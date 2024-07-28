Зеленський подякував 9-му департаменту ГУР за "влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону". ВIДЕО
У відеозверненні Володимир Зеленський відзначив 9-й департамент Головного управління розвідки за влучання по цілі, що знаходилась за 1800 кілометрів від українського кордону.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Сьогодні перш за все варто відзначити дві наші бойові бригади: 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду, що воює на Покровському напрямку, та 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду, яка воює на Торецькому напрямку. Обидві наші бригади за цей тиждень і за багато інших тижнів цієї війни проявили себе надзвичайно сильно, надзвичайно результативно. Воїни, я дякую вам за вашу стійкість і за вміння знищувати окупанта саме так, як потрібно для збереження України.
Також хочу відзначити сьогодні наших воїнів, які забезпечують українську далекобійність. А саме – 9-й департамент ГУР: влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону. Дійсно дуже вагомо! Дякую вам за це", - сказав Зеленський.
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Під пахву. А мишка - це маленька миша. Іншого значення в українській мові це слово не має.
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Австрійський. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80) https://uk.wikipedia.org/wiki/Том_Купер
Але вони ще літають.
Як кб Луч,чи Бурштинівська тец.
Встановлення якихось престижних рекордів?
В нас СОТНІ стратегічних термінових ЦІЛЕЙ на багато ближчий відстані!
Потрібно ПРАЦЮВАТИ, ЗНИЩУВАТИ ВОРОГА, а не якійсь піар робити!
когда уже удары по Владивостоку?
Ходы кривые роет, подземный мудрый крот. Нормальные герои всегда идут в обход.
Наши уже Лос-Анжелос пролетели. Хотят сзади пристроиться
бить по Камчатке
Це, щоб ніхто не догадався,чому.