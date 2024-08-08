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Зеленський розповів про шлях до F-16: ці літаки вже в українському небі, їх буде ще більше. ВIДЕО

Закрити небо чи дати літаки Україна просила партнерів із першого дня повномасштабного російського вторгнення.

На цьому наголошує президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знали, що це можливо, що світ має для цього силу. Заради цієї мети ми об’єднали політичну, дипломатичну та військову роботу. Поступово, крок за кроком, нам вдалося досягти результату. Літаки F-16 уже в українському небі. І їх буде ще більше!", - зазначив глава держави.

Також дивіться: У НАТО показали тренування українських пілотів на F-16 у Данії. ВIДЕО

F-16 в Україні

Нагадаємо, 31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.

У неділю, 4 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.

Раніше портал "Мілітарний" писав, що отримані Україною від союзників багатоцільові винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад.

Читайте також: Для використання F-16 Україна має знищити ворожу ППО на окупованих територіях і РФ, - ISW

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+8
Для нього головне піар ,а те що ворог невтомно просуваєтся на покровському напрямку можна не говорити то рейтинг не додає ,може вже пора за щось відповідати ?
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08.08.2024 10:31
+5
Може вже треба цього диктора вигнати?

В нього і "фефекти фікції" і вигляд нехайний!
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08.08.2024 10:59
+4
я впевнений, що найвеличниший переможний і потужний, але прострочений зе!гундос, особисто домовився про зірку смерті.

у 2025, в небі украни, буде мільйон зірок смерті.
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08.08.2024 10:28
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Шо там Ф - 16 - втягуються? - шеб ракет до них
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08.08.2024 10:16 Відповісти
https://youtu.be/***********?si=qF4mdC7CVg6_c1Gh&t=207 Феноменальний виступ президента з Архіва. Може дто пам'ятає
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09.08.2024 11:28 Відповісти
Вже все є, снаряди, ракети, ППО, літаки, танки.

Що ще не вистачає? Мабуть, гіперзвукових балістичних ракет на 1000 км та томагавків? Есмінців та авіаносців? Підождемо.
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08.08.2024 10:20 Відповісти
я впевнений, що найвеличниший переможний і потужний, але прострочений зе!гундос, особисто домовився про зірку смерті.

у 2025, в небі украни, буде мільйон зірок смерті.
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08.08.2024 10:28 Відповісти
Для нього головне піар ,а те що ворог невтомно просуваєтся на покровському напрямку можна не говорити то рейтинг не додає ,може вже пора за щось відповідати ?
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08.08.2024 10:31 Відповісти
тут головне не наскільки просувається , а якою ціною.

Ви колись в "підкидного дурня" грали ? Нам наразі доступна тільки така тактика.
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09.08.2024 07:52 Відповісти
Як Зеленський не саботував, як Єрмачок не пакостив, аж морди попухли - а таки літаки дали.

Товариш майор з ФСБ лютує. Зеленський навіть відосик-гундосик запузирив - показав рашистам і де літаки, і скільки їх - намагається ситуацію "виправити" усіма силами.
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08.08.2024 10:50 Відповісти
Може вже треба цього диктора вигнати?

В нього і "фефекти фікції" і вигляд нехайний!
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08.08.2024 10:59 Відповісти
це не диктатор,а демократично вибраний президент - підете виганяти, обережно, щоб Вас санітари не впіймали.
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09.08.2024 07:56 Відповісти
1. Не диктатора (хоч зє і наближається до нього),а диктора - зрозумійТЕ різницю(якщо є чим).

2.обраний на посаду президента Зєленський скінчився 20.05.2024.

3. Зараз невідомі повноваженя зє. Чи то ВВО,чи то 2й термін без виборів. По консенсусу.

А от диктора з поганою дикцією та блюзнирським виглядом - виганяють.

Пишете під наглядом санітарів? Привіт їм!
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09.08.2024 10:14 Відповісти
то Ви вже визначіться диктатор, чи таки не диктатор. бо одні емоції, а сенсу катма.
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10.08.2024 08:05 Відповісти
Зрозуміло. Вам що Русь,що расєя,що гонорар, що гонорея - все по зєленському "какая разница?!"

Ви справжній виборець,на якому тримається рейтинг зє!
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10.08.2024 09:44 Відповісти
я за нього не голосував, але мутити воду під час війни - це наруку ворогу
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10.08.2024 20:07 Відповісти
А кого ви вважаєте ворогами?
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10.08.2024 21:19 Відповісти
"Закрити небо чи дати літаки Україна просила партнерів із першого дня повномасштабного російського вторгнення."
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Камала Гарріс на Мюнхенський конференції (незадовго до вторгнення) просила НєТряпку визнати очевидне, повідомити про це українців та нарешті почати готуватися до вторгнення. А ось тепер "переможник" (великий добудовник та президент асфальту) розповідає про те що він героїчно просив ("готовий прийняти з будь якої сторони у будь який кількості")...
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08.08.2024 11:35 Відповісти
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08.08.2024 14:23 Відповісти
ой, обманули кросфаєренка - щож тепер буде
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09.08.2024 07:55 Відповісти
 
 