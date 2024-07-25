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Росіянин із шевроном "Работаем, братья" марно намагається поцілити в дрон-камікадзе: "Бл#дь! Глаз вытек! Дай команду на отход!". ВIДЕО

Оператор українського дрона атакував окупанта та вибив йому око.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українського безпілотника зафільмувала камера, яка була встановлена на амуніції загарбника.

На записі видно, як росіянин спочатку марно намагається поцілити у дрон із автомата. Потім лунає вибух. Окупант скаржить на втрату ока, однак встає і починає йти. Під час руху по рації він просить поплічника дати команду на відступ. На амуніції окупанта можна розгледіти шеврон із написом "Работаем, братья".

Увага! Ненормативна лексика! Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє окупантів конають під парканом після атаки українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) дрони (4695)


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Топ коментарі
+50
Зараз же задоначу на мавік.
І вас прошу те зробити.
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25.07.2024 15:52
+35
...а нафуя йому глаз, рот нужен тільки
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25.07.2024 15:52
+30
ну шо ****, як тобі в Україні? сподобалося?
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25.07.2024 16:00
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"Работаєм, тамбовскіє братья".
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25.07.2024 15:52 Відповісти
...а нафуя йому глаз, рот нужен тільки
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25.07.2024 15:52 Відповісти
Зараз же задоначу на мавік.
І вас прошу те зробити.
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25.07.2024 15:52 Відповісти
Терміново жгут есмарха на шию!
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25.07.2024 15:52 Відповісти
фільм Хічкока "Птіци" - класика світового кінематографу
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25.07.2024 15:54 Відповісти
Ще один би дрон, щоб йому друге око на дупу натягнуло...
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25.07.2024 15:57 Відповісти
кто сказал что у Кутузова нєбило одного глаза? бил у него один глаз!
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25.07.2024 15:58 Відповісти
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25.07.2024 16:37 Відповісти
що за кмера в того орка, сама наводить фокус?
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25.07.2024 15:59 Відповісти
Путінінформ. Є така цифра
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25.07.2024 16:57 Відповісти
один з останніх аналоговнетов на росії - бере на себе функцію вибитого ока.
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25.07.2024 18:39 Відповісти
ну шо ****, як тобі в Україні? сподобалося?
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25.07.2024 16:00 Відповісти
він ще не роздивився
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25.07.2024 16:38 Відповісти
все подобається - аж очі в різні сторони розбігаються.
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25.07.2024 18:40 Відповісти
В тебе мозок "витєк" коли ти вирішив прийти в Україну.
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25.07.2024 16:02 Відповісти
"братья, глаз вытек! трусы мокрые, штаны тоже, в кирзачах хлюпает, запах неописуемый,... "
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25.07.2024 16:06 Відповісти
Два глаза для орка роскошь а один ни к чему.
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25.07.2024 16:06 Відповісти
і отут я впав, браття, і трошки вмер,,,
і мрії з хатку в Київі теж трохі вмерли...
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25.07.2024 16:07 Відповісти
Підар мабуть з кадрових, снаряга нормальна.
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25.07.2024 16:08 Відповісти
вони всі з кадрових.
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25.07.2024 17:40 Відповісти
Гра в "Ціклопа"
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25.07.2024 16:09 Відповісти
Вроде и второй глаз есть. Но все равно приуныл...
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25.07.2024 16:10 Відповісти
циклоп їбучій..
от така вона ненька Україна!
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25.07.2024 16:19 Відповісти
То напевно шоколадний глаз витік
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25.07.2024 16:21 Відповісти
зелений....
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25.07.2024 16:23 Відповісти
Та у вас дар бачити політику там, де її немає) Якщо що, то я мав на увазі той глаз, що нижче спини.
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25.07.2024 16:32 Відповісти
в кожного свій глаз на вибити - ви xочете шоколадний,
а я зелено-кацапський...
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25.07.2024 16:36 Відповісти
От вміють же наші грим накладати - один в один - Термінатор
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25.07.2024 16:26 Відповісти
- Эй "Одноглазый"! Сбацай "Чикаго!"
- Я не одноглазый!
- Бабах!
- Чикаго! Чикаго! Чикаго!
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25.07.2024 16:27 Відповісти
як що це дивимось, то вижив, падлюка
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25.07.2024 16:28 Відповісти
Был свинособакой, а стал Кутузовым
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25.07.2024 16:30 Відповісти
Идите под землю, НЕбратья!!!! Аминь.
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25.07.2024 16:35 Відповісти
І воно йому треба було, ота Україна? Ну, але це доля усіх свинособачих аслабанітєлєй.
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25.07.2024 16:38 Відповісти
Звідки запис?
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25.07.2024 16:39 Відповісти
Оператор дрона афігел
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25.07.2024 16:40 Відповісти
А камера в нього не з дешевих..
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25.07.2024 16:44 Відповісти
цап взяв собі хорошу - бо планував корєшам на росії після пьянки
екшн показувати, як він лежачи з перекатами по 20 "бандеровцев" кладе
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25.07.2024 18:50 Відповісти
Не знаю що і для чого цап взяв але якщо порівняти їх снарягу з 2022 і нині, то різниця помітна
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26.07.2024 08:29 Відповісти
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25.07.2024 16:44 Відповісти
Зажмуреный на оба глаза - это груз 200... А на один глаз - цэ груз 100?
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25.07.2024 16:51 Відповісти
20
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25.07.2024 17:43 Відповісти
жгутом...глаз ...перематай
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25.07.2024 16:52 Відповісти
команда на отход прозвучала так :

"отході в іной мір, братъ, ты своё заработал !"
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25.07.2024 16:57 Відповісти
зачем быдлу глаза, им надо только уши
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25.07.2024 17:11 Відповісти
Смерть кацапам!
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25.07.2024 17:16 Відповісти
Это дурик в ютубе есть. Канал "Позывной юрист"
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25.07.2024 17:19 Відповісти
Теперь будет позывной "Кутузов"😂
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25.07.2024 17:57 Відповісти
Кутузов!
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25.07.2024 17:21 Відповісти
****** кусок! Глаз у нього витік.. мізки витікли ще при народженні п'яною орчихою
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25.07.2024 17:46 Відповісти
жепу не задело - жить будет
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25.07.2024 17:56 Відповісти
І раді чого воно приперлося????
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25.07.2024 17:59 Відповісти
💲🤑
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25.07.2024 19:31 Відповісти
А дохрена на нём защиты!
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25.07.2024 18:10 Відповісти
Таарюка кацапська здохнеш і без ока 😡
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25.07.2024 18:16 Відповісти
**** он так за жизнь цепляется??? Так и хочет семью без вожделенной Лады оставить
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25.07.2024 18:17 Відповісти
не любить він свою матрьоху, ой не любить!
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25.07.2024 18:50 Відповісти
Мабуть, рашист, давав команду отому АЛМАЗУ з АнтиМайдану, що у Харькові гадив??
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25.07.2024 20:27 Відповісти
отакі чмобіки...снаряга шо в космонавта
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25.07.2024 21:36 Відповісти
у дупу раз чі дроном в глаз
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25.07.2024 21:43 Відповісти
Глаз вроде на месте. А висок со скулой выбило. Кривой теперь будет ходить, девок пугать... если не добили еще...
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25.07.2024 23:32 Відповісти
Просто чудово!
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26.07.2024 04:03 Відповісти
ГОРИ, ****, В ПЕКЛІ!!!!!
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26.07.2024 06:02 Відповісти
Який жирний чорнозем.
Жаль тільки, що виродки його топчуть.
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26.07.2024 08:57 Відповісти
 
 