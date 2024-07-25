Двоє окупантів наїжджають автомобілем на протитанкову міну: "Это точно мина! Вот это круглое? Я ее пинал только что". ВIДЕО моменту вибуху

Двоє окупантів, які рухалися на автомобілі дорогою, наїхали на протитанкову міну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент вибуху зафільмувала камера установлена у салоні автівки.

На записі видно, як один із окупантів відкидає з дороги, ще палаючі залишки іншого російського автомобіля. Потім повертається до салону і водій продовжує рух. За мить автомобіль підкидає від вибуху. Ймовірніше за все, загарбники загинули. Однак, точно визначити їх долю за відеозаписом не можливо.

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