Морпіхи знищили на Херсонщині ворожий ЗРГК "Панцирь-С1". ВIДЕО
На Херсонщині бійці 140 окремого розвідувального батальйону Морської піхоти ЗСУ знищили російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".
Відповідне відео опублікував телеграм-канал ВМС України, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+7 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар16.08.2024 19:11
+3 Яр Холодний
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+2 Бандерівець
показати весь коментар16.08.2024 19:23
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Та високий рівкнь майстернотсті-
Бойовий креатив...
Цілеспрямованність...
Дають знасний позитив...
Мають визнання...
Чого сормитись?...
Не тільки в виданнях...
Світових...
Але ів справжніх умовах-
Бойових...
В боях із орків лавою...
Спец-назу-слава!
Які ж ви, підкацапіки, дебіли. Немає у вас ніяких інших напрямків, окрім українського. У вас навіть немає кадрових та контрактників, аби захищати курську область від нападу іноземної держави. Все відправлене в Україну. ВСЕ. А що не відправлене в Україну - дупу ***** та олігархів на рубльовці захищає. Пєсєц - всі БАЧИЛИ чим ви летовища стратегічної авіації захищаєте (Моздок тощо) - стрілковкою.
Обтєкай, обтєкай.
Якщо то не так і ти не кацап - то с хєра така впевненість в цифрах та напрямках?!?
https://www.unian.net/war/raketnye-kompleksy-tor-m1-2-i-pancir-s1-ekspert-vskryl-nemoshchnost-pvo-rossii-12084984.html