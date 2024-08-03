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Україні потрібно завдавати далекобійних ударів по російських окупантах, - Зеленський. ВIДЕО

Україні потрібне рішення партнерів щодо завдання далекобійних ударів по російських окупантах, по місцях, звідки Росія завдає ударів по Україні, запускає ракети, "Шахеди" та бомби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Перш за все сьогодні – вдячність кожному нашому воїну та всім, хто працює в нашій "оборонці", за удари по російських аеродромах, нафтопереробці та логістиці. Це найбільш ефективно – коли наслідки російської війни повертаються додому, в Росію, і коли на окупованій території нашої держави у ворога немає жодного спокійного місця. Сьогодні деталі цих ударів мені доповів Головком Сирський. Воїни, дякую кожному, хто задіяний! Хто продовжує абсолютно відверто говорити нашим партнерам: Україні потрібно завдавати ударів – дійсно далекобійних ударів по російському окупанту. Там, де окупант є, там, звідки Росія завдає ударів по Україні, звідки запускає ракети, "шахеди", бомби. Нам потрібне це рішення, щоб ми могли діяти всією зброєю, яка може бути ефективною", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За тиждень РФ запустила по Україні понад 600 КАБів. Потрібен спільний дозвіл партнерів бити по російських аеродромах, - Зеленський. ВIДЕО

Зеленський наголосив, що Україна має захистити життя українських людей і завершити війну на українських умовах.

"І кожен удар, який влучно відповідає Росії на її авіабомби, який знищує російську логістику і бази, який ускладнює окупанту перебування на нашій землі, – кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни. Справедливе для нас, для світу, для України і для всіх, хто цінує життя. Дякую кожному нашому воїну в Збройних Силах, у розвідці та в Службі безпеки України, хто наявними в нас силами це забезпечує та дає нам такі потрібні далекобійні результати", - додав президент.

Також він подякував партнерам, які продовжують тиснути на Росію і на осіб з інших держав, які допомагають РФ воювати.

Дивіться: Зеленський анонсував рішення, які приберуть зайву бюрократію з війська: Мають справді інноваційний вигляд. ВIДЕО

"Всі санкції, всі ці рішення, кожен прояв тиску на агресора за цю війну мають працювати й надалі і посилюватись так, щоб російська держава не могла обходити санкції. Що складніше буде Москві підтримувати своє військове виробництво і забезпечувати армію, то більше це буде реально змушувати Росію до миру. І пункти нашої Формули миру саме тому абсолютно можливо реалізувати, що світова більшість тисне на Росію, не підтримує її військову активність і реально хоче повернути стабільність міжнародним відносинам. Санкції цьому сприяють, і справжній мир буде. Буде, якщо не проявляти слабкості й дотримуватись курсу на справедливість", - підсумував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) росія (65129)


