В окупантів лишилося дві ноги на двох після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оборонці батальйону безпілотних систем Strike Drone Companу 47 окремої механізованої бригади дронами-камікадзе поцілили у двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.

"Двоє росіян прийшли до України. Після зустрічі із дронами у них тепер на двох якраз 2 ноги", - зазначили автори публікації.

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