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Зеленський подякував 9-му департаменту ГУР за "влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону". ВIДЕО

У відеозверненні Володимир Зеленський відзначив 9-й департамент Головного управління розвідки за влучання по цілі, що знаходилась за 1800 кілометрів від українського кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Сьогодні перш за все варто відзначити дві наші бойові бригади: 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду, що воює на Покровському напрямку, та 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду, яка воює на Торецькому напрямку. Обидві наші бригади за цей тиждень і за багато інших тижнів цієї війни проявили себе надзвичайно сильно, надзвичайно результативно. Воїни, я дякую вам за вашу стійкість і за вміння знищувати окупанта саме так, як потрібно для збереження України.

Також хочу відзначити сьогодні наших воїнів, які забезпечують українську далекобійність. А саме – 9-й департамент ГУР: влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону. Дійсно дуже вагомо! Дякую вам за це", - сказав Зеленський.

Читайте: Україна розробить мирний план до листопада, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) звернення (603)


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Топ коментарі
+11
Та кому треба твоє кукурікання чмо безтолкове.
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28.07.2024 22:14
+7
Ермак и зеленский видно прозевали запуски наших дронов,а так бы операция была бы сорвана….
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28.07.2024 22:05
+7
Телеклоун в телецирку. Жодних доказів суттевого пошкодження не надано!
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28.07.2024 22:14
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Зо кримського мосту вони долетять?
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28.07.2024 22:00 Відповісти
нафуя? то більше не є воєний обїєкт за для ЗСУ. РФ більше не використовує Кримський міст для забезпечення військ в Україні, - The Independent
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28.07.2024 22:16 Відповісти
Побудували вже ЖД через Маріуполь, так короче
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28.07.2024 22:39 Відповісти
Не надо ля-ля. Крымский мост еще какой военный обьект. По нему снабжается и передвигается в крым львиная часть окупантов. К тому же если крымский мост будет уничтожен, вся ета орда подорвется с места и стадом будет создавать пробки и блокировать рашистской армии логистику
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28.07.2024 23:56 Відповісти
На удари по Керченському мосту ОПою накладено жорстке табу.
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28.07.2024 23:18 Відповісти
Воно, і не таке скаже…, після вагнергейту та асфальту..
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28.07.2024 22:01 Відповісти
Супер-удар ATACMS: Минус два Су-30СМ, Небо-М и сотня оккупантов. Локации - Крым и Луганщина (видео за 25-26 липня)

https://www.youtube.com/watch?v=rTu5f1cmB7Q&t=251s
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28.07.2024 22:02 Відповісти
Е одне но, американский військовий оглядач Том Купер, доречі прихильник України, написав статтю, як наши у верхах завищують втрати раші по літакам, як мінімум у 3 рази, тому що це ніяк не перевірити і медальки комусь можна дати. (Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів - Том Купер 12 липня 2024). Він доречі кожну неділю описує реальну обстановку, яка вона б не була чи погана, чи гарна. А так висновки робіть самі. У нього є хороший аналіз, як ми просрали петриот, тому що командування підара.си
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28.07.2024 22:37 Відповісти
https://ipress.ua/articles/vidsutnist_poganyh_novyn_ukrainska_storona_vtrychi_zavyshchuie_znyshchennya_rosiyskyh_litakiv_ta_vertolotiv__tom_kuper_359679.html
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28.07.2024 22:38 Відповісти
...поїхало в Одесу взявши його під мишку для захисту себе Єрмаком коханого? ?
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28.07.2024 23:00 Відповісти
взявши його під мишку
*********
Під пахву. А мишка - це маленька миша. Іншого значення в українській мові це слово не має.
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28.07.2024 23:45 Відповісти
так дякую - ніколи не проти , але саме воно взяло "під мішку"забула щодо нетряпки лапки зробити
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29.07.2024 03:42 Відповісти
американский військовий оглядач Том Купер
***********
Австрійський. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80) https://uk.wikipedia.org/wiki/Том_Купер
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28.07.2024 23:41 Відповісти
Потужно подякував?
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28.07.2024 22:03 Відповісти
Ермак и зеленский видно прозевали запуски наших дронов,а так бы операция была бы сорвана….
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28.07.2024 22:05 Відповісти
А цезор так про це і не написав...
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28.07.2024 22:12 Відповісти
Зеленський подякував 9-му департаменту ГУР за "влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону".

