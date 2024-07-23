Снайперский поединок украинского воина с оккупантом. ВИДЕО

Украинский снайпер стал победителем в поединке с оккупантом на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент дуэли опубликован в соцсетях.

"Уникальные кадры снайперской дуэли между украинским воином из 30-й отдельной механизированной бригады и оппонентом на Бахмутском направлении. Сначала противник едва не поразил нашего снайпера с расстояния 1240 метров, но наш сверхточный стрелок оказался точнее и ловчее, за считанные секунды попав в оккупанта из российского спецподразделения со второй попытки", - отмечает в комментарии автор публикации.

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