісти
Всё брехня что говорит, на фарш.
показати весь коментар
14.07.2024 20:33 Відповісти
дивлюсь на зуби в чела, білі й всі на місці, що дуже не характерно для лапотних бомжів. Роблю висновок що адекватний. Та й ненависті повний до війни та тварюк. Ну в мене таке враження склалося.
показати весь коментар
15.07.2024 15:53 Відповісти
 
 