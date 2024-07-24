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Причина руйнування тунелю між станціями метро "Деміївська" - "Либідська" - його неналежна експлуатація, - прокуратура. ВIДЕО

Прокуратура має результати експертизи, які спростовують заяви КП "Київський метрополітен" про начебто неякісне будівництво тунелів між затопленими станціями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Що встановило досудове розслідування?

Проаналізувавши відомості, викладені в публікації офіційного порталу Київської міської ради КМДА, повідомляємо, що в рамках досудового розслідування, яким встановлюються причини підтоплення тунелів між станціями метро "Деміївська" - "Либідська", стороною обвинувачення проведено низку необхідних експертиз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Офісі генпрокурора знайшли винних у підтопленні тунелю метро на Теремки

Висновки експертиз

За результатами комісійної будівельно-технічної експертизи зроблені висновки про те, що технічною причиною руйнування тунелю метро стала його неналежна експлуатація.

"Проведеною експертизою досліджено якість будівництва тунелю, порушень та будь-яких відхилень, які призвели до розгерметизації даного тунелю, не встановлено.

Однак встановлено, що заходи з усунення потрапляння води в тунель виконувались у період з березня 2011 року по грудень 2023 року без залучення фахівців науково-дослідних інститутів, метробуду, проектних та інші організацій або окремих фахівців, які б встановили причини пошкоджень та надали рекомендації по їх усуненню", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Аварія між станціями метро "Деміївська" та "Либідська": посадовцям київського метрополітену повідомлено про підозри у службовій недбалості. ФОТОрепортаж

Інформується також, що посадові особи КП "Київський метрополітен" не надавали результатів жодних експертиз, чи інших документів, на яких ґрунтуються їх заяви про неякісні проєктні рішення під час будівництва тунелю між станціями метро та начебто виявлені відхилення від проєктних рішень при будівництві тунелю, що начебто і призвело до підтоплення.

"Звертаємо увагу на те, що в повідомленні КП "Київський метрополітен" сказано, що "результати проведених досліджень на цей час дооформлюються", в той же час у січні 2024 році в КМДА заявили, що отримали перші попередні висновки від Науково-дослідної судово-експертної установи.

Однак навіть на запити слідства посадовцями КП "Київський метрополітен" та КМДА вказані висновки не надані до органу досудового розслідування", - ноголошують у прокуратурі.

Автор: 

Київ (19463) Метрополітен (1416) прокуратура (3676)


