Снайперский поединок украинского воина с оккупантом. ВИДЕО
Украинский снайпер стал победителем в поединке с оккупантом на Бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент дуэли опубликован в соцсетях.
"Уникальные кадры снайперской дуэли между украинским воином из 30-й отдельной механизированной бригады и оппонентом на Бахмутском направлении. Сначала противник едва не поразил нашего снайпера с расстояния 1240 метров, но наш сверхточный стрелок оказался точнее и ловчее, за считанные секунды попав в оккупанта из российского спецподразделения со второй попытки", - отмечает в комментарии автор публикации.
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Таким снайперам-початківцям встрягати у снайперську дуель з скорійше за все більш досвідченим ворожим снайпером точно не варто.