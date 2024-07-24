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Новини Відео Війна
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Окупант конає від влучного скиду боєприпасу наших бійців на Харківщині. ВIДЕО

В Харківській області воїни підрозділу "Гострі Картузі" загону "Омега" НГУ ліквідували групу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.

війна

війна

Також дивіться: В окупантів лишилося дві ноги на двох після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3918) Національна гвардія (1528)


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Топ коментарі
+12
довобйоб курносий, це і була хатка на київських пагорбах...
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24.07.2024 21:09
+10
Ще не здохло а мухи вже обліпили
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24.07.2024 21:18
+6
Каzапина прийшла вбивати українців, але сама подохла.
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24.07.2024 22:16
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довобйоб курносий, це і була хатка на київських пагорбах...
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24.07.2024 21:09 Відповісти
ніжку гумкою перетягнув
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24.07.2024 21:10 Відповісти
Точно! Канай! И пусть канает отсюда, а то я ему рога поотшибаю, пасть порву, моргалы выколю!
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24.07.2024 21:18 Відповісти
Ще не здохло а мухи вже обліпили
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24.07.2024 21:18 Відповісти
Мухи тягнуться до лайна.
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24.07.2024 22:19 Відповісти
Вірогідно, в тих кущах він не перший трупак. Намолене місце... Тому і борсався, вибираючись з хащі. Волів здохнути на свіжому повітрі, мабуть.
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24.07.2024 22:19 Відповісти
цей точно захопив Київ...
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24.07.2024 21:27 Відповісти
З три хвилини.
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24.07.2024 22:17 Відповісти
А дома пельмени и водка холодная .... Но дед Путин из 2024 года сказал ,что сейчас 1941 и нужно искать фашиков.....
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24.07.2024 21:38 Відповісти
ноцизди їх ні разу не хвилюють. Вони їдуть за гроші. Зараз у них новий лайфхак - заїхати у мацкву, і там підписати контракт, бо у мацкві за підписання дають два мільйони ржублєй.
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24.07.2024 22:34 Відповісти
Два ляма это 20 тыщ евро. Стоимость дряннной китайской машинки.
Надо быть совершенно идиотом, лопухом и ванькой дураком, чтобы за такую сумму лезть на войну, понимая что шанс за эти копейки сдохнуть до 50 процентов. А шанс остаться на всю жизнь инвалидом приближается к 80 процентам.
Разумеется, Россия канонически и классически и исторически это страна дураков и конечно процент идиотов там весьма велик. Но эпические дураки, т.н. "добровольцы" там давно кончились став инвалидами или перегноем, и пишутся в наемники уже просто ваньки дураки и за бабки. И поскольку тут движущая сила это зарабатывание денег, возникает та же ситуация что и в старину - наемники легко перекупаются. Недаром в старину отказались от наемных армий и перешли к армии мобилизационной а потом и к профессиональной.
Просто нужно начинать мыслить не стандартно и обрабатывать сознание рф наемников призывами по контракту поработать на всу за разумеется более жирные бабки, против режима лысого карлика и во имя свободы и будущего России. Тут тебе и чистая мораль и показываешь выход из тупичка в которую загнал Россию пупкин, и героизм отвага и честь да ещё и бабки хорошие
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25.07.2024 08:04 Відповісти
Каzапина прийшла вбивати українців, але сама подохла.
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24.07.2024 22:16 Відповісти
Дохни, ********! Дохни швидше!
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24.07.2024 22:35 Відповісти
Ні, нехай помучиться.
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25.07.2024 09:33 Відповісти
Blue Foundation-Bonfires
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24.07.2024 23:15 Відповісти
крепкава сибирскава здаровля кацапсинскому жмуру
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25.07.2024 10:39 Відповісти
 
 