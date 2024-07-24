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В Москве подорвали автомобиль военного топ-чиновника РФ - ему оторвало ноги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Москве на одной из стоянок прогремел взрыв. Подорвали авто с военным топ-чиновником РФ Андреем Торгашовым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ASTRA.

В частности, на стоянке на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. По данным местных, в автомобиле находился 49-летний Андрей Торгашов, ему оторвало конечности. Также была ранена женщина.

У Москві підірвали військового топчиновника Торгашова
У Москві підірвали військового топчиновника Торгашова
У Москві підірвали військового топчиновника Торгашова
У Москві підірвали військового топчиновника Торгашова
У Москві підірвали військового топчиновника Торгашова

Как выяснила ASTRA, взрыв на севере Москвы произошел в Toyota Land Cruiser, который принадлежит заместителю начальника ПДРЦ в/ч 33790 в Подмосковье Андрею Торгашову.

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Андрій Торгашов

Согласно открытым данным, в/ч 33790 - это 89-й центр спутниковой связи ВС РФ.

По данным росСМИ, причиной взрыва стала детонация взрывного устройства, которое было установлено на автомобиль.

МВД РФ сообщило, что взрывное устройство установили на автомобиль ранее. Торгашову оторвало ноги. Ранена также, вероятно, его жена Майя.

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Автор: 

взрыв (6727) москва (3072) россия (95372)


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Топ комментарии
+36
вболіваю за всі команди
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24.07.2024 09:18
+31
Потихеньку починається))) ну як кажуть перший пішов!
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24.07.2024 09:15
+24
Це вже ривок, прорив, чи гойда?
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24.07.2024 09:15
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Видимо, с кем-то баблом не поделился!
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24.07.2024 18:47 Ответить
Ага, пишуть що підривника затримали аж в Турції на прохання парашинського інтерполу і що чувак якого підірвали не той за якого писали😄 Турція ж дружня з ***********.
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24.07.2024 19:11 Ответить
Нехай щастить!
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24.07.2024 19:17 Ответить
Мало, скот остался в живых 😬
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24.07.2024 20:14 Ответить
И исполнителя турки уже задержали, и выдадут как пить дать. В общем, как-то по-любительски сработано.
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24.07.2024 20:17 Ответить
Якщо разом з яйцями, то це повний фарш.
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24.07.2024 20:17 Ответить
Главное, что люди не пострадали.
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24.07.2024 21:35 Ответить
А Я ЯЙ А Я ЯЙ ЙЙЙ...........ХАЙ ХКУЙЛО ПЛЮНЕ НА НОГИ ,МО ПРИКЛЕЯТЬСЯ..ЗАХАРКА ПРИЛЄПІН ТЕЖ ПИСТІВ ДО КУЯ..
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24.07.2024 21:37 Ответить
Это все враки,он был таким.
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24.07.2024 21:59 Ответить
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