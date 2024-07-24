Підрив офіцера ГРУ у Москві: у Туреччині заявили про затримання підозрюваного. ВIДЕО

У Туреччині заявили, що затримали чоловіка, який, імовірно, причетний до підриву авто офіцера Головного розвідувального управління Росії в Москві Андрія Торгашова. Затриманий прибув літаком із Москви до турецького куротного міста Бодрум.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, інформує Цензор.НЕТ.

Затриманим виявився громадянин РФ на ім’я Євген Серебряков. Він прилетів до Туреччини рейсом "Москва - Бодрум".

За словами глави МВС Туреччини Алі Єрлікая, турецьким правоохоронцям про нього повідомили представники російського підрозділу Інтерполу.

"З цього питання була забезпечена необхідна координація з Управлінням розвідки, Департаментом Інтерполу/Європолу, Управлінням MİT, Управлінням імміграційного управління, Департаментом по боротьбі з тероризмом та Департаментом поліції провінції Мугла, а також ідентифікаційними даними та фотографіями. Чоловіка затримали сьогодні в Бодрумі наші підрозділи поліції провінції Мугла", - написав турецький урядовець.

Він також додав відео затримання росіянина.

Що передувало?

Нагадаємо, що вранці 24 липня у Москві на одній із стоянок пролунав вибух. Повідомлялося, що підірвали авто із Андрієм Торгашовим, який є заступником начальника передавального радіоцентру 89 центру супутникового зв’язку ЗС РФ.

Однак згодом з'ясувалося, що це зовсім інша людина – офіцер штаб-квартири російського ГРУ з таким самим прізвищем.

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