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Топ коментарі
+18
Так завдавай...Хулі ти ***** на камеру???Тебе что,кто не дает?? Ты ж "царь ставки"...Шо??Нечем?? А где Гром? Богданы где?? Где Ольха и Сапсан?? В Ютубе блд???
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03.08.2024 20:25
+14
Та ні, цей "клоун" обійшовся нам занадто дорого!
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03.08.2024 20:49
+13
НЕ ЛАЙТЕСЯ НА БУБОЧКУ, БО ВІН ПОЖАЛІЄТЬСЯ САМОМУ ЄРМАКУ!
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03.08.2024 20:28
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За отримання поставок військової допомоги та контроль відповідає Єрмак ! КРАПКА!- стаття BLUMBERG -2 дні тому .
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03.08.2024 20:22 Відповісти
Після терміну Зеленського можуть звинуватити в незаконному делегуванні своїх повноважень, - політолог Магда
https://espreso.tv/suspilstvo-pislya-terminu-zelenskogo-mozhut-zvinuvatiti-v-nezakonnomu-deleguvanni-svoikh-povnovazhen-politolog-magda
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03.08.2024 20:26 Відповісти
Та цей агент скрізь втручається, але ні за що не відповідає! Але настане час і відповість по повній!
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03.08.2024 20:52 Відповісти
А ПРічьом тут Єрмак?
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03.08.2024 21:00 Відповісти
аааа вас КВАША підтримав - зайшов учора а сьогодні ... зрозуміло, хоча б написсав квашенко або квашачук
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03.08.2024 21:02 Відповісти
Даю пораду - Подоляк втече разом з Єрмаком. А Зеленського судитимуть . Врубаєтєсь?
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03.08.2024 21:10 Відповісти
Так єрмак за все відповідає, через те зеленський і боїться його знімати, що він без нього
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03.08.2024 22:24 Відповісти
Пiсля серпня буде вересень. Зимою буде холодно. Наркотики - це зле.
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03.08.2024 20:23 Відповісти
Їюанько
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03.08.2024 20:24 Відповісти
Так завдавай...Хулі ти ***** на камеру???Тебе что,кто не дает?? Ты ж "царь ставки"...Шо??Нечем?? А где Гром? Богданы где?? Где Ольха и Сапсан?? В Ютубе блд???
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03.08.2024 20:25 Відповісти
А під асфальтом пошукати,а гроші в офшорах зє? На 2022 рік внього майна за кордоном на 0.6+ лярда €!
А воно бідкається!
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03.08.2024 20:50 Відповісти
Робота в нього така - ******* на камеру, грати роль президента... Пам'ятаєте,його дружина якось в інтерв'ю проговорилася, що їм у 2018 запропонували проєкт? Ось це він і є. Тільки війна там не прередбачалася
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03.08.2024 23:06 Відповісти
НЕ ЛАЙТЕСЯ НА БУБОЧКУ, БО ВІН ПОЖАЛІЄТЬСЯ САМОМУ ЄРМАКУ!
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03.08.2024 20:28 Відповісти
А хто Грім-2 і Сапсан на шашлички і білоруський бітум поміняв?Клятий Порошенко,закордонні "ухилянти",чи може журналісти-розслідувачі,які викривають зелене мародерство,а боти "брата-2" їх агентами кремля за це називають?
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03.08.2024 20:34 Відповісти
пiсюном по роялю?
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03.08.2024 20:38 Відповісти
Так, навіть, то була лише імітація!
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03.08.2024 20:50 Відповісти
Мене завжди дивувало те: як українці могли вибрати у президенти зеленського ...вони ж бачили ,шо це неадекват ...наркоман ...вони знали шо буде кривава війна ,можливо думали шо вона буде не для них і не довга ?🤡 все порешає, бо він закоханий у русню... ? Тепер дермак не дасть зеленському піти з президенства... тільки як підпише капітуляцію України ...
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03.08.2024 20:40 Відповісти
Мудрий нарід тупо и цинично развели.
Я думаю что президентство Зе готовилось давно. Все эти 95 кварталы где клоун песочил украинских политиков, тем самым показывая что он разбирается в политике, сериалы...
Не исключено что российские структуры тоже участвовали в финансировании избирательной кампании. Помните заявление ***** что его устроит любой кроме Порошенко?
Единственный просчет тупого клоуна в том что он не осознавал контекста начавшейся российской агрессии и оккупации Крыма и Донбасса. Умный бы человек, без какого либо политического и управленческого опыта, партии, вряд-ли согласился бы на роль президента. Но на то он и тупой клоун.
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03.08.2024 21:30 Відповісти
Умный бы человек, без какого либо политического и управленческого опыта, партии, вряд-ли согласился бы на роль президента. Но на то он и тупой клоун.
44 кандидата предлагали себя в президенты, правда 5 потом передумали
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03.08.2024 22:06 Відповісти
👍💯%
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03.08.2024 22:26 Відповісти
Похоже развели и зеленського😀
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03.08.2024 22:26 Відповісти
Це він до кого звертається? Він що, клоун дешевий?
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03.08.2024 20:41 Відповісти
Та ні, цей "клоун" обійшовся нам занадто дорого!
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03.08.2024 20:49 Відповісти
Нагадую!
"Жодна країна не сплачувала ТАКУ ціну за асфальт і просмотр серіалу".
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03.08.2024 20:54 Відповісти
В Белом доме к сожалению ссыкуны. Так что это навряд ли.
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03.08.2024 20:42 Відповісти
Якщо треба,то навіщо ти закив ракетну програму "Гром/Сапсан" з дальністю 500-750 км?!
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03.08.2024 20:46 Відповісти
Эта другое..
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03.08.2024 20:48 Відповісти
Звісно! Воно зє - не Порошенко!
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03.08.2024 20:52 Відповісти
а хто проти, діставай все що є і іба...
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03.08.2024 20:58 Відповісти
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03.08.2024 20:59 Відповісти
Такий розумний.. Аж страшно (с)
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03.08.2024 20:59 Відповісти
А хто ж тобі не дозволяє, д'єрмак? Так ти ж сам його з собою притащив!
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03.08.2024 21:01 Відповісти
Далекобійні удари то таке! Завдавай ударів по орді на Півдні! Чи Єрмак не дозволяє?
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03.08.2024 21:02 Відповісти
Твоя реготина вже остогидла.БАЛАМУТ!
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03.08.2024 21:04 Відповісти
Тільки високоточним асфальтом, який ти проміняв на наші ракети.
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03.08.2024 21:15 Відповісти
Асгфальтом по підорафії, як х..., по роялю... Воно тільки пиз... вміє та й то не дуже...
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03.08.2024 21:25 Відповісти
Когда он уже замолчит навсегда?
А нет, он ещё должен дать показания...
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03.08.2024 21:34 Відповісти
Малорос.
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03.08.2024 22:05 Відповісти
А що там з корупцією товаріщ президент?!
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03.08.2024 22:22 Відповісти
Саме цікавіше, що у рейтингу партій мудрий нарід найбільше довіряє ще не створеній партії Притули, ну це просто ..
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03.08.2024 22:31 Відповісти
А куди ж ти, козел, українські ракети подів?
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03.08.2024 22:36 Відповісти
Це логічне питання він почав задавати коли вже став нелигінимним.♧♧♧♧♧♧
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03.08.2024 23:11 Відповісти
Эт надо было делать еще ВчеРА ! а вот часть легитимных ЦеЛей от которых фюреру🐭 действительно будет Бо бО ! 🎆в гориЖоп🔥 «Ново-Огарёво» (Одинцовский район, Московская область)🐭
«Долгие Бороды - Валдай» (Новгородская область)🐭
«Бочаров Ручей» (Сочи, Краснодарский край)🐭
«Русь» (Завидово)«Горки-9» (Одинцовский район, Московская область)🐭
«Ривьера-6» (Сочи, Краснодарский край) 🐭 или договорн9к детектед 🥱ни33Яяяя ?
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04.08.2024 02:20 Відповісти
верная заява
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04.08.2024 06:38 Відповісти
Так завдавайте, що тобі заважає, де наші далекобійні ракети?
В день обстрілу, військового заводу прилетіло 5-6 ракет і не пролетіла жодна наша ППО,
його просто знищили! совпадєніє? Повинна бути відкрита кримінальна справа!
https://t.me/insiderUKR/78421
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04.08.2024 08:49 Відповісти
 
 