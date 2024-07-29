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Депутат Держдуми РФ Федоров визнав поразку на Чорному морі: "Где флот? Его нет. Это действительно победа врага". ВIДЕО

Депутат російської Держдуми Євген Федоров визнав поразку Чорноморського флоту РФ у Чорному морі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Федоров зазначив, що російський флот фізично відсутній у Чорному морі і не має реального бойового впливу на ситуацію.

"Російського флоту як оперативного механізму на Чорному морі немає! Ні фізично немає, ні з погляду його реальної бойової присутності. Це факт. Згадайте, з чого все починалося. Острів Зміїний пам'ятаєте, що наші морські піхотинці взяли? Де це все? Де це все? Де? Продовольчий контроль за угодою, коли всі судна України оглядалися, в тому числі за допомогою нашого флоту? Зараз його немає! Вони не контролюють Чорне море, розумієте? Це факт поразки", - зазначив Федоров.

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Автор: 

Держдума (734) Чорноморський флот рф (624) поразка (14) Чорне море (1666)


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Топ коментарі
+9
у росии два союзника - армия и.... "его нет"
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29.07.2024 13:53
+8
Нема то и нема - а він иому *****?
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29.07.2024 13:39
+7
підари, "вашого" нічого в Україні НЕМАЄ !!!
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29.07.2024 13:46
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А як кацап в Сорне море збирається підводний флот заводити? ПАпАлям?
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29.07.2024 13:39 Відповісти
Росіяни наразі тримають у Чорному морі три підводні човни, які є ракетоносіями. 👉
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29.07.2024 13:44 Відповісти
Правильна назва моря Чорне, уважніше будьте. А хто Вам казав, що кацапи збираються щось вводити в Чорне море, Вам щось причудилося?
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29.07.2024 13:56 Відповісти
Може й не збираються, але дуже хочуть...
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29.07.2024 14:08 Відповісти
А назва моря то машинальна помилка, бкуви рядом просто...
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29.07.2024 14:10 Відповісти
Буває.
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29.07.2024 15:03 Відповісти
ніяк вони Варшавянку в Чорне море не заведуть:
глина осадки підлодки - 9 метрів, глибина Волго-Дона - 4,5 метра

нє можна ще волоком "із варяг в грєкі"
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29.07.2024 14:15 Відповісти
Нема то и нема - а він иому *****?
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29.07.2024 13:39 Відповісти
у росии два союзника - армия и.... "его нет"
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29.07.2024 13:53 Відповісти
це єдине що ще радує і чим ми можемо похвалитися.
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29.07.2024 13:41 Відповісти
підари, "вашого" нічого в Україні НЕМАЄ !!!
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29.07.2024 13:46 Відповісти
а церква московського патріархату чья?
І вати понад 50 відсотків населення. Це називається нічого немає?
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29.07.2024 13:52 Відповісти
немає тут 50 відсотків вати. До 22-го було, зараз точно не 50 %. А церку свою фсб-шну нехай забирають. Я не проти.
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29.07.2024 13:53 Відповісти
ну 45 відсотків, не важливо. Головне, що дофуя. Ну, ось вони прийдуть і свою церкву заберуть, її ж не перенесеш як валізу з одного місця на інше.
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29.07.2024 13:59 Відповісти
не надо рвать рубаху "на людях" - тут водки нет, не нальют !

.
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29.07.2024 14:02 Відповісти
Херни упоротой не несите,максимум 10-15 процентов ваты,было бы 45%,кацапы в марте апреле 22 были бы во львове,
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29.07.2024 14:06 Відповісти
ну не знаю, мені здається скрізь навколо вата одна.
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29.07.2024 14:08 Відповісти
бздите дальше, таварищь Бздительный провокатор !

і да, парашют відстібни - з самого Ольгіно волочиться

.
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29.07.2024 14:11 Відповісти
То не вата а "какаяразніца". Різниця хоч і не велика, але є.
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29.07.2024 15:07 Відповісти
та ні, вважаю менше. Я роблю такий висновок по своєму колу колег та знайомих, звісно, це не вся Україна, але всі ті, хто ще у 2014-му "хитався", та казав що нам було б краще з рашкою, у 22-му остаточно відчули себе українцями, ті, хто не відчув просто дриснули геть і з фірми, і з України. Таких, що дриснули" відсотка 3. Всі інші навіть українську опановують та клянуть засраху. Це моя власна статистика, так би мовити зріз суспільства у окремо взятому середовищі.
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29.07.2024 15:53 Відповісти
хай попів забирають. Нам цього вистачить)))
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29.07.2024 15:54 Відповісти
Враг истерит что все просрал. А теперь следите за руками, и наблюдайте кто хочет чтобы Украина вернулась за стол переговоров, вернула позорную *зерновую сделку* и подписала *мировую* после которой в Черное море рашисты заведут десятки новых военных кораблей и возьмет весь черномоский басейн под свой жосткий контроль
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29.07.2024 13:49 Відповісти
диванні кукаріоти готові поміняти Чорне море на три посадки під Часіком.
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29.07.2024 14:00 Відповісти
дєскрєдітація сво !
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29.07.2024 13:55 Відповісти
Капитан "Очевидность" ***.
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29.07.2024 13:57 Відповісти
вам не догодиш !
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29.07.2024 14:08 Відповісти
А не#уй было..
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29.07.2024 14:01 Відповісти
Минобороны РФ кормило своих солдат-мусульман свининой.
Якобы из-за коррупции зама Шойгу.
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29.07.2024 14:51 Відповісти
- Бачиш флот? Ні
- А він є!
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29.07.2024 14:57 Відповісти
Але є нюанс ✝☦
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29.07.2024 15:10 Відповісти
для завершенности картины нужно уничтожить их подлодки.
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29.07.2024 15:08 Відповісти
А тепер, враховуючи русняву одвічну та безмежну пиху, хто серйозно вірить, що вони погодяться на якийсь там справжній "стабільний і длітєльний мір"?
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29.07.2024 15:13 Відповісти
до 2022г. Ната трепещи! Наш Флот сильнее всех! ко-ко-ко."
после 2022г Хахлы-ы-ы-ы-ы-ы прекратите уничтожать наш сильный флот! ко-ко-ко.
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29.07.2024 15:15 Відповісти
Пока росиюшка домики, коровники захватывает, ее економика идет в там тара ры

В Центробанке РФ Набиуллина заявили о "истощении последних резервов российской экономики"
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29.07.2024 15:26 Відповісти
тут более глобальные вещи чем село бамбаское на три хаты,там тех сел по три через 1 километр)и если что 90% биомасы бамбаситской заслужило чтобы их хибары под ноль стирали,у них всеравно во всем украина виновата,пускай страдают,,вообще не жаль,там воюеться за территории а не за биомусор на 2 ножках их только кабанчик прилетевший спасет от гнитющего их существования.
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29.07.2024 16:16 Відповісти
где, где в пиз.е
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29.07.2024 15:27 Відповісти
йух тобі, пінгвін
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29.07.2024 15:50 Відповісти
Героизм проявляется только при защите родины а у российского быдла проявляется только самоуничтожение
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29.07.2024 20:45 Відповісти
 
 