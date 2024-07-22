Новейшую вражескую систему дистанционного минирования "Земледелие" уничтожили бойцы 47 ОМБр на покровском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов из 47-й ОМБр "Магура" уничтожили новейшую вражескую систему дистанционного минирования "Земледелие" вблизи Авдеевского коксохима на покровском направлении

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения российской вражеской установки опубликована в соцсетях.

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Впервые "Земледелие" показали на параде Победы на Красной площади, который состоялся 24 июня 2020 года в России. "Земледелие" предназначено оперативно создавать минные поля на расстоянии от 5 до 15 км. Она выстреливает реактивные снаряды, которые обеспечивают установку мин в заданном районе. Система укладывает минные поля любой сложности, в том числе с готовыми проходами для своих войск. В конце 2020 года были завершены предварительные испытания данной системы. Первые машины поступили в российские войска в 2020-2021 годах.

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