Веслувальниці Лузан та Рибачок здобули для України срібну медаль на Олімпійських іграх у Парижі. ВIДЕО

Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок вибороли для України срібну медаль на Олімпійських іграх у Парижі у фіналі каное-двійок на дистанції 500 метрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НОК.

"Людмила Лузан та Анастасія Рибачок - срібні призерки Олімпійських ігор-2024!" - йдеться у повідомленні.

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