Четверо "двести", трое "триста": дрон-камикадзе попадает в группу оккупантов. ВИДЕО
На покровском направлении оператор дрона-камикадзе из 47-й ОМБр "Магура" попал в группу оккупантов, которые двигались вдоль лесополосы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате атаки четверо оккупантов были ликвидированы, а еще трое ранены.
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стала трупа
А дорога, без асфальту… ось і наслідки…