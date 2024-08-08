Зеленський розповів про шлях до F-16: ці літаки вже в українському небі, їх буде ще більше. ВIДЕО
Закрити небо чи дати літаки Україна просила партнерів із першого дня повномасштабного російського вторгнення.
На цьому наголошує президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми знали, що це можливо, що світ має для цього силу. Заради цієї мети ми об’єднали політичну, дипломатичну та військову роботу. Поступово, крок за кроком, нам вдалося досягти результату. Літаки F-16 уже в українському небі. І їх буде ще більше!", - зазначив глава держави.
F-16 в Україні
Нагадаємо, 31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.
У неділю, 4 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.
Раніше портал "Мілітарний" писав, що отримані Україною від союзників багатоцільові винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад.
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Що ще не вистачає? Мабуть, гіперзвукових балістичних ракет на 1000 км та томагавків? Есмінців та авіаносців? Підождемо.
у 2025, в небі украни, буде мільйон зірок смерті.
Ви колись в "підкидного дурня" грали ? Нам наразі доступна тільки така тактика.
Товариш майор з ФСБ лютує. Зеленський навіть відосик-гундосик запузирив - показав рашистам і де літаки, і скільки їх - намагається ситуацію "виправити" усіма силами.
В нього і "фефекти фікції" і вигляд нехайний!
2.обраний на посаду президента Зєленський скінчився 20.05.2024.
3. Зараз невідомі повноваженя зє. Чи то ВВО,чи то 2й термін без виборів. По консенсусу.
А от диктора з поганою дикцією та блюзнирським виглядом - виганяють.
Пишете під наглядом санітарів? Привіт їм!
Ви справжній виборець,на якому тримається рейтинг зє!
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Камала Гарріс на Мюнхенський конференції (незадовго до вторгнення) просила НєТряпку визнати очевидне, повідомити про це українців та нарешті почати готуватися до вторгнення. А ось тепер "переможник" (великий добудовник та президент асфальту) розповідає про те що він героїчно просив ("готовий прийняти з будь якої сторони у будь який кількості")...