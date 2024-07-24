Підрив офіцера ГРУ у Москві: у Туреччині заявили про затримання підозрюваного. ВIДЕО
У Туреччині заявили, що затримали чоловіка, який, імовірно, причетний до підриву авто офіцера Головного розвідувального управління Росії в Москві Андрія Торгашова. Затриманий прибув літаком із Москви до турецького куротного міста Бодрум.
Про це повідомив у соцмережі Х міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, інформує Цензор.НЕТ.
Затриманим виявився громадянин РФ на ім’я Євген Серебряков. Він прилетів до Туреччини рейсом "Москва - Бодрум".
За словами глави МВС Туреччини Алі Єрлікая, турецьким правоохоронцям про нього повідомили представники російського підрозділу Інтерполу.
"З цього питання була забезпечена необхідна координація з Управлінням розвідки, Департаментом Інтерполу/Європолу, Управлінням MİT, Управлінням імміграційного управління, Департаментом по боротьбі з тероризмом та Департаментом поліції провінції Мугла, а також ідентифікаційними даними та фотографіями. Чоловіка затримали сьогодні в Бодрумі наші підрозділи поліції провінції Мугла", - написав турецький урядовець.
Він також додав відео затримання росіянина.
Що передувало?
Нагадаємо, що вранці 24 липня у Москві на одній із стоянок пролунав вибух. Повідомлялося, що підірвали авто із Андрієм Торгашовим, який є заступником начальника передавального радіоцентру 89 центру супутникового зв’язку ЗС РФ.
Однак згодом з'ясувалося, що це зовсім інша людина – офіцер штаб-квартири російського ГРУ з таким самим прізвищем.
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Он как раз работал на ГРУ. Так ему ФСБ ноги и укоротила.
Примерно такая картина маслом.
Изготовитель чемоданов...
а в нас убивцю Фаріон так і не знайшли.
а чому?
а тому!
Фаріон поховали з кулею в голові. Все просто - табельна зброя співробітників правоохоронних органів відстрілюється і описується в особистій справі. Потягнувши за цю ниточку можна витягнути купу зниклих\списаних стволів, або конкретного співробітника. В обох випадках генералам загрожують тяжкі доларові втрати ...
І друге - тобі нижче людина написала про те, що з "табельної" зброї ніхто стрілять не буде Тим більше - при умисному вбивстві, якому передує тривала підготовка
Погибло как минимум два рашистских солдата, еще один попал в плен. Судьба пленного неизвестна.
Группа чеченских добровольцев была из «Департамента военной разведки МО Ичкерии», входит в ГУР Минобороны Украины. Её лидер чеченец Абдул Хаким Шишани бывший участник «Аджнад Кавказ», которая участвовала в сирийской войне на стороне оппозиции против Ассада.
він же повинен був, на бєлгород їхати в коридор на кордоні з україною!
та, і не один він. там багато було. всі на газ 66.
і коридор, перевірений!
який, в сраку, бодрум?
Чи усе-таки Резніков у гримі??