Воїни 32 ОМБр про ситуацію у Торецьку: Місто просто стирають КАБами. Складають квартал за кварталом, як у Сталінграді. ВIДЕО

У Торецьку на Донеччині досі залишається невелика кількість цивільних. Вони переважно ховаються у підвалах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "Українського свідка".

Торецьк є важливою логістичною розв'язкою, що веде на Костянтинівку. Російські окупанти постійно б'ють по ньому КАБами.

Воїни 32 ОМБр розповіли про ситуацію у місті. Цивільних тут майже не залишилося.

"Російські літаки відпрацьовують накатами. Що це означає? Один скинув КАБ і полетів, за ним наступний. І так протягом сорока хвилин. І ми все це "ловимо", - каже військовослужбовець 32 ОМБр "Саймон".

За його словами, окупанти стирають місто, інакше зайти сюди не зможуть.

"Їм простіше складати квартал за кварталом, як у Сталінграді", - додав боєць.

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Цивільні, які досі залишаються у місті, переважно ховаються у підвалах. Але є і такі, що наводять росіян на українські позиції.

"Росіяни заходять у будинок, виходять звідти з бабусею чи дідусем. І ті ледь не за руку ведуть їх, показують, де сидять наші хлопці. Не виключаю, що це робиться під дулом автомата. Потім противник наводить міномет або артилерію на наші позиції", - кажуть військові.

Проблема як і у всіх - КАБи.

"За тиждень росіяни можуть випускати до 800 керованих авіабомб по території України. Щоб вирішити цю проблему, нам потрібні F-16. Чекаємо на них, з літаками стане легше", - додали захисники.

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