РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11376 посетителей онлайн
Новости Видео
4 625 18

Зеленский рассказал о пути к F-16: эти самолеты уже в украинском небе, их будет еще больше. ВИДЕО

Закрыть небо или дать самолеты Украина просила партнеров с первого дня полномасштабного российского вторжения.

Об этом заявляет президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы знали, что это возможно, что мир имеет для этого силу. Ради этой цели мы объединили политическую, дипломатическую и военную работу. Постепенно, шаг за шагом, нам удалось достичь результата. Самолеты F-16 уже в украинском небе. И их будет еще больше!", - отметил глава государства.

Также смотрите: В НАТО показали тренировки украинских пилотов на F-16 в Дании. ВИДЕО

F-16 в Украине

Напомним, 31 июля издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.

В воскресенье, 4 августа, в День Воздушных сил президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что F-16 уже в Украине.

Ранее портал "Милитарный" писал, что полученные Украиной от союзников многоцелевые истребители F-16 оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении.

Читайте также: Для использования F-16 Украина должна уничтожить вражескую ПВО на оккупированных территориях и РФ, - ISW

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) F-16 (553)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Для нього головне піар ,а те що ворог невтомно просуваєтся на покровському напрямку можна не говорити то рейтинг не додає ,може вже пора за щось відповідати ?
показать весь комментарий
08.08.2024 10:31
+5
Може вже треба цього диктора вигнати?

В нього і "фефекти фікції" і вигляд нехайний!
показать весь комментарий
08.08.2024 10:59
+4
я впевнений, що найвеличниший переможний і потужний, але прострочений зе!гундос, особисто домовився про зірку смерті.

у 2025, в небі украни, буде мільйон зірок смерті.
показать весь комментарий
08.08.2024 10:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо там Ф - 16 - втягуються? - шеб ракет до них
показать весь комментарий
08.08.2024 10:16 Ответить
https://youtu.be/***********?si=qF4mdC7CVg6_c1Gh&t=207 Феноменальний виступ президента з Архіва. Може дто пам'ятає
показать весь комментарий
09.08.2024 11:28 Ответить
Вже все є, снаряди, ракети, ППО, літаки, танки.

Що ще не вистачає? Мабуть, гіперзвукових балістичних ракет на 1000 км та томагавків? Есмінців та авіаносців? Підождемо.
показать весь комментарий
08.08.2024 10:20 Ответить
я впевнений, що найвеличниший переможний і потужний, але прострочений зе!гундос, особисто домовився про зірку смерті.

у 2025, в небі украни, буде мільйон зірок смерті.
показать весь комментарий
08.08.2024 10:28 Ответить
Для нього головне піар ,а те що ворог невтомно просуваєтся на покровському напрямку можна не говорити то рейтинг не додає ,може вже пора за щось відповідати ?
показать весь комментарий
08.08.2024 10:31 Ответить
тут головне не наскільки просувається , а якою ціною.

Ви колись в "підкидного дурня" грали ? Нам наразі доступна тільки така тактика.
показать весь комментарий
09.08.2024 07:52 Ответить
Як Зеленський не саботував, як Єрмачок не пакостив, аж морди попухли - а таки літаки дали.

Товариш майор з ФСБ лютує. Зеленський навіть відосик-гундосик запузирив - показав рашистам і де літаки, і скільки їх - намагається ситуацію "виправити" усіма силами.
показать весь комментарий
08.08.2024 10:50 Ответить
Може вже треба цього диктора вигнати?

В нього і "фефекти фікції" і вигляд нехайний!
показать весь комментарий
08.08.2024 10:59 Ответить
це не диктатор,а демократично вибраний президент - підете виганяти, обережно, щоб Вас санітари не впіймали.
показать весь комментарий
09.08.2024 07:56 Ответить
1. Не диктатора (хоч зє і наближається до нього),а диктора - зрозумійТЕ різницю(якщо є чим).

2.обраний на посаду президента Зєленський скінчився 20.05.2024.

3. Зараз невідомі повноваженя зє. Чи то ВВО,чи то 2й термін без виборів. По консенсусу.

А от диктора з поганою дикцією та блюзнирським виглядом - виганяють.

Пишете під наглядом санітарів? Привіт їм!
показать весь комментарий
09.08.2024 10:14 Ответить
то Ви вже визначіться диктатор, чи таки не диктатор. бо одні емоції, а сенсу катма.
показать весь комментарий
10.08.2024 08:05 Ответить
Зрозуміло. Вам що Русь,що расєя,що гонорар, що гонорея - все по зєленському "какая разница?!"

Ви справжній виборець,на якому тримається рейтинг зє!
показать весь комментарий
10.08.2024 09:44 Ответить
я за нього не голосував, але мутити воду під час війни - це наруку ворогу
показать весь комментарий
10.08.2024 20:07 Ответить
А кого ви вважаєте ворогами?
показать весь комментарий
10.08.2024 21:19 Ответить
"Закрити небо чи дати літаки Україна просила партнерів із першого дня повномасштабного російського вторгнення."
-------
Камала Гарріс на Мюнхенський конференції (незадовго до вторгнення) просила НєТряпку визнати очевидне, повідомити про це українців та нарешті почати готуватися до вторгнення. А ось тепер "переможник" (великий добудовник та президент асфальту) розповідає про те що він героїчно просив ("готовий прийняти з будь якої сторони у будь який кількості")...
показать весь комментарий
08.08.2024 11:35 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2024 14:23 Ответить
ой, обманули кросфаєренка - щож тепер буде
показать весь комментарий
09.08.2024 07:55 Ответить
 
 