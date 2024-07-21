Німецький Patriot вже прибув в Україну, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні президент Володимир Зеленський підтвердив прибуття в Україну німецької системи протиповітряної оборони "Patriot".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Доповідь Головкома Сирського. По фронтовій ситуації. Головком сам об’їжджав частину бригад. Ключове питання – це забезпечення наших військових. Чого саме не вистачає – по кожному напрямку, по всіх наших основних позиціях. Розподіл снарядів та достатня кількість передусім дронів. Дуже важливо, щоб на всіх основних напрямках відчувалось, що нам є чим завдавати ворогу максимальних втрат.

Доповідь командувача Повітряних сил. І по роботі наших вогневих груп – по збиттю "шахедів", і щодо протидії російським ракетам. Зараз уже ми можемо сказати – є посилення нашої ППО. Німецький "Петріот" прибув в Україну. Я хочу подякувати Німеччині і Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити набагато більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше – більше сили для України", - сказав Зеленський.

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