У Москві підірвали авто військового топчиновника РФ: Йому відірвало ноги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Москві на одній із стоянок пролунав вибух. Підірвали авто із військовим топчиновником РФ Андрієм Торгашовим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ASTRA.

Так, на стоянці на вулиці Синявинській вибухнув автомобіль Toyota Land Cruiser. За даними місцевих, в авто перебував 49-річний Андрій Торгашов, йому відірвало кінцівки. Також було поранено жінку.











Як з'ясувала ASTRA, вибух на півночі Москви стався у Toyota Land Cruiser, який належить заступнику начальника ПДРЦ в/ч 33790 у Підмосков'ї Андрію Торгашову.

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Згідно з відкритими даними, в/ч 33790 це 89 центр супутникового зв'язку ЗС РФ.

За даними росЗМІ, причиною вибуху стала детонація вибухового пристрою, який було встановлено на авто.

МВС РФ повідомило, що вибуховий пристрій встановили на авто раніше. Торгашову відірвало ноги. Поранено також, ймовірно, його дружину Майю.

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