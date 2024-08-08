Зеленский рассказал о пути к F-16: эти самолеты уже в украинском небе, их будет еще больше. ВИДЕО
Закрыть небо или дать самолеты Украина просила партнеров с первого дня полномасштабного российского вторжения.
Об этом заявляет президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы знали, что это возможно, что мир имеет для этого силу. Ради этой цели мы объединили политическую, дипломатическую и военную работу. Постепенно, шаг за шагом, нам удалось достичь результата. Самолеты F-16 уже в украинском небе. И их будет еще больше!", - отметил глава государства.
F-16 в Украине
Напомним, 31 июля издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.
В воскресенье, 4 августа, в День Воздушных сил президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что F-16 уже в Украине.
Ранее портал "Милитарный" писал, что полученные Украиной от союзников многоцелевые истребители F-16 оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении.
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Що ще не вистачає? Мабуть, гіперзвукових балістичних ракет на 1000 км та томагавків? Есмінців та авіаносців? Підождемо.
у 2025, в небі украни, буде мільйон зірок смерті.
Ви колись в "підкидного дурня" грали ? Нам наразі доступна тільки така тактика.
Товариш майор з ФСБ лютує. Зеленський навіть відосик-гундосик запузирив - показав рашистам і де літаки, і скільки їх - намагається ситуацію "виправити" усіма силами.
В нього і "фефекти фікції" і вигляд нехайний!
2.обраний на посаду президента Зєленський скінчився 20.05.2024.
3. Зараз невідомі повноваженя зє. Чи то ВВО,чи то 2й термін без виборів. По консенсусу.
А от диктора з поганою дикцією та блюзнирським виглядом - виганяють.
Пишете під наглядом санітарів? Привіт їм!
Ви справжній виборець,на якому тримається рейтинг зє!
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Камала Гарріс на Мюнхенський конференції (незадовго до вторгнення) просила НєТряпку визнати очевидне, повідомити про це українців та нарешті почати готуватися до вторгнення. А ось тепер "переможник" (великий добудовник та президент асфальту) розповідає про те що він героїчно просив ("готовий прийняти з будь якої сторони у будь який кількості")...