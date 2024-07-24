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Підрив офіцера ГРУ у Москві: у Туреччині заявили про затримання підозрюваного. ВIДЕО

У Туреччині заявили, що затримали чоловіка, який, імовірно, причетний до підриву авто офіцера Головного розвідувального управління Росії в Москві Андрія Торгашова. Затриманий прибув літаком із Москви до турецького куротного міста Бодрум.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, інформує Цензор.НЕТ.

Затриманим виявився громадянин РФ на ім’я Євген Серебряков. Він прилетів до Туреччини рейсом "Москва - Бодрум".

За словами глави МВС Туреччини Алі Єрлікая, турецьким правоохоронцям про нього повідомили представники російського підрозділу Інтерполу.

"З цього питання була забезпечена необхідна координація з Управлінням розвідки, Департаментом Інтерполу/Європолу, Управлінням MİT, Управлінням імміграційного управління, Департаментом по боротьбі з тероризмом та Департаментом поліції провінції Мугла, а також ідентифікаційними даними та фотографіями. Чоловіка затримали сьогодні в Бодрумі наші підрозділи поліції провінції Мугла", - написав турецький урядовець.

Він також додав відео затримання росіянина.

Що передувало?

Нагадаємо, що вранці 24 липня у Москві на одній із стоянок пролунав вибух. Повідомлялося, що підірвали авто із Андрієм Торгашовим, який є заступником начальника передавального радіоцентру 89 центру супутникового зв’язку ЗС РФ.

Однак згодом з'ясувалося, що це зовсім інша людина – офіцер штаб-квартири російського ГРУ з таким самим прізвищем.

Читайте також: У Москві підірвали авто військового топчиновника РФ: Йому відірвало ноги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

затримання (4339) москва (1245) Туреччина (3502)


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Топ коментарі
+29
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24.07.2024 19:05
+22
гіркін сьогодні написав на своїй сторінці що тєплінскій всьо-zдох...
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24.07.2024 19:00
+20
Блогер-розвідник, тут з одної посади можна ржати вічно.
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24.07.2024 19:18
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бАданов у гримі...?
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24.07.2024 19:00 Відповісти
Баданов на таке не здатний. Він більше язиком працює
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24.07.2024 20:18 Відповісти
Саме так. І переважно в анусі найвеличнішого.
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24.07.2024 20:22 Відповісти
гіркін сьогодні написав на своїй сторінці що тєплінскій всьо-zдох...
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24.07.2024 19:00 Відповісти
Как, пряма насмерть? А от чого, дурману переїв, падло?
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24.07.2024 19:26 Відповісти
Нагадайте, будь ласка, хто ото таке було тєплінський?
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24.07.2024 19:27 Відповісти
Вэдэвэ
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24.07.2024 19:57 Відповісти
ВДВшник кацапський Писали - що його десантура "сильно уважала" Потрапив "під роздачу" в Україні (Нібито НП накрили наші "Хаймарсом" НП розташовувався на Дніпрі - на підбитому танкері)
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24.07.2024 21:44 Відповісти
Что-то одной безногой свинособаке здесь уделяется много внимания.
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24.07.2024 19:00 Відповісти
собачка виявилась породістєй і дорожчою - пудель із ГРУ
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24.07.2024 19:31 Відповісти
Там этот чорт кого-то хакнул или прослушал не того.
Он как раз работал на ГРУ. Так ему ФСБ ноги и укоротила.
Примерно такая картина маслом.
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24.07.2024 21:48 Відповісти
А візітка Яроша прі ньйом била?
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24.07.2024 19:00 Відповісти
Буданов тихенько хихикає.
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24.07.2024 19:01 Відповісти
Блогер-розвідник, тут з одної посади можна ржати вічно.
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24.07.2024 19:18 Відповісти
Падлюки, відпустіть героя
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24.07.2024 19:05 Відповісти
Будан Буданович Буданов,
Изготовитель чемоданов...
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24.07.2024 19:06 Відповісти
😈
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24.07.2024 19:12 Відповісти
"рашистсько- турецький квартал" розігрує чергову постановку .На днях рашисти випишуть звинувачення в бік України .
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24.07.2024 19:14 Відповісти
оперативно.
а в нас убивцю Фаріон так і не знайшли.
а чому?
а тому!
Фаріон поховали з кулею в голові. Все просто - табельна зброя співробітників правоохоронних органів відстрілюється і описується в особистій справі. Потягнувши за цю ниточку можна витягнути купу зниклих\списаних стволів, або конкретного співробітника. В обох випадках генералам загрожують тяжкі доларові втрати ...
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24.07.2024 19:15 Відповісти
Звідки ви взнали, що кулю не дістали?
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24.07.2024 19:28 Відповісти
прочитав на одному ресурсі який тут люто хейтять
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24.07.2024 19:30 Відповісти
Русвесна?
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24.07.2024 20:12 Відповісти
Мабуть таку ж "дурь" пишуть - як і ти! Бо саме перше, що роблять хірурги при пораненнях - видаляють з рани "сторонні предмети" - кулі осколки тріски та інше Бо вони є джерелом інфекції Потім рану очищають від згустків крові Не видаляють тільки ті, видалення яких загрожує самому життю пораненого Але, у випадку смерті, проводиться посмертне дослідження - щоб встановить дійсні причини, що призвели до смерті Тим більше, коли мова йде про умисний злочин! Тоді призначається судмедекспертиза "Сторонні предмети " видаляються та приєднуються до справи в якості речових доказів (простіше домовиться з лікарем та підкласти "ліву" кулю)
І друге - тобі нижче людина написала про те, що з "табельної" зброї ніхто стрілять не буде Тим більше - при умисному вбивстві, якому передує тривала підготовка
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24.07.2024 21:20 Відповісти
Ти це людині, яка передає плітки з руснявих ресурсів?)
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25.07.2024 03:04 Відповісти
Я викладаю алгоритми роботи лікарів та органу слідства у випадку отримання людиною поранення
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25.07.2024 05:43 Відповісти
Тепер зачистять кулю.
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24.07.2024 19:35 Відповісти
Вы серьезно??Да в стране оружия,хоть жопой жуй...Станут они стрелять из табельного,отстреляного ствола.Вы прикалываетесь??Он если и отстрелян,то по базе по любому будет где то из потеряшек в какой то оккупированной Горловке с 2014года...не говоря уже о куче кацапских трофеев
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24.07.2024 20:53 Відповісти
Навіщо писати відверту брехню? Навіщо?
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24.07.2024 21:40 Відповісти
Кацапи ще вдень писали що про ГРУшника фейк. Цей Торгашов інтерв'ю давав.
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24.07.2024 19:16 Відповісти
Однофамілець, просто подумали на заступника начальника радіоцентру супутникового зв'язку
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24.07.2024 19:22 Відповісти
Это Украина открыла окно в Бодруме, что бы Жэка смог обналичить криптовалюту в рубли
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24.07.2024 19:17 Відповісти
Сегодня , Чеченские добровольцы, воюющие в составе ГУР Украины совершили нападение на рашистов в Белгородской области.

