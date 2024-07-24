В Москве подорвали автомобиль военного топ-чиновника РФ - ему оторвало ноги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Москве на одной из стоянок прогремел взрыв. Подорвали авто с военным топ-чиновником РФ Андреем Торгашовым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ASTRA.

В частности, на стоянке на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. По данным местных, в автомобиле находился 49-летний Андрей Торгашов, ему оторвало конечности. Также была ранена женщина.











Как выяснила ASTRA, взрыв на севере Москвы произошел в Toyota Land Cruiser, который принадлежит заместителю начальника ПДРЦ в/ч 33790 в Подмосковье Андрею Торгашову.

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Согласно открытым данным, в/ч 33790 - это 89-й центр спутниковой связи ВС РФ.

По данным росСМИ, причиной взрыва стала детонация взрывного устройства, которое было установлено на автомобиль.

МВД РФ сообщило, что взрывное устройство установили на автомобиль ранее. Торгашову оторвало ноги. Ранена также, вероятно, его жена Майя.

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