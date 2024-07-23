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16 401 20

Четверо "двести", трое "триста": дрон-камикадзе попадает в группу оккупантов. ВИДЕО

На покровском направлении оператор дрона-камикадзе из 47-й ОМБр "Магура" попал в группу оккупантов, которые двигались вдоль лесополосы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате атаки четверо оккупантов были ликвидированы, а еще трое ранены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новейшую вражескую систему дистанционного минирования "Земледелие" уничтожили бойцы 47-й ОМБр на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916) дроны (3912) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+34
економно вийшло.
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23.07.2024 12:28
+29
Це самий правильний переговорний процес ,який можливий з орками . СУГС!
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23.07.2024 12:30
+20
була група
стала трупа
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23.07.2024 12:35
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економно вийшло.
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23.07.2024 12:28 Ответить
Мєхвод, падло, втік знову
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23.07.2024 15:05 Ответить
Великолепная семёрка!
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23.07.2024 12:29 Ответить
Це самий правильний переговорний процес ,який можливий з орками . СУГС!
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23.07.2024 12:30 Ответить
У одного аж дим з задниці.
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23.07.2024 12:30 Ответить
була група
стала трупа
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23.07.2024 12:35 Ответить
Хороша акція від ЗСУ! Сьогодні 4 п#дара по ціні одного ! Слава Україні!
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23.07.2024 12:46 Ответить
Шось зашкандибав отой, водянку натер , невміє портянки мотать
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23.07.2024 12:56 Ответить
Я сюда доначу, приємно дивитись.
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23.07.2024 13:40 Ответить
Бежи-и-и-им! Пря-я-я-ячемся!
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23.07.2024 13:50 Ответить
І троє теж не жильці.
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23.07.2024 13:57 Ответить
Несли семеро одного, а тепер один понесе сімох))))
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23.07.2024 14:12 Ответить
КУЧНО
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23.07.2024 14:13 Ответить
освабадітілі звіздюлєй получили. на 9 травня всіх на палки!
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23.07.2024 14:53 Ответить
як в казці про кота в чоботях: одним ударом сімох
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23.07.2024 15:06 Ответить
Це вони, мабуть, на самміт міра йшли, до зеленського з єрмаком…
А дорога, без асфальту… ось і наслідки…
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23.07.2024 16:00 Ответить
Жодної свинособаки не шкода!!!
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23.07.2024 18:34 Ответить
це страйк чи ще ні?
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23.07.2024 18:35 Ответить
Такий маленьки, а який сердитий !
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23.07.2024 19:27 Ответить
А ну, πɴ∆0ры, на 200, 300 рассчитайсь!
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23.07.2024 22:56 Ответить
 
 