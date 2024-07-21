Німецький Patriot вже прибув в Україну, - Зеленський. ВIДЕО
У відеозверненні президент Володимир Зеленський підтвердив прибуття в Україну німецької системи протиповітряної оборони "Patriot".
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Доповідь Головкома Сирського. По фронтовій ситуації. Головком сам об’їжджав частину бригад. Ключове питання – це забезпечення наших військових. Чого саме не вистачає – по кожному напрямку, по всіх наших основних позиціях. Розподіл снарядів та достатня кількість передусім дронів. Дуже важливо, щоб на всіх основних напрямках відчувалось, що нам є чим завдавати ворогу максимальних втрат.
Доповідь командувача Повітряних сил. І по роботі наших вогневих груп – по збиттю "шахедів", і щодо протидії російським ракетам. Зараз уже ми можемо сказати – є посилення нашої ППО. Німецький "Петріот" прибув в Україну. Я хочу подякувати Німеччині і Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити набагато більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше – більше сили для України", - сказав Зеленський.
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І погоджуюсь, що особа на відео, схожа на Голобородька, явно гарненько вгашена.
очко"глаза" щоб "увідєть там мір" і через це блокував фінансування всіх наших ракетних програм... Скільки людей загинуло та скільки міст, лікарень, енергосистем зруйновано через те, що ти, курва, саботував наше оборонне виробництво ... Не має та не буде тобі, виродок, прощення...