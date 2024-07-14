Українські захисники знищили російську самохідну артустановку "Акація". ВIДЕО
Наші бійці знищили російську самохідну артилерійську установку "Акація". Зокрема, російську САУ знищили бійці 47-ої окремої механізованої бригади, а їх роботу коригувала 109-та бригада територіальної оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на СтратКом ЗСУ в телеграм-каналі.
