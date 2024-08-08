Зеленский рассказал о пути к F-16: эти самолеты уже в украинском небе, их будет еще больше. ВИДЕО

Закрыть небо или дать самолеты Украина просила партнеров с первого дня полномасштабного российского вторжения.

Об этом заявляет президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы знали, что это возможно, что мир имеет для этого силу. Ради этой цели мы объединили политическую, дипломатическую и военную работу. Постепенно, шаг за шагом, нам удалось достичь результата. Самолеты F-16 уже в украинском небе. И их будет еще больше!", - отметил глава государства.

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F-16 в Украине

Напомним, 31 июля издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16.

В воскресенье, 4 августа, в День Воздушных сил президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что F-16 уже в Украине.

Ранее портал "Милитарный" писал, что полученные Украиной от союзников многоцелевые истребители F-16 оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении.

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