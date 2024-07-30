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Троє окупантів передумали йти на штурм після атаки українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Троє окупантів, які ховалися у погребі, відмовилися від подальших штурмових дій та втекли з поля бою, після атаки українського дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки дрона та втечі загарбників опублікували бійці батальйону безпілотних систем 47-ї ОМБр "Магура".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Четверо "двісті", троє "триста": дрон-камікадзе влучає у групу окупантів. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4690) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+5
Це рашисти побігли до Угорщини, їм спростив перебування пристаркуватий орбан.
Чи добіжать…
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30.07.2024 10:46
+4
-Где арматурный?
-Там!
🏃🏃🏃
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30.07.2024 12:07
+3
Камандир:
- Без аружия, с поля боя - расстрелять!
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30.07.2024 10:44
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а в цей час до них вже вилетів другий fpv.
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30.07.2024 10:42 Відповісти
Камандир:
- Без аружия, с поля боя - расстрелять!
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30.07.2024 10:44 Відповісти
Це рашисти побігли до Угорщини, їм спростив перебування пристаркуватий орбан.
Чи добіжать…
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30.07.2024 10:46 Відповісти
Та ну иого нах - троє не побігли --30 побігли - сунуться
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30.07.2024 10:53 Відповісти
Щось не подібно що в них було "намєрєніє іті в атаку"...
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30.07.2024 10:54 Відповісти
У человека, комментирующего ролики на Цензоре, богатая фантазия, с чем они хотели идти в атаку, где их оружие, все трое не могли его бросить, на последнем вообще ничего нет, скорее всего, они хотели разжиться какими-то закрутками.
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30.07.2024 11:35 Відповісти
ванька ты дурак ) кто же сбегает с поля боя с оружием? Васьки сбегают налегке - даже вон каски побросали чтобы быстрее бежать.
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30.07.2024 11:58 Відповісти
Вони закладку зробили для слідуючих хвиль)
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30.07.2024 15:26 Відповісти
Не знаю, хто з нас дурень, але "ванька", це точно ти, хамло.
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30.07.2024 21:25 Відповісти
А скільки не передумали?
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30.07.2024 11:15 Відповісти
патамушто порвало в клочья и думать было уже нечем и некому )
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30.07.2024 11:59 Відповісти
не передумали (в силу відсутності даної речовини у тарганів), а перехотіли...
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30.07.2024 12:00 Відповісти
-Где арматурный?
-Там!
🏃🏃🏃
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30.07.2024 12:07 Відповісти
 
 