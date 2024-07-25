Ворожу БМП розносить на друзки після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із 80-ї ОДШБр знищив ворожу БМП на мар'їнському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після влучання у БМП здетонував боєкомплект і ворожу бронемашину розірвало на шматки після потужного вибуху.
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discovery
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