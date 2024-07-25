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Ворожу БМП розносить на друзки після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 80-ї ОДШБр знищив ворожу БМП на мар'їнському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після влучання у БМП здетонував боєкомплект і ворожу бронемашину розірвало на шматки після потужного вибуху.

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знищення (7227) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155) БМП (410)


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влучненько так козаки зробили.
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25.07.2024 13:54 Відповісти
Теперь неремонтнопригодна! А мєхвод опять удрал(
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25.07.2024 14:08 Відповісти
Демонтаж в турборежимі !!))
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25.07.2024 14:12 Відповісти
Чудовий результат без переплат..
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25.07.2024 14:30 Відповісти
Дуже вдале влучання - одразу в боєкомплект. При всій радості - просто пощастило!
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25.07.2024 14:30 Відповісти
Я вражпюсь щодня від того , уявіть скільки праці і поту , поламаних доль дебілів кацапів пішло щоб побудувати цю бмв ! І тут мелесенький дрончик за миску борщу , нгелює це лайно на молекули
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25.07.2024 14:44 Відповісти
ну якщо бути точним, то знищило бмп не дрон, а її боєкомплект. Не будь воно так напхане вибухівкою, то такого потужного вибуху не получилось би....
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26.07.2024 06:10 Відповісти
 
 