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Топ коментарі
+9
Другий термін Кличко мерствує, а Києву дивлюся все гірше та гірше.
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24.07.2024 12:36
+9
Зеленському і його дефективним менеджерам он одного вистачило, щоб всю країну в крові втопити. От який молодець, правда ж?
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24.07.2024 12:43
+6
Розвалилося не тому, що ..УЙОВО побудували, а тому, що ..УЙОВО ремонтували те, що розвалювалося.
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24.07.2024 12:42
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Татаров проти технічних спеціалістів? Взявся відбілювати "перевірені кадри"?
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24.07.2024 12:34 Відповісти
Другий термін Кличко мерствує, а Києву дивлюся все гірше та гірше.
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24.07.2024 12:36 Відповісти
що хочете повернення льоні космоса, чи якогось прокацапленого зебіла з каманди ???
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24.07.2024 12:42 Відповісти
та ти що серйозно ??? на щастя кияни набагато розумніші, прокацапплена зе кандидатка верещучка з "зонтіком" пролетіла в Києві як фанера над Парижем ...
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24.07.2024 12:53 Відповісти
А де зараз Льоня Космонавт? В Україні? Ні? А де? На історичній Батьківщині? То ви кияни навіщо обираєте не киянина з діда прадіда а чомусь тимчасовика. Він тут розбагатіє і чкурне на Батьківщину а ви знову головою об стінку битиметесь? Що буба в голові мішає думати чи яйка порозпухали від думок?
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24.07.2024 13:07 Відповісти
1. це питання не до мене - я львів'янин ...
2. як показала практика Львова, обрання мером міста корінного жителя місто не зовсім себе виправдовує, доведено анрюшею садовим, підпільна кличка, поганяло - доля (частка) !!!
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24.07.2024 13:21 Відповісти
Зеленському і його дефективним менеджерам он одного вистачило, щоб всю країну в крові втопити. От який молодець, правда ж?
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24.07.2024 12:43 Відповісти
Розвалилося не тому, що ..УЙОВО побудували, а тому, що ..УЙОВО ремонтували те, що розвалювалося.
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24.07.2024 12:42 Відповісти
100%
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24.07.2024 16:26 Відповісти
не треба було експлаутувати ( тобто їздити), то стояло б віка
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24.07.2024 12:43 Відповісти
А как можно ненадлежаще эксплутировать тунель ? Что поезда по нему не пускать ? Никогда Не думал что подтапливани тунеля является нормой . Как по мне , если тунель подтапливается с первых дней эксплуатации , это уже не нормально .
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24.07.2024 12:44 Відповісти
Просто за взятки київські керманичі давали дозвіл на будівництво монстрів біля тунелю і як результат...
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24.07.2024 12:56 Відповісти
Никаких там нет взяток, там всё законно. Охранную зону вокруг тоннеля рассчитывают и рисуют проектировщики этого тоннеля, а они нарисовали в проекте её всего 10 метров. Почему они так сделали - спрашивайте у них. Так что если кто-то вогнал в землю сваю в 12 метрах от тоннеля - это абсолютно законно (хотя и плохо попахивает)
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24.07.2024 17:46 Відповісти
Не, советская традиция строительства подземных сооружений гласит о том, что если с потолка тоннеля не капает вода, значит она оттуда вся вытекла. В метрополитене есть отдельный специальный отдел, где сидят обходчики, они смотрят где что и как течет, и если течь неважна, она будет капать. А вот если есть риск нарушения прочности стен тоннеля (вода с песком под большим давлением отлично режет сталь и бетон), тогда этот участок ремонтируют, обычно по ночам, без остановки движения. Вся соль аварии между Лыбедской и Демиевской не в том, что там вода текла, как это многие пытаются изобразить, и на основании этого делают глубокомысленные выводы, а в том, что тоннель потерял форму, он из круга в поперечном сечении стал овалом, а это всего один шаг до его полного разрушения. А вот форму тоннель потерять "из-за неправильной эксплуатации" никак не мог. Зато он мог потерять форму из-за того, что стенки тоннеля были сделаны не по первоначальному проекту, а по "временной схеме". Опять таки, почему-то все молчат, что рядом идет второй тоннель и в нем нет вообще никаких проблем. А всё потому что, там всё сделано именно так, как изначально планировалось. Этот участок тоннеля вообще нельзя было в эксплуатацию принимать, там всё на соплях было сделано. Причем там "на соплях" такой не весь перегон, а участок длиной 54 метра на одном из тоннелей, остальное сделано по правилам и к нему претензий нет. Но полный демонтаж будут делать не всего этого проблемного участка, а только того отрезка, который сплющился. Сделали задел для будущего распила денег на очередном аварийном ремонте.
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24.07.2024 17:42 Відповісти
Звіздець, зелена "логіка": заходи з усунення потрапляння води в тунель виконувались у період з березня 2011 року по грудень 2023 року без залучення фахівців науково-дослідних інститутів, метробуду, проектних та інші організацій або окремих фахівців, які б встановили причини пошкоджень та надали рекомендації по їх усунення Джерело:
Так причина потрапляння води саме в тому, що збудовано було неякісно! Чи то так мало бути, що вода мала там текти, типу, згідно технічних умов? Чи то як?
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24.07.2024 12:47 Відповісти
ага !!! фі ще технічні умови ця вода мала вміти читати, щоб знати куди текти ...
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24.07.2024 12:59 Відповісти
Забудови перевірили? Тм стіки насувал, а місце по геології складне...
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24.07.2024 12:48 Відповісти
все уже украдено до нас
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24.07.2024 12:52 Відповісти
ПЗДЖ! туннель зруйнувався тому, що в санітарній зоні метропалітену, на схилі, набудували безліч ТРЦ, от схил не витримав і посунувся і тунель тріснув, аще на Деміївському ринку на тунель понаставляли магазинів! А боксьор та прокуратура хочуть щоб ремонт був не за рахунок друзів незаконних забудовників, а за рахунок киян!
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24.07.2024 12:57 Відповісти
так це рішення як раз говорить - ремонт за рахунок киян ...
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24.07.2024 13:01 Відповісти
На Оболоні така ж фігня.
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24.07.2024 13:01 Відповісти
Плюсую! Попри протест місцевих жителів проти надбудови чергового ТЦ над станцією метро Героїв Дніпра, та після того як по станції пішли тріщини, Віталік приїхав подивився, "плюнув" на людей та протести і дозволив продовжити будівництво ТЦ
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24.07.2024 13:19 Відповісти
Нажаль для Вас , Віталік не має права ані дозволяти ані забороняти будь-яке будівництво.
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24.07.2024 14:04 Відповісти
Серйозно?
І підпису його нема на тих документах?
То все Льоня космос?
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24.07.2024 14:25 Відповісти
спочатку поцікався, хто видає дозволи на будівництво.
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24.07.2024 16:31 Відповісти
Мэр столицы сейчас вообще ничего не решает, где и как строить. Если права собственности на землю у застройщика есть, то он через суд вообще может себе разрешить что угодно. И обязать через суд выдать документы на разрешение начала строительства чего угодно и где угодно. Зеленые как раз недавно с какого-то энного раза таки протолкали в Раде закон, который ещё больше уходшает ситуацию. Раньше хоть был независимый архитектурный надзор, который мог затормозить, совсем отменить нет, но затормозить строительство мог. А теперь архитектурный надзор состоит из ... барабанная дробь, из самих застройщиков.
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24.07.2024 17:25 Відповісти
Почитай закони про повноваження мера та КМДА
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24.07.2024 18:36 Відповісти
Ну що ж їжте очі те що купували. Маєте владу по приколу. Правду кажуть як пан з пана то сокира віддана а як пан з хлопа то нема роботи
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24.07.2024 13:11 Відповісти
технічною причиною руйнування тунелю метро стала його неналежна експлуатація.

