Росіянин із шевроном "Работаем, братья" марно намагається поцілити в дрон-камікадзе: "Бл#дь! Глаз вытек! Дай команду на отход!". ВIДЕО

Оператор українського дрона атакував окупанта та вибив йому око.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українського безпілотника зафільмувала камера, яка була встановлена на амуніції загарбника.

На записі видно, як росіянин спочатку марно намагається поцілити у дрон із автомата. Потім лунає вибух. Окупант скаржить на втрату ока, однак встає і починає йти. Під час руху по рації він просить поплічника дати команду на відступ. На амуніції окупанта можна розгледіти шеврон із написом "Работаем, братья".

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