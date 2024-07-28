Зеленський подякував 9-му департаменту ГУР за "влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону". ВIДЕО

У відеозверненні Володимир Зеленський відзначив 9-й департамент Головного управління розвідки за влучання по цілі, що знаходилась за 1800 кілометрів від українського кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Сьогодні перш за все варто відзначити дві наші бойові бригади: 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду, що воює на Покровському напрямку, та 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду, яка воює на Торецькому напрямку. Обидві наші бригади за цей тиждень і за багато інших тижнів цієї війни проявили себе надзвичайно сильно, надзвичайно результативно. Воїни, я дякую вам за вашу стійкість і за вміння знищувати окупанта саме так, як потрібно для збереження України.

Також хочу відзначити сьогодні наших воїнів, які забезпечують українську далекобійність. А саме – 9-й департамент ГУР: влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону. Дійсно дуже вагомо! Дякую вам за це", - сказав Зеленський.

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