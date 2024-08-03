Україні потрібно завдавати далекобійних ударів по російських окупантах, - Зеленський. ВIДЕО
Україні потрібне рішення партнерів щодо завдання далекобійних ударів по російських окупантах, по місцях, звідки Росія завдає ударів по Україні, запускає ракети, "Шахеди" та бомби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
"Перш за все сьогодні – вдячність кожному нашому воїну та всім, хто працює в нашій "оборонці", за удари по російських аеродромах, нафтопереробці та логістиці. Це найбільш ефективно – коли наслідки російської війни повертаються додому, в Росію, і коли на окупованій території нашої держави у ворога немає жодного спокійного місця. Сьогодні деталі цих ударів мені доповів Головком Сирський. Воїни, дякую кожному, хто задіяний! Хто продовжує абсолютно відверто говорити нашим партнерам: Україні потрібно завдавати ударів – дійсно далекобійних ударів по російському окупанту. Там, де окупант є, там, звідки Росія завдає ударів по Україні, звідки запускає ракети, "шахеди", бомби. Нам потрібне це рішення, щоб ми могли діяти всією зброєю, яка може бути ефективною", - йдеться в повідомленні.
Зеленський наголосив, що Україна має захистити життя українських людей і завершити війну на українських умовах.
"І кожен удар, який влучно відповідає Росії на її авіабомби, який знищує російську логістику і бази, який ускладнює окупанту перебування на нашій землі, – кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни. Справедливе для нас, для світу, для України і для всіх, хто цінує життя. Дякую кожному нашому воїну в Збройних Силах, у розвідці та в Службі безпеки України, хто наявними в нас силами це забезпечує та дає нам такі потрібні далекобійні результати", - додав президент.
Також він подякував партнерам, які продовжують тиснути на Росію і на осіб з інших держав, які допомагають РФ воювати.
"Всі санкції, всі ці рішення, кожен прояв тиску на агресора за цю війну мають працювати й надалі і посилюватись так, щоб російська держава не могла обходити санкції. Що складніше буде Москві підтримувати своє військове виробництво і забезпечувати армію, то більше це буде реально змушувати Росію до миру. І пункти нашої Формули миру саме тому абсолютно можливо реалізувати, що світова більшість тисне на Росію, не підтримує її військову активність і реально хоче повернути стабільність міжнародним відносинам. Санкції цьому сприяють, і справжній мир буде. Буде, якщо не проявляти слабкості й дотримуватись курсу на справедливість", - підсумував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://espreso.tv/suspilstvo-pislya-terminu-zelenskogo-mozhut-zvinuvatiti-v-nezakonnomu-deleguvanni-svoikh-povnovazhen-politolog-magda
А воно бідкається!
Я думаю что президентство Зе готовилось давно. Все эти 95 кварталы где клоун песочил украинских политиков, тем самым показывая что он разбирается в политике, сериалы...
Не исключено что российские структуры тоже участвовали в финансировании избирательной кампании. Помните заявление ***** что его устроит любой кроме Порошенко?
Единственный просчет тупого клоуна в том что он не осознавал контекста начавшейся российской агрессии и оккупации Крыма и Донбасса. Умный бы человек, без какого либо политического и управленческого опыта, партии, вряд-ли согласился бы на роль президента. Но на то он и тупой клоун.
44 кандидата предлагали себя в президенты, правда 5 потом передумали
"Жодна країна не сплачувала ТАКУ ціну за асфальт і просмотр серіалу".
А нет, он ещё должен дать показания...
«Долгие Бороды - Валдай» (Новгородская область)🐭
«Бочаров Ручей» (Сочи, Краснодарский край)🐭
«Русь» (Завидово)«Горки-9» (Одинцовский район, Московская область)🐭
«Ривьера-6» (Сочи, Краснодарский край) 🐭 или договорн9к детектед 🥱ни33Яяяя ?
В день обстрілу, військового заводу прилетіло 5-6 ракет і не пролетіла жодна наша ППО,
його просто знищили! совпадєніє? Повинна бути відкрита кримінальна справа!
https://t.me/insiderUKR/78421