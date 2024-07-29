Депутат Держдуми РФ Федоров визнав поразку на Чорному морі: "Где флот? Его нет. Это действительно победа врага". ВIДЕО
Депутат російської Держдуми Євген Федоров визнав поразку Чорноморського флоту РФ у Чорному морі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Федоров зазначив, що російський флот фізично відсутній у Чорному морі і не має реального бойового впливу на ситуацію.
"Російського флоту як оперативного механізму на Чорному морі немає! Ні фізично немає, ні з погляду його реальної бойової присутності. Це факт. Згадайте, з чого все починалося. Острів Зміїний пам'ятаєте, що наші морські піхотинці взяли? Де це все? Де це все? Де? Продовольчий контроль за угодою, коли всі судна України оглядалися, в тому числі за допомогою нашого флоту? Зараз його немає! Вони не контролюють Чорне море, розумієте? Це факт поразки", - зазначив Федоров.
Топ коментарі
+9 Алекс Мышкевич
показати весь коментар29.07.2024 13:53
+8 Валентин Коваль #587289
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+7 shokolad
показати весь коментар29.07.2024 13:46
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глина осадки підлодки - 9 метрів, глибина Волго-Дона - 4,5 метра
нє можна ще волоком "із варяг в грєкі"
І вати понад 50 відсотків населення. Це називається нічого немає?
.
і да, парашют відстібни - з самого Ольгіно волочиться
.
Якобы из-за коррупции зама Шойгу.
- А він є!
после 2022г Хахлы-ы-ы-ы-ы-ы прекратите уничтожать наш сильный флот! ко-ко-ко.
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