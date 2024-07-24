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У Москві підірвали авто військового топчиновника РФ: Йому відірвало ноги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Москві на одній із стоянок пролунав вибух. Підірвали авто із військовим топчиновником РФ Андрієм Торгашовим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ASTRA.

Так, на стоянці на вулиці Синявинській вибухнув автомобіль Toyota Land Cruiser. За даними місцевих, в авто перебував 49-річний Андрій Торгашов, йому відірвало кінцівки. Також було поранено жінку.

У Москві підірвали військового топчиновника Торгашова
У Москві підірвали військового топчиновника Торгашова
У Москві підірвали військового топчиновника Торгашова
У Москві підірвали військового топчиновника Торгашова
У Москві підірвали військового топчиновника Торгашова

Як з'ясувала ASTRA, вибух на півночі Москви стався у Toyota Land Cruiser, який належить заступнику начальника ПДРЦ в/ч 33790 у Підмосков'ї Андрію Торгашову.

Також читайте: Вибухи пролунали в окупованому Луганську. ФОТОрепортаж

Андрій Торгашов

Згідно з відкритими даними, в/ч 33790 це 89 центр супутникового зв'язку ЗС РФ.

За даними росЗМІ, причиною вибуху стала детонація вибухового пристрою, який було встановлено на авто.

МВС РФ повідомило, що вибуховий пристрій встановили на авто раніше. Торгашову відірвало ноги. Поранено також, ймовірно, його дружину Майю.

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Автор: 

вибух (4439) москва (1244) росія (64969)


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Топ коментарі
+36
вболіваю за всі команди
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24.07.2024 09:18
+31
Потихеньку починається))) ну як кажуть перший пішов!
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24.07.2024 09:15
+24
Це вже ривок, прорив, чи гойда?
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24.07.2024 09:15
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Видимо, с кем-то баблом не поделился!
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24.07.2024 18:47 Відповісти
Ага, пишуть що підривника затримали аж в Турції на прохання парашинського інтерполу і що чувак якого підірвали не той за якого писали😄 Турція ж дружня з ***********.
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24.07.2024 19:11 Відповісти
Нехай щастить!
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24.07.2024 19:17 Відповісти
Мало, скот остался в живых 😬
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24.07.2024 20:14 Відповісти
И исполнителя турки уже задержали, и выдадут как пить дать. В общем, как-то по-любительски сработано.
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24.07.2024 20:17 Відповісти
Якщо разом з яйцями, то це повний фарш.
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24.07.2024 20:17 Відповісти
Главное, что люди не пострадали.
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24.07.2024 21:35 Відповісти
А Я ЯЙ А Я ЯЙ ЙЙЙ...........ХАЙ ХКУЙЛО ПЛЮНЕ НА НОГИ ,МО ПРИКЛЕЯТЬСЯ..ЗАХАРКА ПРИЛЄПІН ТЕЖ ПИСТІВ ДО КУЯ..
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24.07.2024 21:37 Відповісти
Это все враки,он был таким.
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24.07.2024 21:59 Відповісти
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