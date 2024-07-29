Депутат Держдуми РФ Федоров визнав поразку на Чорному морі: "Где флот? Его нет. Это действительно победа врага". ВIДЕО

Депутат російської Держдуми Євген Федоров визнав поразку Чорноморського флоту РФ у Чорному морі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Федоров зазначив, що російський флот фізично відсутній у Чорному морі і не має реального бойового впливу на ситуацію.

"Російського флоту як оперативного механізму на Чорному морі немає! Ні фізично немає, ні з погляду його реальної бойової присутності. Це факт. Згадайте, з чого все починалося. Острів Зміїний пам'ятаєте, що наші морські піхотинці взяли? Де це все? Де це все? Де? Продовольчий контроль за угодою, коли всі судна України оглядалися, в тому числі за допомогою нашого флоту? Зараз його немає! Вони не контролюють Чорне море, розумієте? Це факт поразки", - зазначив Федоров.

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