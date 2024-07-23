Четверо "двести", трое "триста": дрон-камикадзе попадает в группу оккупантов. ВИДЕО

На покровском направлении оператор дрона-камикадзе из 47-й ОМБр "Магура" попал в группу оккупантов, которые двигались вдоль лесополосы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате атаки четверо оккупантов были ликвидированы, а еще трое ранены.

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