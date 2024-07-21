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Українські захисники знищили ворожу бронетехніку разом з танковим екіпажем. ВIДЕО

Двоповерховий мангал на російському танку-сараї не вберіг окупантів від удару українських бійців.

Бронетехніку було знерухомлено, екіпаж хотів рятуватися, але прямо по дорозі був накритий вогнем артилерії. Відпрацювали по техніці окупантів воїни 33-ої окремої механізованої бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші воїни дроном-камікадзе "Дикі Шершні" знищили російський танк-сарай. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) знищення (7216)


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А орки подохли?
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21.07.2024 17:29 Відповісти
Були орки і всі пішли на.... й до пекла
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21.07.2024 17:31 Відповісти
Картина від ЗСУ «Біжи, москалю, біжи!»
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21.07.2024 17:33 Відповісти
"чурупахи" вже нікого не дивують. Це ще тут не показали їхніх "дикобразів".
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21.07.2024 17:39 Відповісти
Из той же серии, та же в принципе х-ня.
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21.07.2024 18:26 Відповісти
але виглядає епічно, Позвчора побачив, реквізитори "Безумного Макса" курять бамбук в сторонці )))
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21.07.2024 21:16 Відповісти
Я, в принципе, хорошо знаю на что способна буйная фантазия упоротой кацапни.
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21.07.2024 21:35 Відповісти
ха! я теж так думав, але те що я побачив, вразило мене наповал. Якщо на таку хєрацію відкине вибуховою хвилею, то кацап зразу оримає щонайменше півсотні наскрізних поранень по всьому тілу.
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21.07.2024 22:03 Відповісти
 
 