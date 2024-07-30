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Воїни 32 ОМБр про ситуацію у Торецьку: Місто просто стирають КАБами. Складають квартал за кварталом, як у Сталінграді. ВIДЕО

У Торецьку на Донеччині досі залишається невелика кількість цивільних. Вони переважно ховаються у підвалах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "Українського свідка".

Торецьк є важливою логістичною розв'язкою, що веде на Костянтинівку. Російські окупанти постійно б'ють по ньому КАБами.

Воїни 32 ОМБр розповіли про ситуацію у місті. Цивільних тут майже не залишилося.

"Російські літаки відпрацьовують накатами. Що це означає? Один скинув КАБ і полетів, за ним наступний. І так протягом сорока хвилин. І ми все це "ловимо", - каже військовослужбовець 32 ОМБр "Саймон".

За його словами, окупанти стирають місто, інакше зайти сюди не зможуть. 

"Їм простіше складати квартал за кварталом, як у Сталінграді", - додав боєць.

Також читайте: Близько 3,5 тис. мешканців залишаються в Торецьку, у Часовому Яру - 530 осіб

Цивільні, які досі залишаються у місті, переважно ховаються у підвалах. Але є і такі, що наводять росіян на українські позиції.

"Росіяни заходять у будинок, виходять звідти з бабусею чи дідусем. І ті ледь не за руку ведуть їх, показують, де сидять наші хлопці. Не виключаю, що це робиться під дулом автомата. Потім противник наводить міномет або артилерію на наші позиції", - кажуть військові.

Проблема як і у всіх - КАБи.

"За тиждень росіяни можуть випускати до 800 керованих авіабомб по території України. Щоб вирішити цю проблему, нам потрібні F-16. Чекаємо на них, з літаками стане легше", - додали захисники.

Читайте: Російських військ у Торецьку немає, територіальних успіхів в окупантів не було, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

Донецька область (8447) Торецьк (457)


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Топ коментарі
+8
Блуждающий Пэтриот один "гений-мясник" после стрельб поставил под Покровском на трассе на 40минут без движения и ждал пока его ***** Искандером..С тех пор,блуждающий Пэтриот стал снова стационарным,ибо для этого все и было сделано.
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30.07.2024 11:32
+6
Кацапстан должен быть разрушен !
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30.07.2024 09:40
+6
Та які КАБи? Там Зе-влада наказала комунальникам квітки на клумбах саджати, а не укріплення будувати. Хороше відео є. Те саме, що і в Бахмуті робили.
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30.07.2024 10:31
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Кацапстан должен быть разрушен !
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30.07.2024 09:40 Відповісти
Чим? Правда примьєр міністр Данії говорила що Ф-16 будуть на фронті до 1 квітня.
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30.07.2024 09:46 Відповісти
Фронтового ППО у нас виходить нема...
Навіть ПЗРК.
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30.07.2024 09:41 Відповісти
ФАБ з УМПК випускається з відстані 60-80 км. Тут навіть фронтові комплекси ППО безсилі.
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30.07.2024 09:47 Відповісти
Пзрк є, але ти не встигнеш відпрацювати по КАБу. навіть, якщо в тебе в хаті є Ігла чи Стрела. Та бомба летить швидше, ніж ти зреагуєш.
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30.07.2024 09:48 Відповісти
Почитайте, что такое ФАБ и вы поймёте ложность своего суждения. ФАБ, как и арт-снаряд средствами ПВО никто не сбивает. А сам самолёт-доставщик на территорию Украины не залетает.
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30.07.2024 10:03 Відповісти
"На цьому відео можна побачити, як бомбардувальники окупантів б'ють по населеному пункту та відлітають, запускаючи теплові пастки. Лінія фронту проходить по каналу Сіверський Донець - Донбас. Воїни 24 ОМБр імені короля Данила разом із побратимами з інших підрозділів тримають оборону у надважких умовах, масово знищуючи піхоту та техніку ворога. Битва за Часів Яр триває", - зазначили бійці.

https://zahid.espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-voini-24-i-ombr-pokazali-yak-rosiyska-aviatsiya-znishchue-chasiv-yar
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30.07.2024 15:15 Відповісти
до чого тут іпаний сталінград? Цивільні, що залишаються- це ждуни чи камікадзе підготовлені???
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30.07.2024 09:50 Відповісти
З язика зірвали про "сралінград"...Може Алеппо слід згадати?
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30.07.2024 09:59 Відповісти
ну так !!! так званий "сталінград" один із міфів, як і "курська дуга", червоної комуно-нацистької, кацапо-совакової окупаційної пропаганди про неймовірні, карколомні "побіди" кацапського окупаційного лайнга у міфічній, придуманій "вов" !!!
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30.07.2024 15:28 Відповісти
тож залишаемо і Торецьк.....відходимо знов у чисту степ без укріплень та фортифікацій бо все розкрадено зеленими гнидами...
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30.07.2024 10:00 Відповісти
Важко оцінити ефективність таких укріплень,коли бабушкі і дєдушкі своїх асвбадітєлєй скеровують(Але буде ця смуга в майбутньому непридатна для життя,і буде великою смугою відчуження як чорнобильська зона(
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30.07.2024 10:04 Відповісти
Чи зможуть Ф16 відігнати рашиські літаки з КАБами?
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30.07.2024 10:01 Відповісти
Запроста. Ракета воздух-воздух которыми комплектуются F-16 имеет дальность в 2-3 раза больше чем КАБ. Тоесть рашисты не смогут сбрасывать КАБы даже по линии фронта не то что бомбить наши тылы. Но кому то сейчас не выгодно чтобы Украина отражала рашистские бомбардировки. Сейчас все сосредоточены как вынудить Украину сесть за стол капитуляции
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30.07.2024 10:06 Відповісти
- Джон, вы читали историю Украины?
- Читал, Гарри, и у них генетическая болезнь - они периодически заключают союзы с Россией.
- А мы им пообещали Ф-16 и вступление в НАТО . Как это может быть согласовано с такой болезнью?
- Нужно сделать прививку - дать россиянам нанести военный урон Украине на грани поражения.
- Так и сделаем, иначе украинцы через 5 лет снова начнут заглядывать россиянам в комфортное место.
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30.07.2024 10:24 Відповісти
И где же хоть один F-16? Где блуждающие Петриоты которые в свое время сбивали рашисткие Су-30 пачками? Такое ощущение что Украину специально подготавливают к капитуляции.
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30.07.2024 10:02 Відповісти
Блуждающий Пэтриот один "гений-мясник" после стрельб поставил под Покровском на трассе на 40минут без движения и ждал пока его ***** Искандером..С тех пор,блуждающий Пэтриот стал снова стационарным,ибо для этого все и было сделано.
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30.07.2024 11:32 Відповісти
А що наш Найвєлічайший Лідор світу, не поражає кацапські літки і еродроми асфальтом? А так переконував укрїнчиків, що спасіння України це асфальт. Виявилося брехав і крав, крав і ще раз крав. Немає питань до таваріща асфальту? Він вибачився, що витртив наші гроші на свої забаганки "велике крадівництво", а не на армію?
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30.07.2024 10:28 Відповісти
Та які КАБи? Там Зе-влада наказала комунальникам квітки на клумбах саджати, а не укріплення будувати. Хороше відео є. Те саме, що і в Бахмуті робили.
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30.07.2024 10:31 Відповісти
Подякуєм Зелі і Содолю що здали останню укріплену ще з часів АТО ділянку оборони
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30.07.2024 18:51 Відповісти
 
 