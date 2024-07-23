Четверо "двісті", троє "триста": дрон-камікадзе влучає у групу окупантів. ВIДЕО

На покровському напрямку оператор дрона-камікадзе із 47-ї ОМБр "Магура" поцілив у групу окупантів, які рухалися уздовж лісосмуги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті атаки чотирьох окупантів було ліквідовано, а ще трьох поранено.

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