УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6242 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
15 639 11

Снайперський двобій українського воїна з окупантом. ВIДЕО

Український снайпер став переможцем у двобої із окупантом на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент дуелі опублікований у соцмережах.

"Унікальні кадри снайперської дуелі між українським воїном із 30-ї окремої механізованої бригади та опонентом на Бахмутському напрямку. Спочатку противник ледь не уразив нашого снайпера з відстані 1240 метрів, але наш надвлучний стрілець виявився точнішим і спритнішим, за лічені секунди поціливши в окупанта з російського спецпідрозділу з другої спроби", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант отримує кулю від снайпера, визирнувши із-за рогу будинку. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8467) снайпери (357) бій (165)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
На курсах снайперів вчать - ніколи не займатися кнтрснайперською боротьбою.
показати весь коментар
23.07.2024 11:26
+6
Координати арті скинути і не грати в ковбоя.
показати весь коментар
23.07.2024 14:43
+5
Вот пуля пролетела и ага...
показати весь коментар
23.07.2024 11:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Їхні снайпери з боярою.
показати весь коментар
23.07.2024 11:25 Відповісти
На курсах снайперів вчать - ніколи не займатися кнтрснайперською боротьбою.
показати весь коментар
23.07.2024 11:26 Відповісти
а якщо так сталось, що довелось? от побачив снайпер снайпера і хоче вбити, тим біш підарського, законна ціль.
показати весь коментар
23.07.2024 14:30 Відповісти
Координати арті скинути і не грати в ковбоя.
показати весь коментар
23.07.2024 14:43 Відповісти
ога, і як швидко арта наведеться? в ковбоя грати ризиково, але питання хто кого перший побачив
показати весь коментар
23.07.2024 16:27 Відповісти
Бо контрснайперська боротьба не для тих, хто просто закінчив базові курси снаперів.
Таким снайперам-початківцям встрягати у снайперську дуель з скорійше за все більш досвідченим ворожим снайпером точно не варто.
показати весь коментар
23.07.2024 14:47 Відповісти
Втрата фахівця буде ще дорожчою ніж початківця. Тому й кажуть: найкраща зброя проти снайпера - міномет.
показати весь коментар
23.07.2024 14:59 Відповісти
А ще спг, агс-17, МК-19, RDS40 а якщо є касетки пізда снайперу.
показати весь коментар
23.07.2024 21:56 Відповісти
Вот пуля пролетела и ага...
показати весь коментар
23.07.2024 11:32 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
показати весь коментар
23.07.2024 14:34 Відповісти
Обережніше б нашім хлопцям!
показати весь коментар
23.07.2024 15:07 Відповісти
 
 