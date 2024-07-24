Причина руйнування тунелю між станціями метро "Деміївська" - "Либідська" - його неналежна експлуатація, - прокуратура. ВIДЕО
Прокуратура має результати експертизи, які спростовують заяви КП "Київський метрополітен" про начебто неякісне будівництво тунелів між затопленими станціями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.
Що встановило досудове розслідування?
Проаналізувавши відомості, викладені в публікації офіційного порталу Київської міської ради КМДА, повідомляємо, що в рамках досудового розслідування, яким встановлюються причини підтоплення тунелів між станціями метро "Деміївська" - "Либідська", стороною обвинувачення проведено низку необхідних експертиз.
Висновки експертиз
За результатами комісійної будівельно-технічної експертизи зроблені висновки про те, що технічною причиною руйнування тунелю метро стала його неналежна експлуатація.
"Проведеною експертизою досліджено якість будівництва тунелю, порушень та будь-яких відхилень, які призвели до розгерметизації даного тунелю, не встановлено.
Однак встановлено, що заходи з усунення потрапляння води в тунель виконувались у період з березня 2011 року по грудень 2023 року без залучення фахівців науково-дослідних інститутів, метробуду, проектних та інші організацій або окремих фахівців, які б встановили причини пошкоджень та надали рекомендації по їх усуненню", - йдеться у повідомленні.
Інформується також, що посадові особи КП "Київський метрополітен" не надавали результатів жодних експертиз, чи інших документів, на яких ґрунтуються їх заяви про неякісні проєктні рішення під час будівництва тунелю між станціями метро та начебто виявлені відхилення від проєктних рішень при будівництві тунелю, що начебто і призвело до підтоплення.
"Звертаємо увагу на те, що в повідомленні КП "Київський метрополітен" сказано, що "результати проведених досліджень на цей час дооформлюються", в той же час у січні 2024 році в КМДА заявили, що отримали перші попередні висновки від Науково-дослідної судово-експертної установи.
Однак навіть на запити слідства посадовцями КП "Київський метрополітен" та КМДА вказані висновки не надані до органу досудового розслідування", - ноголошують у прокуратурі.
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2. як показала практика Львова, обрання мером міста корінного жителя місто не зовсім себе виправдовує, доведено анрюшею садовим, підпільна кличка, поганяло - доля (частка) !!!
Так причина потрапляння води саме в тому, що збудовано було неякісно! Чи то так мало бути, що вода мала там текти, типу, згідно технічних умов? Чи то як?
І підпису його нема на тих документах?
То все Льоня космос?
це, як?
поїзд їздив як, кінь ходить у шахматах?
чи, як?
не дуже тихо? чи, дуже швидко?
я, не розумію цієї маячні: неналежна експлуатація!
привіт імбецил.
люди думають мозком.
а, ти думаєш лобом?
навчи мене! я тобі стєкломоя наллю.
що ще, убогий?
Або інший варіант. Тоді треба зняти з фронту весь мій батальйон ))) Ми усі профі. Уявив собі цю картину - капєц як смішно ))
"Проведеною експертизою досліджено якість будівництва тунелю, порушень та будь-яких відхилень, які призвели до розгерметизації даного тунелю, не встановлено.
Однак встановлено, що заходи з усунення потрапляння води в тунель виконувались у період з березня 2011 року по грудень 2023 року без залучення фахівців науково-дослідних інститутів, метробуду, проектних та інші організацій або окремих фахівців, які б встановили причини пошкоджень та надали рекомендації по їх усуненню", - йдеться у повідомленні."
це все галіма відмазка.
моя версія - помилки проектувальників обтяжені рукожопством метробудівців.
мало інфи для аналізу. але нехороші відчуття в мене були ще тоді...