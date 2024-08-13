Десантники 46 ОАеМБр за день знищили 5 і пошкодили 2 одиниці ворожої броньованої техніки. ВIДЕО

Українські десантники з 46-ої окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ продовжують нищити ворожу техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник пересувався двома колонами. Одна складалася з п’яти одиниць техніки й намагалася пройти поблизу Мар’їнки. До позицій нашого 2-го батальйону доїхало тільки дві.

"Три штуки красиво палали й диміли після "зустрічі" з цілим комплексом засобів ураження. Друга колона з трьох одиниць перла через позиції 3-го батальйону. Після завдання вогневого ураження силами підрозділів ПТРК і FPV-дронів дві "коробочки" окупантів відступили. Одна залишилася металевим кістяком на полі бою", - повідомили бійці.

Загалом, за підсумками лише одного дня десантники 46 ОАеМБр знищили дві одиниці ББМ, дві МТЛБ і один БТР. Також було пошкоджено один танк і одну МТЛБ російських окупантів.

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