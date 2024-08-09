Веслувальниці Лузан та Рибачок здобули для України срібну медаль на Олімпійських іграх у Парижі. ВIДЕО
Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок вибороли для України срібну медаль на Олімпійських іграх у Парижі у фіналі каное-двійок на дистанції 500 метрів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НОК.
"Людмила Лузан та Анастасія Рибачок - срібні призерки Олімпійських ігор-2024!" - йдеться у повідомленні.
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