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Четверо "двісті", троє "триста": дрон-камікадзе влучає у групу окупантів. ВIДЕО

На покровському напрямку оператор дрона-камікадзе із 47-ї ОМБр "Магура" поцілив у групу окупантів, які рухалися уздовж лісосмуги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті атаки чотирьох окупантів було ліквідовано, а ще трьох поранено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новітню ворожу систему дистанційного мінування "Земледелие" знищили бійці 47-ї ОМБр на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) дрони (4706) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+34
економно вийшло.
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23.07.2024 12:28
+29
Це самий правильний переговорний процес ,який можливий з орками . СУГС!
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23.07.2024 12:30
+20
була група
стала трупа
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23.07.2024 12:35
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економно вийшло.
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23.07.2024 12:28 Відповісти
Мєхвод, падло, втік знову
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23.07.2024 15:05 Відповісти
Великолепная семёрка!
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23.07.2024 12:29 Відповісти
Це самий правильний переговорний процес ,який можливий з орками . СУГС!
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23.07.2024 12:30 Відповісти
У одного аж дим з задниці.
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23.07.2024 12:30 Відповісти
була група
стала трупа
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23.07.2024 12:35 Відповісти
Хороша акція від ЗСУ! Сьогодні 4 п#дара по ціні одного ! Слава Україні!
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23.07.2024 12:46 Відповісти
Шось зашкандибав отой, водянку натер , невміє портянки мотать
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23.07.2024 12:56 Відповісти
Я сюда доначу, приємно дивитись.
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23.07.2024 13:40 Відповісти
Бежи-и-и-им! Пря-я-я-ячемся!
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23.07.2024 13:50 Відповісти
І троє теж не жильці.
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23.07.2024 13:57 Відповісти
Несли семеро одного, а тепер один понесе сімох))))
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23.07.2024 14:12 Відповісти
КУЧНО
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23.07.2024 14:13 Відповісти
освабадітілі звіздюлєй получили. на 9 травня всіх на палки!
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23.07.2024 14:53 Відповісти
як в казці про кота в чоботях: одним ударом сімох
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23.07.2024 15:06 Відповісти
Це вони, мабуть, на самміт міра йшли, до зеленського з єрмаком…
А дорога, без асфальту… ось і наслідки…
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23.07.2024 16:00 Відповісти
Жодної свинособаки не шкода!!!
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23.07.2024 18:34 Відповісти
це страйк чи ще ні?
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23.07.2024 18:35 Відповісти
Такий маленьки, а який сердитий !
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23.07.2024 19:27 Відповісти
А ну, πɴ∆0ры, на 200, 300 рассчитайсь!
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23.07.2024 22:56 Відповісти
 
 