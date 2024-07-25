Екіпаж зенітної самохідної установки "Gepard" знищує ворожий безпілотник "Shahed". ВIДЕО
Український екіпаж німецької зенітної самохідної установки "Gepard" знищив російсько-іранський дрон "Shahed" під час бойового чергування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+24 Валентин Коваль #587289
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+14 Web Sergii
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+13 Андрей Павлов #501224
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А також політична воля США та партнерів це зробити.
Гепарди - це полуміри.
Порізали в металобрухт 44 важких ядерних бомбардувальників Ту-22М3 і 1 тис. крилатих ракет Х-55 під Меморандум, який не має юридичної сили.
А зараз вони б ох як були б потрібні!
Дякуй Кравчуку разом з Медведчуком, двом гумовим нацюцюрникам!
Кравчук разом з Кучмою, який був прем'єр-міністром підписали у 1993 році Масандрівські угоди.
І цими угодами поміняли ядерні ракети та базування флоту росії у Криму на газові борги.
А вже на цій основі - Кравчук підписав цю фількіну грамоту - Будапештський меморандум.
А ще були Біловезькі угоди 1991 року, по яким Кравчук віддав росії усі тактичні ядерні ракеті.
Так що копай глибше - кидай дальше
1. БУДАПЕСТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ- типміжнароднийПідписаноhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 5 грудня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1994 1994 Місцеhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82 Будапешт Чинністьвід моменту підписанняПідписантиhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Л. Кучма , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Б. Єльцин , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%80 Дж. Мейджор , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BB_%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD Б. Клінтон
2 Саме при Кучмі.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 16 листопада https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1994 1994 року Україна приєдналася до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
3.При Кучмі.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/2_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 2 червня https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1996 1996 Україна офіційно втратила https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD,_%D1%89%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8E%D1%82%D1%8C_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D1%8E ядерний статус .
То що там Кравчук якісь листи нисав, чи масандрівскі ні до чого зобов'язуючі декларації складав- нічого не означає.
Саме підпис КУЧМИ під Будапештським меморандум - із цього почалось ядерне роззброєння України.
І ведмедчуком тоді у Кучми ще і не пахло. У нього тоді рулив Діма Табачник і його зятьок Пінчук,якому нікуди, крім раші було дівати труби великого діаметру.
Так що троль, промашка в тебе вийшла, не відмажеш ти ні Кучмую ні його російсько- Ізраільського зятька Пінчука