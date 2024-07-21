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Німецький Patriot вже прибув в Україну, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні президент Володимир Зеленський підтвердив прибуття в Україну німецької системи протиповітряної оборони "Patriot".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Доповідь Головкома Сирського. По фронтовій ситуації. Головком сам об’їжджав частину бригад. Ключове питання – це забезпечення наших військових. Чого саме не вистачає – по кожному напрямку, по всіх наших основних позиціях. Розподіл снарядів та достатня кількість передусім дронів. Дуже важливо, щоб на всіх основних напрямках відчувалось, що нам є чим завдавати ворогу максимальних втрат.

Доповідь командувача Повітряних сил. І по роботі наших вогневих груп – по збиттю "шахедів", і щодо протидії російським ракетам. Зараз уже ми можемо сказати – є посилення нашої ППО. Німецький "Петріот" прибув в Україну. Я хочу подякувати Німеччині і Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити набагато більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше – більше сили для України", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23803) звернення (603)


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Топ коментарі
+23
За німецьке ППО дуже вдячні німцям. А де твої ППО? Чому ти чуже видаєш за своє досягнення?
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21.07.2024 21:21
+21
Лишилось здати кацапам координати. Не війна,а шоу фріків. Куди котиться цей світ?
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21.07.2024 21:21
+21
Вован, а де наша система ППО Кільчень, які є аналогом системи Петріот та може водночас збивати до 6 балістичних цілей типу Іскандер, або до 12 крилатих ракет типу Калібр? Систему ППО Кільчень могли запустити у виробництво вже в 2019, бо вона була вже розроблена к тому часу, треба було лише виділити на її виготовлення гроші, тим більше, що ця українська система ППО в 6 разів дешевша за Петріот !!! Але ти, підла ватна курва, тоді відмивав мільярди на асфальті та заглядав під керівництвом Єрмака ***** в очко "глаза" щоб "увідєть там мір" і через це блокував фінансування всіх наших ракетних програм... Скільки людей загинуло та скільки міст, лікарень, енергосистем зруйновано через те, що ти, курва, саботував наше оборонне виробництво ... Не має та не буде тобі, виродок, прощення...
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21.07.2024 21:35
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За німецьке ППО дуже вдячні німцям. А де твої ППО? Чому ти чуже видаєш за своє досягнення?
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21.07.2024 21:21 Відповісти
асфальт вигідніше ніж ППО, - стирити більше можна...
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21.07.2024 21:23 Відповісти
А говорить,наче він цього Патріота сам зробив чи за власні гроши купив та на власному горбу до України приніс !!))
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21.07.2024 21:30 Відповісти
Так воно ж думало, що ОП і ППО - це одне й те ж! Ну букв трохи менше і розміщені не в тому порядку - але ж какая разніца?
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21.07.2024 21:51 Відповісти
Лишилось здати кацапам координати. Не війна,а шоу фріків. Куди котиться цей світ?
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21.07.2024 21:21 Відповісти
Так ото ж,навіщо це ляпати?
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22.07.2024 01:43 Відповісти
Є иому роботи - були б ракети
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21.07.2024 21:21 Відповісти
Тепер скажи точне місце розташування, щоб кацапи туди вгатили ракетами...
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21.07.2024 21:22 Відповісти
Буба, придурок, опять загашеный.
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21.07.2024 21:22 Відповісти
Це не в його телеграм-каналі кацапня іпсо розповсюджує?
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21.07.2024 21:23 Відповісти
Морда бандюковича просто лицо интеллигента на фоне этой рожи.
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21.07.2024 21:26 Відповісти
Літаки летять? Будем всіх бомбіть. Коли?
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21.07.2024 21:26 Відповісти
Гут новина. Тепер треба клепати Вільхи і інші вироби Кривавого Пастора.
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21.07.2024 21:26 Відповісти
Гарну ж команду сформував Головком, що особисто потрібно визначати чого не вистачає на кожному напрямку.
І погоджуюсь, що особа на відео, схожа на Голобородька, явно гарненько вгашена.
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21.07.2024 21:28 Відповісти
Ось прийде Трамп і німці не те що нічого не дадуть, а і петріота того заберуть
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21.07.2024 21:29 Відповісти
Вот она где работа Главкома ВСУ - ездить по бригадам и вопросами обеспечения заниматься. Просто пздц.
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21.07.2024 21:30 Відповісти
Вован, а де наша система ППО Кільчень, які є аналогом системи Петріот та може водночас збивати до 6 балістичних цілей типу Іскандер, або до 12 крилатих ракет типу Калібр? Систему ППО Кільчень могли запустити у виробництво вже в 2019, бо вона була вже розроблена к тому часу, треба було лише виділити на її виготовлення гроші, тим більше, що ця українська система ППО в 6 разів дешевша за Петріот !!! Але ти, підла ватна курва, тоді відмивав мільярди на асфальті та заглядав під керівництвом Єрмака ***** в очко "глаза" щоб "увідєть там мір" і через це блокував фінансування всіх наших ракетних програм... Скільки людей загинуло та скільки міст, лікарень, енергосистем зруйновано через те, що ти, курва, саботував наше оборонне виробництво ... Не має та не буде тобі, виродок, прощення...
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21.07.2024 21:35 Відповісти
Та на папері можна і 20 балістичних ракет збивати.Тільки щоб виготовити один зразок і провести всі випробування треба 4-5 років мінімум,а враховуючи що Кільчень взялось робити КБ Південне то і всі 10.
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22.07.2024 02:01 Відповісти
вова! йди!
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21.07.2024 21:35 Відповісти
ППО це дуже добре , але без томагавків та ударами в глиб кацапстану Україна програє цю війну
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21.07.2024 21:42 Відповісти
Клоун беги!!!!
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21.07.2024 21:43 Відповісти
І тепер патріот буде захищати чию сраку, Вова..? Будеш знову за собою возити?
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21.07.2024 21:50 Відповісти
Найкраще ППО в Україні то зеленський з ермаком. Я би кожного з них примотав до реактора на АЕС, щоби кацапи туди ракету не придумали запустить.
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21.07.2024 21:50 Відповісти
Він же обдовбанний, невже думає що ніхто цього не бачить.
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21.07.2024 21:53 Відповісти
Ретранслятор чужих досягнень ?
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21.07.2024 21:57 Відповісти
Він так рекламує сирського, але по факту, успіхів 0, вже 8й місяць ми відступаємо , за червень кацапми захопили 50+ кв. км теритрорії України!
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21.07.2024 21:58 Відповісти
Нам бы еще патриотов в АП...
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21.07.2024 22:03 Відповісти
Біжи вава, біжи! Поки є можливість.
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21.07.2024 22:13 Відповісти
Мазлтов,мазлтов , *****, і ще раз мазлтов!
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21.07.2024 22:23 Відповісти
не стоит ныть.нужно заканчивать войну.Зе -потом за все расскажет и ответит.а сейчас нужно утилизировать вату.то что делает Зе-делает почти все как надо.Дерьмака это не касается.за него отдельный будет ответ.но потом
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21.07.2024 22:36 Відповісти
Так, пре 🤡...і дуженько
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21.07.2024 22:47 Відповісти
знову поставить на захист своєї ср@ки довкола потужного бункера!
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21.07.2024 22:48 Відповісти
Де український патріот? Він прибув?
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22.07.2024 01:00 Відповісти
 
 