Але вони ще літають.

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28.07.2024 22:12 Відповісти
З початком російського вторгнення в Україну авіабаза Оленья стала одним із російських аеродромів, що використовується для здійснення ракетних ударів з літаків Ту-95 по території України. 27 липня 2024 року дрони Сил оборони України подолали близько 1800 км і атакували аеродром Оленья. Це була рекордна відстань для подібних атак з боку України.
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28.07.2024 22:17 Відповісти
Та кому треба твоє кукурікання чмо безтолкове.
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28.07.2024 22:14 Відповісти
Телеклоун в телецирку. Жодних доказів суттевого пошкодження не надано!
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28.07.2024 22:14 Відповісти
О,головне результат.
Як кб Луч,чи Бурштинівська тец.
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28.07.2024 22:37 Відповісти
Що приємно так це те., що не пишуть перед словом "В.Зеленський" слово "президент" ← , а просто В.Зеленський ♣♣♣♣♣
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28.07.2024 22:19 Відповісти
Це що, якісь змагання?
Встановлення якихось престижних рекордів?
В нас СОТНІ стратегічних термінових ЦІЛЕЙ на багато ближчий відстані!
Потрібно ПРАЦЮВАТИ, ЗНИЩУВАТИ ВОРОГА, а не якійсь піар робити!
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28.07.2024 22:19 Відповісти

когда уже удары по Владивостоку?
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28.07.2024 22:21 Відповісти
Имейте же терпение, мой друг.
Ходы кривые роет, подземный мудрый крот. Нормальные герои всегда идут в обход.
Наши уже Лос-Анжелос пролетели. Хотят сзади пристроиться
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28.07.2024 22:30 Відповісти
за 19 дней вокруг света
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28.07.2024 22:58 Відповісти
Тут вопрос веры. А если вы Фома апостол (неверующий) то и доказам не поверите.
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28.07.2024 22:23 Відповісти
In Got We Trast
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28.07.2024 22:27 Відповісти
Gott mit uns
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28.07.2024 22:33 Відповісти

бить по Камчатке
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28.07.2024 22:29 Відповісти
А коли ти будеш дякувати за бомбардування москви? Чи це ,,неначасі"?
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28.07.2024 22:29 Відповісти
Б'ють на 1800 км,а нп здають за 10.
Це, щоб ніхто не догадався,чому.
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28.07.2024 22:36 Відповісти
Кожного нагородити іменним,китайським шомполом для шашличків.Чи Кулеба не привіз з Пекіна навіть шомполів?
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28.07.2024 22:45 Відповісти
Трясця, все про "перемоги та перемоги". А про втрати територій, поразки ані слова. Бо рейтинг завалиться ? Від правди ? Наче українці ні про що не здогадуються. Та давай вже вали у ... ростов, до свого вчителя янчика. Задовбав до сказу оце Лідор. Віддам всі гроші за чергового Зінченко ! Аби відправив Лідора далеко-далеко.
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28.07.2024 22:48 Відповісти
цензор добу не публікував цю новину. Чому?
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28.07.2024 23:01 Відповісти
як сказав би старий єврей-"Кому ж потрібне Твоє д'якую і яка його цінність??Хіба його можна в кишеню собі покласти,або нагодувати сім'ю,чи купити бохунець хліба???
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28.07.2024 23:19 Відповісти
Ой, невже він подякував Пороху, що при ньому напрямок розробки зброї всіх видів став пріоритетним, і результатами якого Зе-шобло на кінець почало користуватись???
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28.07.2024 23:20 Відповісти
давай ещё пофамильно сливай, как с пилотами Тушек. Что у него в мозгах? Надеюсь их нет в резерве/крест и оберигах. какое же продажное
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29.07.2024 07:31 Відповісти
 
 