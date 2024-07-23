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Снайперский поединок украинского воина с оккупантом. ВИДЕО

Украинский снайпер стал победителем в поединке с оккупантом на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент дуэли опубликован в соцсетях.

"Уникальные кадры снайперской дуэли между украинским воином из 30-й отдельной механизированной бригады и оппонентом на Бахмутском направлении. Сначала противник едва не поразил нашего снайпера с расстояния 1240 метров, но наш сверхточный стрелок оказался точнее и ловчее, за считанные секунды попав в оккупанта из российского спецподразделения со второй попытки", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Оккупанты сбросили авиабомбы на населенные пункты Донбасса. Девять раненых. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецкая область (9642) снайперы (482) бой (163)


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Топ комментарии
+6
На курсах снайперів вчать - ніколи не займатися кнтрснайперською боротьбою.
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23.07.2024 11:26
+6
Координати арті скинути і не грати в ковбоя.
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23.07.2024 14:43
+5
Вот пуля пролетела и ага...
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23.07.2024 11:32
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Їхні снайпери з боярою.
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23.07.2024 11:25 Ответить
На курсах снайперів вчать - ніколи не займатися кнтрснайперською боротьбою.
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23.07.2024 11:26 Ответить
а якщо так сталось, що довелось? от побачив снайпер снайпера і хоче вбити, тим біш підарського, законна ціль.
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23.07.2024 14:30 Ответить
Координати арті скинути і не грати в ковбоя.
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23.07.2024 14:43 Ответить
ога, і як швидко арта наведеться? в ковбоя грати ризиково, але питання хто кого перший побачив
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23.07.2024 16:27 Ответить
Бо контрснайперська боротьба не для тих, хто просто закінчив базові курси снаперів.
Таким снайперам-початківцям встрягати у снайперську дуель з скорійше за все більш досвідченим ворожим снайпером точно не варто.
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23.07.2024 14:47 Ответить
Втрата фахівця буде ще дорожчою ніж початківця. Тому й кажуть: найкраща зброя проти снайпера - міномет.
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23.07.2024 14:59 Ответить
А ще спг, агс-17, МК-19, RDS40 а якщо є касетки пізда снайперу.
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23.07.2024 21:56 Ответить
Вот пуля пролетела и ага...
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23.07.2024 11:32 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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23.07.2024 14:34 Ответить
Обережніше б нашім хлопцям!
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23.07.2024 15:07 Ответить
 
 