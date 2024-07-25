Двоє окупантів наїжджають автомобілем на протитанкову міну: "Это точно мина! Вот это круглое? Я ее пинал только что". ВIДЕО моменту вибуху
Двоє окупантів, які рухалися на автомобілі дорогою, наїхали на протитанкову міну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент вибуху зафільмувала камера установлена у салоні автівки.
На записі видно, як один із окупантів відкидає з дороги, ще палаючі залишки іншого російського автомобіля. Потім повертається до салону і водій продовжує рух. За мить автомобіль підкидає від вибуху. Ймовірніше за все, загарбники загинули. Однак, точно визначити їх долю за відеозаписом не можливо.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+26 Олександр Паламарчук
показати весь коментар25.07.2024 14:46
+25 Валерий К #448385
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+22 Jimmy Hill
показати весь коментар25.07.2024 14:49
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Я - российский радостный дебил.
У меня все хорошо, очень-очень хорошо,
Потому что я - дебил. Два дебила, два дебила! Два Кирилла, два Кирилла.
Обилок прутін, задоволений!!
Ну, то таке….
остання пісня кацапнячого драйвера!
їроїв сівіо ждуть всі переходи кацапнячих міст....
"Двоє окупантів наїжджають автомобілем на протитанкову міну"
- Ідіотка! Не грайся гранатою! Вона ж вибухне!
- Нічого! У мене ще одна є!
А тут "мавпи" на "букет" потрапили!
ДВА ДЕБІЛА ЕТА СІЛА
у Дарвіна гроші скінчились
- Где мина?
- Во!
- Чьо, круглая?
партнерські слюсарі і фрезеровщікі не марно чяс витрачяли на ту міну...
Голою ногою?
В шортах?
Зомбі тупорилі!!!
- тобі не здаєтся шо ми не там сиди...
- авж...
"Проверить мину на работоспособность тщательно и точно наехав на нее колесом открытой машины, самим при этой сидя на сиденьях в шортах и футболке без каски".
Но кадры очень страшные.