Росіянин із шевроном "Работаем, братья" марно намагається поцілити в дрон-камікадзе: "Бл#дь! Глаз вытек! Дай команду на отход!". ВIДЕО
Оператор українського дрона атакував окупанта та вибив йому око.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українського безпілотника зафільмувала камера, яка була встановлена на амуніції загарбника.
На записі видно, як росіянин спочатку марно намагається поцілити у дрон із автомата. Потім лунає вибух. Окупант скаржить на втрату ока, однак встає і починає йти. Під час руху по рації він просить поплічника дати команду на відступ. На амуніції окупанта можна розгледіти шеврон із написом "Работаем, братья".
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Топ коментарі
+50 MsSkifia #566162
показати весь коментар25.07.2024 15:52
+35 vsbu vsbu
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+30 Diesel_Sasha
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і мрії з хатку в Київі теж трохі вмерли...
от така вона ненька Україна!
а я зелено-кацапський...
- Я не одноглазый!
- Бабах!
- Чикаго! Чикаго! Чикаго!
екшн показувати, як він лежачи з перекатами по 20 "бандеровцев" кладе
"отході в іной мір, братъ, ты своё заработал !"
Жаль тільки, що виродки його топчуть.