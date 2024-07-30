Троє окупантів передумали йти на штурм після атаки українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Троє окупантів, які ховалися у погребі, відмовилися від подальших штурмових дій та втекли з поля бою, після атаки українського дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки дрона та втечі загарбників опублікували бійці батальйону безпілотних систем 47-ї ОМБр "Магура".

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