це, як?
поїзд їздив як, кінь ходить у шахматах?
чи, як?
не дуже тихо? чи, дуже швидко?
я, не розумію цієї маячні: неналежна експлуатація!
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24.07.2024 13:15 Відповісти
Не морщ лоба, тобі думати важко.
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24.07.2024 13:17 Відповісти
оу...
привіт імбецил.
люди думають мозком.
а, ти думаєш лобом?
навчи мене! я тобі стєкломоя наллю.
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24.07.2024 13:37 Відповісти
Якщо хтось скаже, що в тебе є мозок - плюнь йому в морду.
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24.07.2024 13:56 Відповісти
краще, простіше тебе обісцяти.
що ще, убогий?
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24.07.2024 14:15 Відповісти
Шукайте серед забудовників - на поверхні Києва набудували стільки багатоповерхівок без належних розрахунків і пересторог, що це відгукнулось навіть на метрополітені. Щось подібне було в Харкові коли 20 поверхівки побудували над метрополітеном - жадоба забудовників не знає кордонів.
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24.07.2024 13:20 Відповісти
Неналежна експлуатація, це між цими станціями поїзд їздив якось по іншомі, а ніж на решті шляху?
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24.07.2024 13:24 Відповісти
Знаєте, що розсмішило? Просто подумалося, що я став мером Києва. Від мерії до хати ворожі снайпери будуть сидіти на кожному даху))) Життя мером на 2 хвилини ))

Або інший варіант. Тоді треба зняти з фронту весь мій батальйон ))) Ми усі профі. Уявив собі цю картину - капєц як смішно ))
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24.07.2024 13:30 Відповісти
"За результатами комісійної будівельно-технічної експертизи зроблені висновки про те, що технічною причиною руйнування тунелю метро стала його неналежна експлуатація.

"Проведеною експертизою досліджено якість будівництва тунелю, порушень та будь-яких відхилень, які призвели до розгерметизації даного тунелю, не встановлено.

Однак встановлено, що заходи з усунення потрапляння води в тунель виконувались у період з березня 2011 року по грудень 2023 року без залучення фахівців науково-дослідних інститутів, метробуду, проектних та інші організацій або окремих фахівців, які б встановили причини пошкоджень та надали рекомендації по їх усуненню", - йдеться у повідомленні."

це все галіма відмазка.
моя версія - помилки проектувальників обтяжені рукожопством метробудівців.
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24.07.2024 16:40 Відповісти
Проектировщики там всё изначально правильно проектировали. Но при строительстве именно этого участка тоннеля произошел прорыв плывуна, проходческий щит утопили, и было принято решение достраивать этот участок вручную. Вот тут бы проектировщикам и начать сопротивляться, но судя по всему генподрядчик на них надавил, сказал "иначе премий вам не видать" и они согласились на полную туфту.
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24.07.2024 17:54 Відповісти
Бред сивой кобылы!
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24.07.2024 18:39 Відповісти
То есть по фактам претензий нет, но факты тебе не нравятся?
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25.07.2024 16:04 Відповісти
наявність пливуна там цілком прогнозована. але коли я перший раз побував на Деміївській, мене напрягло порівняно не глибоке залягання станції... звичайно, я не тримав в руках геології тієї дільниці... але конструкція у водонасичених шарах грунту, що має динамічне навантаження... і не достатньо обтиснута вагою верхніх шарів... можуть бути нюанси.
мало інфи для аналізу. але нехороші відчуття в мене були ще тоді...
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25.07.2024 16:35 Відповісти
 
 