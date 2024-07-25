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Новини Відео Війна
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Двоє окупантів наїжджають автомобілем на протитанкову міну: "Это точно мина! Вот это круглое? Я ее пинал только что". ВIДЕО моменту вибуху

Двоє окупантів, які рухалися на автомобілі дорогою, наїхали на протитанкову міну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент вибуху зафільмувала камера установлена у салоні автівки.

На записі видно, як один із окупантів відкидає з дороги, ще палаючі залишки іншого російського автомобіля. Потім повертається до салону і водій продовжує рух. За мить автомобіль підкидає від вибуху. Ймовірніше за все, загарбники загинули. Однак, точно визначити їх долю за відеозаписом не можливо.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло окупанта летить високо угору після вибуху ворожого БТРа на міні. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) міна (342)


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Топ коментарі
+26
Прювєт гагаріним!
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25.07.2024 14:46
+25
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25.07.2024 14:55
+22
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25.07.2024 14:49
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Прювєт гагаріним!
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25.07.2024 14:46 Відповісти
Я - дебил, я - дебил, и зовут меня Кирилл
Я - российский радостный дебил.
У меня все хорошо, очень-очень хорошо,
Потому что я - дебил. Два дебила, два дебила! Два Кирилла, два Кирилла.
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25.07.2024 14:53 Відповісти

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25.07.2024 15:06 Відповісти
І кабздону)))
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25.07.2024 15:09 Відповісти
Мабуть, оті рашисти, на самміт «міру-мір», добиралися своїм шляхом битим…
Обилок прутін, задоволений!!
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25.07.2024 14:46 Відповісти
СУГС!
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25.07.2024 14:47 Відповісти
А відеозапис звідки взявся?
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25.07.2024 14:48 Відповісти
З телефону.
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25.07.2024 14:50 Відповісти
Сорока на хвості принесла. Чи може ти хоч сказать шо то всьо фєйкі?
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25.07.2024 17:40 Відповісти
Мені лише цікаво, звідки це відео взялось, якщо авто підірвалося на міні. Судячи з улього це не передова, ннніяких територій ми останнім часом не звільнняли. То звідки? Чи кацапи самі опублікували?
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25.07.2024 22:39 Відповісти
Душевно...
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25.07.2024 14:48 Відповісти
Частіше "пінайтє", тварюки обіссяні.
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25.07.2024 14:48 Відповісти
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25.07.2024 14:49 Відповісти
надіюсь на концерт до кобзона встигли .
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25.07.2024 14:49 Відповісти
Дивна реакція рашистів, ні вдячності, ні чемності….
Ну, то таке….
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25.07.2024 14:49 Відповісти
А МОЖЕ ТО БУЛА НЕ МІНА...
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25.07.2024 14:50 Відповісти
...точно НЕ міна ?
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25.07.2024 15:07 Відповісти
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25.07.2024 16:57 Відповісти
Конець хвільму
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25.07.2024 14:50 Відповісти
хохли!
остання пісня кацапнячого драйвера!
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25.07.2024 14:54 Відповісти
та ні, нажаль залишились живі.
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25.07.2024 15:00 Відповісти
відірвани кінцівки теж не погано...
їроїв сівіо ждуть всі переходи кацапнячих міст....
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25.07.2024 15:04 Відповісти
та які там відірвані кінцівки... просто мінус авто , саєчка за іспуг і легка контузія.
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25.07.2024 15:12 Відповісти
після протитанкової міни якщо її пихати ногами?
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25.07.2024 15:14 Відповісти
то була ПМН. Після ТМки там всі телефони та відеорегістратири анігілювались би.
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25.07.2024 15:26 Відповісти
я як би за шо читаю про те і пою
"Двоє окупантів наїжджають автомобілем на протитанкову міну"
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25.07.2024 15:31 Відповісти
не треба демонструвати довірливість, бо це не дуже розумно виглядає.
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25.07.2024 17:29 Відповісти
Погано пинав
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25.07.2024 14:54 Відповісти
Сидить мавпа на гілляці і грається гранатою То на пальці за кільце покрутить ТО вусики чеки розігне Їй кричать:
- Ідіотка! Не грайся гранатою! Вона ж вибухне!
- Нічого! У мене ще одна є!
А тут "мавпи" на "букет" потрапили!
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25.07.2024 14:55 Відповісти
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25.07.2024 14:55 Відповісти
колорадос !!!!!!!!!!!! дифлофос !!!

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25.07.2024 15:09 Відповісти
Он ноги испугался?
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25.07.2024 15:38 Відповісти
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25.07.2024 14:55 Відповісти
Гойда.
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25.07.2024 14:56 Відповісти
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25.07.2024 14:56 Відповісти
жаль, що Дарвін їм особисто таки не вручить премію. Сподіваюсь, в наступний раз вони наїдуть вже не на ПМН, а на ТМку.
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25.07.2024 14:57 Відповісти
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25.07.2024 14:58 Відповісти
попіхай її ногами 🤣
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25.07.2024 14:59 Відповісти
А красіво 😆
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25.07.2024 15:03 Відповісти
раша батьківщина дебілів

ДВА ДЕБІЛА ЕТА СІЛА
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25.07.2024 15:06 Відповісти
с мацковскім акцентом,папінай,довбойоби
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25.07.2024 15:06 Відповісти
Не погибли а подохли.
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25.07.2024 15:10 Відповісти
премії не буде
у Дарвіна гроші скінчились
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25.07.2024 15:13 Відповісти
- Там мина!
- Где мина?
- Во!
- Чьо, круглая?
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25.07.2024 15:13 Відповісти
Проверено МИНЕТ, тьфу ты Мин НЕТ
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25.07.2024 15:14 Відповісти
І з цим біосміттям якісь там перемовини вести ...
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25.07.2024 15:15 Відповісти
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25.07.2024 15:16 Відповісти
як би і шо б там не було - наші або
партнерські слюсарі і фрезеровщікі не марно чяс витрачяли на ту міну...
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25.07.2024 15:20 Відповісти
- Аткинь нагой!

Голою ногою?
В шортах?

Зомбі тупорилі!!!
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25.07.2024 15:23 Відповісти
сидять дві лягушкі на рельсі
- тобі не здаєтся шо ми не там сиди...
- авж...
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25.07.2024 15:26 Відповісти
Миллион способов умереть:
"Проверить мину на работоспособность тщательно и точно наехав на нее колесом открытой машины, самим при этой сидя на сиденьях в шортах и футболке без каски".
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25.07.2024 15:32 Відповісти
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25.07.2024 15:38 Відповісти
Биба и Боба ...
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25.07.2024 16:17 Відповісти
Точно мина? Да! Ну всё поехали
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25.07.2024 17:51 Відповісти
Знають кацапи повеселити ))))...
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25.07.2024 18:23 Відповісти
Навіть Дарвін прифігів😅😅😅
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25.07.2024 18:50 Відповісти
Мне их не жалко от слова совсем.
Но кадры очень страшные.
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25.07.2024 19:10 Відповісти
Схоже на фейк.
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26.07.2024 00:16 Відповісти
Недавно був відос як кацапюри сокирою розбирали снаряд і теж веселились в кадрі.
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26.07.2024 13:05 Відповісти
 
 