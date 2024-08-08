Зеленський розповів про шлях до F-16: ці літаки вже в українському небі, їх буде ще більше. ВIДЕО

Закрити небо чи дати літаки Україна просила партнерів із першого дня повномасштабного російського вторгнення.

На цьому наголошує президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знали, що це можливо, що світ має для цього силу. Заради цієї мети ми об’єднали політичну, дипломатичну та військову роботу. Поступово, крок за кроком, нам вдалося досягти результату. Літаки F-16 уже в українському небі. І їх буде ще більше!", - зазначив глава держави.

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F-16 в Україні

Нагадаємо, 31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.

У неділю, 4 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.

Раніше портал "Мілітарний" писав, що отримані Україною від союзників багатоцільові винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад.

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