У Києві через обрив троса на атракціоні у Дніпро впав 20-річний хлопець. Його пошуки продовжать у понеділок (оновлено)
Сьогодні, 21 липня, у Києві обірвався трос атракціону-спуску через Дніпро, рятувальники шукають чоловіка, який впав у річку.
Про це розповів пресофіцер ДСНС Києва Павло Петров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
У ДСНС Києва виданню підтвердили - нещасний випадок справді стався. На місці працюють спеціалісти.
"П'ять водолазів, а також на катері, обстежують акваторію води, де, ймовірно, він впав. Шукаємо", - сказав пресофіцер ДСНС Києва.
За даними КМДА, рятувальники шукають не чоловіка, а дівчину, яка впала у Дніпро через обрив тросу атракціону.
Більше подробиць на цю хвилину не відомо.
ОНОВЛЕННЯ:
За наявною у поліції інформацією, на момент трагічного випадку на атракціоні перебував 20-річний хлопець. Його пошуки тривають.
За фактом події слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.
Зокрема йдеться про порушення правил безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей – ч. 2. ст. 272 КК України та службова недбалість,що спричинила загибель людини – ч.3 ст. 367 Кримінального кодексу України.
Наразі поліція продовжує працювати на місці події, всі обставини встановлюються.
Доповнено
Згодом Головне управління ДСНС України у Києві повідомило, що станом на 21:25 пошуково-рятувальні роботи завершили, але тіла хлопця не знайшли.
Пошуково-рятувальні роботи буде продовжено у понеділок, 22 липня.
"Водолазно-рятувальним відділенням ДСНС було обстежено 8000 кв. м дна річки під час занурень, а також 12 000 кв. м за допомогою Ехолоту. Роботи буде продовжено завтра, за узгодженням з Національною поліцією", - йдеться у повідомленні.
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Під час війни їбанувся з розважального атракціону...
афтар жги еще...
а кому-то просто снгодня не повезло
1. Усім присутнім людям було відомо, як діє цей атракціон, зокрема, про те, що каретка підвіски дуже легко рухається здовж тросу. Тож повністю незрозуміло, чому люди тягли трос, знаючи, що каретка може легко з'їхати з нього, що ускладнить пошуки людини, яка потонула, оскільки шукати цю людину біля троса у воді (під водою) було би в багато разів простіше і легше. Тому запитання таке: чому ніхто не намагався
1.1 зупинити процес витягування троса із води і
1.2 пірнути у воду і знайти потонулу людину здовж троса під водою?
(Ясно, що там глибоко, але ж можна взяти запас повітря (наприклад, у великому поліетиленовому пакеті) і баласт, щоб піти по дну здовж троса, тобто, діяти приблизно так, як діють водолази, тільки з підручними засобами).
2. Відомо, що найбільш важливі, критичні системи потрібно ОБОВ'ЯЗКОВО дублювати. Це один із найбільш відомих висновків теорії надійності. Тож повністю незрозуміло, чому в такому очевидно небезпечному атракціоні з очевидним ризиком обриву троса цей самий трос не був продубльований другим - запасним тросом, що є очевидним і дуже дешевим способом практично зі 100% імовірності усунення ризику обриву троса?