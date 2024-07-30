Воїни 32 ОМБр про ситуацію у Торецьку: Місто просто стирають КАБами. Складають квартал за кварталом, як у Сталінграді. ВIДЕО
У Торецьку на Донеччині досі залишається невелика кількість цивільних. Вони переважно ховаються у підвалах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "Українського свідка".
Торецьк є важливою логістичною розв'язкою, що веде на Костянтинівку. Російські окупанти постійно б'ють по ньому КАБами.
Воїни 32 ОМБр розповіли про ситуацію у місті. Цивільних тут майже не залишилося.
"Російські літаки відпрацьовують накатами. Що це означає? Один скинув КАБ і полетів, за ним наступний. І так протягом сорока хвилин. І ми все це "ловимо", - каже військовослужбовець 32 ОМБр "Саймон".
За його словами, окупанти стирають місто, інакше зайти сюди не зможуть.
"Їм простіше складати квартал за кварталом, як у Сталінграді", - додав боєць.
Цивільні, які досі залишаються у місті, переважно ховаються у підвалах. Але є і такі, що наводять росіян на українські позиції.
"Росіяни заходять у будинок, виходять звідти з бабусею чи дідусем. І ті ледь не за руку ведуть їх, показують, де сидять наші хлопці. Не виключаю, що це робиться під дулом автомата. Потім противник наводить міномет або артилерію на наші позиції", - кажуть військові.
Проблема як і у всіх - КАБи.
"За тиждень росіяни можуть випускати до 800 керованих авіабомб по території України. Щоб вирішити цю проблему, нам потрібні F-16. Чекаємо на них, з літаками стане легше", - додали захисники.
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Навіть ПЗРК.
https://zahid.espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-voini-24-i-ombr-pokazali-yak-rosiyska-aviatsiya-znishchue-chasiv-yar
- Читал, Гарри, и у них генетическая болезнь - они периодически заключают союзы с Россией.
- А мы им пообещали Ф-16 и вступление в НАТО . Как это может быть согласовано с такой болезнью?
- Нужно сделать прививку - дать россиянам нанести военный урон Украине на грани поражения.
- Так и сделаем, иначе украинцы через 5 лет снова начнут заглядывать россиянам в комфортное место.