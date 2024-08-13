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Десантники 46 ОАеМБр за день знищили 5 і пошкодили 2 одиниці ворожої броньованої техніки. ВIДЕО

Українські десантники з 46-ої окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ продовжують нищити ворожу техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник пересувався двома колонами. Одна складалася з п’яти одиниць техніки й намагалася пройти поблизу Мар’їнки. До позицій нашого 2-го батальйону доїхало тільки дві.

"Три штуки красиво палали й диміли після "зустрічі" з цілим комплексом засобів ураження. Друга колона з трьох одиниць перла через позиції 3-го батальйону. Після завдання вогневого ураження силами підрозділів ПТРК і FPV-дронів дві "коробочки" окупантів відступили. Одна залишилася металевим кістяком на полі бою", - повідомили бійці.

Загалом, за підсумками лише одного дня десантники 46 ОАеМБр знищили дві одиниці ББМ, дві МТЛБ і один БТР. Також було пошкоджено один танк і одну МТЛБ російських окупантів.

Також дивіться: Полонений росіянин розповів про знущання в армії РФ: "Нашего "трехсотого" кадыровцы поставили на колени и изнасиловали". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7227) 46 окрема десантно-штурмова бригада (58)


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46-та кращa, Стугна як завжди!)))
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14.08.2024 00:03 Відповісти
Привезли мясо на маринования на шашлык:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1erfwj1/russian_assault_on_trench_goes_bad_troops/

Штурманули, Ё-пта.
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14.08.2024 00:07 Відповісти
Своїх не кидаємо!
Своїх викидаємо нах...!

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1er03ft/081224_rus_evac_group_dropping_or_sacrficing/
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14.08.2024 00:13 Відповісти
 
 