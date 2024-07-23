Снайперський двобій українського воїна з окупантом. ВIДЕО

Український снайпер став переможцем у двобої із окупантом на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент дуелі опублікований у соцмережах.

"Унікальні кадри снайперської дуелі між українським воїном із 30-ї окремої механізованої бригади та опонентом на Бахмутському напрямку. Спочатку противник ледь не уразив нашого снайпера з відстані 1240 метрів, але наш надвлучний стрілець виявився точнішим і спритнішим, за лічені секунди поціливши в окупанта з російського спецпідрозділу з другої спроби", - зазначає у коментарі автор публікації.

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