Українські захисники знищили російську самохідну артустановку "Акація". ВIДЕО

Наші бійці знищили російську самохідну артилерійську установку "Акація". Зокрема, російську САУ знищили бійці 47-ої окремої механізованої бригади, а їх роботу коригувала 109-та бригада територіальної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на СтратКом ЗСУ в телеграм-каналі.

Які маленькі запчастинки порозліталися.... Назад не зібрати !
14.07.2024 15:40 Відповісти
Атцвєла акація
П.дєц *********.
14.07.2024 16:03 Відповісти
"Они прожили жизнь короткую.... Но яркую и незабываемую.... Как вспышка сверхновой звезды.... "
14.07.2024 16:06 Відповісти
Отакі новини найкращі!
14.07.2024 16:52 Відповісти
Монголокацапской прожаркой аж через экран завоняло. Акация не так должна пахнуть.
14.07.2024 17:32 Відповісти
А чем уничтожили самоходную установку, интересно, точность - офигенная.. )
14.07.2024 18:21 Відповісти
 
 