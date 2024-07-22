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Новейшую вражескую систему дистанционного минирования "Земледелие" уничтожили бойцы 47 ОМБр на покровском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов из 47-й ОМБр "Магура" уничтожили новейшую вражескую систему дистанционного минирования "Земледелие" вблизи Авдеевского коксохима на покровском направлении

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения российской вражеской установки опубликована в соцсетях.

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Впервые "Земледелие" показали на параде Победы на Красной площади, который состоялся 24 июня 2020 года в России. "Земледелие" предназначено оперативно создавать минные поля на расстоянии от 5 до 15 км. Она выстреливает реактивные снаряды, которые обеспечивают установку мин в заданном районе. Система укладывает минные поля любой сложности, в том числе с готовыми проходами для своих войск. В конце 2020 года были завершены предварительные испытания данной системы. Первые машины поступили в российские войска в 2020-2021 годах.

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Автор: 

армия РФ (19210) оружие (10215) уничтожение (6916) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Сподіваюсь, разом із "зємлєдєльцамі"?
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22.07.2024 12:54 Ответить
Була замєдлєніє, а стала задьімлєніє.
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22.07.2024 12:56 Ответить
Гарне "мінне поле поставили! "Кругове"! Тепер прийдеться кацапам об"їздну дорогу шукать - поки сапери ті кілька гектарів не розмінують
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22.07.2024 12:59 Ответить
"Impressive, pilot!" (c)
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22.07.2024 13:28 Ответить
Вражають назви - "земледедие" в них асоціюється з руйнуванням, нищенням землі, тоді як в українців земля - це святе.
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22.07.2024 13:44 Ответить
заZемлєдєлілі
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22.07.2024 13:52 Ответить
Возделался, *****! И мєхвод кацапорукий не удрал!
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22.07.2024 14:52 Ответить
І навіть про таке Зємлєдєліє подумали москалі, шоб Україну захопити. От як уйло з кацапами готувались до нападу на Україну. І як зермакі з зебілами? Маємо з 2019 року те, що маємо. Жах!
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22.07.2024 20:28 Ответить
зємлєдєльци ******. і таку ж мирну назву придумали, прямо поети!
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22.07.2024 20:44 Ответить
 
 