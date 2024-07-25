Екіпаж зенітної самохідної установки "Gepard" знищує ворожий безпілотник "Shahed". ВIДЕО

Український екіпаж німецької зенітної самохідної установки "Gepard" знищив російсько-іранський дрон "Shahed" під час бойового чергування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

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