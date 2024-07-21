Українські захисники знищили ворожу бронетехніку разом з танковим екіпажем. ВIДЕО
Двоповерховий мангал на російському танку-сараї не вберіг окупантів від удару українських бійців.
Бронетехніку було знерухомлено, екіпаж хотів рятуватися, але прямо по дорозі був накритий вогнем артилерії. Відпрацювали по техніці окупантів воїни 33-ої окремої механізованої бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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