Погибло как минимум два рашистских солдата, еще один попал в плен. Судьба пленного неизвестна.

Группа чеченских добровольцев была из «Департамента военной разведки МО Ичкерии», входит в ГУР Минобороны Украины. Её лидер чеченец Абдул Хаким Шишани бывший участник «Аджнад Кавказ», которая участвовала в сирийской войне на стороне оппозиции против Ассада.
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24.07.2024 19:22 Відповісти
можно ссылку - если не трудно...!
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24.07.2024 20:36 Відповісти
если ютуб - то нашёл...
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24.07.2024 20:44 Відповісти
Знайшов куди тікати, до батьки ще втік би, той хоч гарантії дає))((
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24.07.2024 19:28 Відповісти
Кацапи всi мають вавку у головi... Взяти , наприклад, до уваги кацапа, котрий пригнав гвинтокрил... Казали ж йому, мовляв, сиди в Украiнi - випади в осад... Нi, Европу йому подавай , бо вцарював пiв ляма.
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24.07.2024 19:34 Відповісти
як це, туреччина?
він же повинен був, на бєлгород їхати в коридор на кордоні з україною!
та, і не один він. там багато було. всі на газ 66.
і коридор, перевірений!
який, в сраку, бодрум?
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24.07.2024 19:41 Відповісти
Дамбить маскву
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24.07.2024 19:55 Відповісти
Интерпол? В паРаше? А почему ***** не выдали?!!!
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24.07.2024 20:02 Відповісти
Цікаво інше. Вже третій рік йде віверте вторгнення терористичної країни рашки, а вона все ще член Інтерполу!!! В їхній команді проби вже ніде ставити, пальцем ткни і попадеш в шпигуна, а довбані "рожеві поні" ще й досі терплять цю нечисть поряд собою!
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24.07.2024 20:05 Відповісти
Невже баканов, без окулярів??
Чи усе-таки Резніков у гримі??
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24.07.2024 20:58 Відповісти
Навіть не згадуйте призвіща тих сцикуNів-мародерів гезьнікова і бакнова, вони можуть тільки тирити яйця у ЗСУ і ходити до московської церкви.
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24.07.2024 21:42 Відповісти
Туреччина допомагає російським терористам ловити і знищувати людей, які борються проти російских терористів і російського терору.
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25.07.2024 01:35 Відповісти
АБДУЛИ ПРОСІЛИ ПІД ХКУЙЛА
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25.07.2024 06:05 Відповісти
 
 