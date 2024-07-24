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В окупантів лишилося дві ноги на двох після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оборонці батальйону безпілотних систем Strike Drone Companу 47 окремої механізованої бригади дронами-камікадзе поцілили у двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.

"Двоє росіян прийшли до України. Після зустрічі із дронами у них тепер на двох якраз 2 ноги", - зазначили автори публікації.

Також дивіться: Новітній російський ЗРГК "Панцир-С1" догорає у полі Донецькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3918) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+14
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24.07.2024 19:51
+4
Страйк Дрони, як ви це гівно у болотах знаходите??? Вони ж там як вдома?
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24.07.2024 19:36
+2
А нащо було декілька разів наїжджати-від'їжджати?
Певно, щоб настрашивсь, падло!
Ги...
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24.07.2024 19:20
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А нащо було декілька разів наїжджати-від'їжджати?
Певно, щоб настрашивсь, падло!
Ги...
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24.07.2024 19:20 Відповісти
Тому що мамкіни відеомонтажери робили, гадають це круто. Добре хоч переходів між відео не зробили як на весільних відео
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25.07.2024 07:18 Відповісти
Страйк Дрони, як ви це гівно у болотах знаходите??? Вони ж там як вдома?
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24.07.2024 19:36 Відповісти
Видимо на дроны стали ставить анализаторы запахов
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24.07.2024 19:41 Відповісти
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24.07.2024 19:51 Відповісти
Ога, на постсовке будет поспокойней. Поки радянщина не виздихае, добра не чекай.
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24.07.2024 19:57 Відповісти
Зы... Це i нас стосуеться (як не зек, то клоун - радянська закваска)... Тупий i ще тупiший.
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24.07.2024 20:01 Відповісти
Стіки ніг на двох???? То вже розкіш(
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24.07.2024 20:14 Відповісти
Про дві ноги на двох, це фантазії автора статті. По факту, першому взагалі гаплик, там там скоріше півтіла залишилося
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25.07.2024 07:15 Відповісти
Дві голови, чотири руки, та дві ноги- символ кацапсячого герба щеб їх зшити разом
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24.07.2024 20:40 Відповісти
На що тільки, оті рашисти, не йдуть, аби на сруськай міф не повертатися!!
А там же, і члЄнін, такой маладой, і юний актябрь, упєрдє…
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24.07.2024 20:55 Відповісти
Обиймуться ї пійдуть як один на двох, головне щоб не в ногу.
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24.07.2024 21:31 Відповісти
І одне тріснуте яйце.
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25.07.2024 00:55 Відповісти
 
 