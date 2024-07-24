В окупантів лишилося дві ноги на двох після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оборонці батальйону безпілотних систем Strike Drone Companу 47 окремої механізованої бригади дронами-камікадзе поцілили у двох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.
"Двоє росіян прийшли до України. Після зустрічі із дронами у них тепер на двох якраз 2 ноги", - зазначили автори публікації.
Топ коментарі
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Ги...
А там же, і члЄнін, такой маладой, і юний актябрь, упєрдє…