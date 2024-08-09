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Веслувальниці Лузан та Рибачок здобули для України срібну медаль на Олімпійських іграх у Парижі. ВIДЕО

Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок вибороли для України срібну медаль на Олімпійських іграх у Парижі у фіналі каное-двійок на дистанції 500 метрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НОК.

"Людмила Лузан та Анастасія Рибачок - срібні призерки Олімпійських ігор-2024!" - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Україна піднялась на 15 місце командного заліку Олімпіади-2024

Автор: 

нагорода (1260) Олімпіада (687)


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Топ коментарі
+15
Молодці!! Вітаємо! Радіємо!!!
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09.08.2024 14:05
+10
Ой Красунечкі Українські !!!😘
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09.08.2024 14:05
+10
Неймовірні красуні 🥰
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09.08.2024 14:07
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то шо, ми обігнали Румунію, чи нє?
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09.08.2024 14:00 Відповісти
на цю хв.- ТАК!!!!
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09.08.2024 14:14 Відповісти
А недолюди кацапи вже когось обігнали на олімпіаді?
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09.08.2024 14:34 Відповісти
кацапський прапор на олімпіаді не піднімали. У них буде окрема аленьпіада з іраном, венесуелою і північною кореєю. Ну ще там малі, судан,
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09.08.2024 14:42 Відповісти
нігєр, буркіна-фасо, цар і м'янма.
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09.08.2024 14:43 Відповісти
Молодці!! Вітаємо! Радіємо!!!
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09.08.2024 14:05 Відповісти
Ой Красунечкі Українські !!!😘
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09.08.2024 14:05 Відповісти
Неймовірні красуні 🥰
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09.08.2024 14:07 Відповісти
Клас, красуні дівчата 💕🇺🇦
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09.08.2024 14:22 Відповісти
Вітаю, ще одна медаль ,коли весь світ радіє святу спорту ,тим часом рашиські виродки воюють з українськими мирними громадянами .
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09.08.2024 14:27 Відповісти
що цікаво - Індія із своїми 1,4 мільярда спортивного населення, яке іздить на моциках всемером у вигляді акробатичної піраміди, або танцюючи на дахах потягу, виборола одну срібну і чотири бронзи, і посідає 64 місце. Мабуть це тому що яловичину не їдять. А може і сало теж не їдять, Крішна їх знає...
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09.08.2024 14:36 Відповісти
..А что, они оба "правши"? Очень странно, обычно на каноэ - двойке один гребет слева, другой - справа..
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09.08.2024 14:46 Відповісти
 
 