Полонений окупант закликав росіян брати зброю і йти на мітинги проти кремлівської влади: "Ненавижу эту тварь ФСБ-шную". ВIДЕО

Росіянин Білоусов Олексій Михайлович, родом з Приморського краю, пішов на війну проти України та згодом потрапив у полон на Покровському напрямі.

З початку підписання контракту 26.05.2024 року жодного разу не отримував грошового забезпечення. Каже, що був просто "як бомж", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Навіщо їм Україна, своєї території мало? Беріть зброю і йдіть проти влади, закруглюйтеся з цим! Я ненавиджу цю владу, цю тварюку ФСБ-шну!", - сказав російський полонений.

Дивіться: Українські розвідники знищили комплекси зв’язку та спостереження росіян. ВIДЕО