Окупант конає від влучного скиду боєприпасу наших бійців на Харківщині. ВIДЕО
В Харківській області воїни підрозділу "Гострі Картузі" загону "Омега" НГУ ліквідували групу окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+12 discovery
показати весь коментар24.07.2024 21:09
+10 Сергій Кужіль
показати весь коментар24.07.2024 21:18
+6 Oleg K #589544
показати весь коментар24.07.2024 22:16
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Надо быть совершенно идиотом, лопухом и ванькой дураком, чтобы за такую сумму лезть на войну, понимая что шанс за эти копейки сдохнуть до 50 процентов. А шанс остаться на всю жизнь инвалидом приближается к 80 процентам.
Разумеется, Россия канонически и классически и исторически это страна дураков и конечно процент идиотов там весьма велик. Но эпические дураки, т.н. "добровольцы" там давно кончились став инвалидами или перегноем, и пишутся в наемники уже просто ваньки дураки и за бабки. И поскольку тут движущая сила это зарабатывание денег, возникает та же ситуация что и в старину - наемники легко перекупаются. Недаром в старину отказались от наемных армий и перешли к армии мобилизационной а потом и к профессиональной.
Просто нужно начинать мыслить не стандартно и обрабатывать сознание рф наемников призывами по контракту поработать на всу за разумеется более жирные бабки, против режима лысого карлика и во имя свободы и будущего России. Тут тебе и чистая мораль и показываешь выход из тупичка в которую загнал Россию пупкин, и героизм отвага и честь да ещё и бабки хорошие