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Морпіхи знищили на Херсонщині ворожий ЗРГК "Панцирь-С1". ВIДЕО

На Херсонщині бійці 140 окремого розвідувального батальйону Морської піхоти ЗСУ знищили російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".

Відповідне відео опублікував телеграм-канал ВМС України, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Українські захисники знищили ворожий контрольно-спостережний пункт на окупованій Херсонщині. ФОТО

Автор: 

дрони (4695) морська піхота (44) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+7
Морпіхам-респект...
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16.08.2024 19:11
+3
У мене така здогадка що "головний щур" втік від розбитого "Панциря" і привів розвідувальний дрон прямо до штабу або до транспортно-заряджаючих машин І потім прийшов "Хаймерс"!
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16.08.2024 20:08
+2
Чітко відпрацювали!
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16.08.2024 19:23
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Морпіхам-респект...
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16.08.2024 19:11 Відповісти
А шо ото два вибухи одночасно, хто знає? Бо я в цьому не знаюсь...
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16.08.2024 19:21 Відповісти
бк панциря салютує, хімарсик же "промазав" метрів 20
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16.08.2024 19:23 Відповісти
Дякую. А ще б гарніше було коли б Хаймасик влучив у яблучко
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16.08.2024 19:25 Відповісти
ніт, краще так, там основний урон наносять вольфрамові шарики.
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16.08.2024 19:26 Відповісти
Ааааа, так може Хаймарсику так і треба було?
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16.08.2024 19:29 Відповісти
У мене така здогадка що "головний щур" втік від розбитого "Панциря" і привів розвідувальний дрон прямо до штабу або до транспортно-заряджаючих машин І потім прийшов "Хаймерс"!
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16.08.2024 20:08 Відповісти
Чітко відпрацювали!
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16.08.2024 19:23 Відповісти
Чудове відео, але кацапи за кілька днів мінуснули у нас 2 хімарсика
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16.08.2024 19:24 Відповісти
Підготовка...
Та високий рівкнь майстернотсті-

Бойовий креатив...
Цілеспрямованність...

Дають знасний позитив...

Мають визнання...
Чого сормитись?...

Не тільки в виданнях...
Світових...

Але ів справжніх умовах-
Бойових...
В боях із орків лавою...

Спец-назу-слава!
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16.08.2024 19:41 Відповісти
В россии вообще этих "панцирей - 116 штук, треть, 30 штук, может быть - на украинском направлении, дохрена ещё..
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16.08.2024 20:20 Відповісти
по ориксу 26 уничтожено,повреждно,захвачено.
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16.08.2024 20:45 Відповісти
Так это здорово! Супер! )
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17.08.2024 07:25 Відповісти
Так-так, знаємо, вони кордон з Китаєм тепер захищають замість тих сотень пускових С-300/400, які зняли звідти за 2022-2024 роки і відправили "на український напрямок"...

Які ж ви, підкацапіки, дебіли. Немає у вас ніяких інших напрямків, окрім українського. У вас навіть немає кадрових та контрактників, аби захищати курську область від нападу іноземної держави. Все відправлене в Україну. ВСЕ. А що не відправлене в Україну - дупу ***** та олігархів на рубльовці захищає. Пєсєц - всі БАЧИЛИ чим ви летовища стратегічної авіації захищаєте (Моздок тощо) - стрілковкою.

Обтєкай, обтєкай.
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16.08.2024 22:14 Відповісти
Я так зрозумів, що ти кацап і тобі ГШ засрашки особисто доповідає - скільки панцирів воює в Україні, скільки на конкретно яких напрямках і скільки прямо зараз в них є з точністю до одиниці.

Якщо то не так і ти не кацап - то с хєра така впевненість в цифрах та напрямках?!?
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17.08.2024 18:50 Відповісти
Точно, дурачок, а гугл на что? Набираешь в поиске вопрос - и получаешь:
https://www.unian.net/war/raketnye-kompleksy-tor-m1-2-i-pancir-s1-ekspert-vskryl-nemoshchnost-pvo-rossii-12084984.html
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17.08.2024 19:40 Відповісти
https://www.unian.net/war/raketnye-kompleksy-tor-m1-2-i-pancir-s1-ekspert-vskryl-nemoshchnost-pvo-rossii-12084984.html
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17.08.2024 19:42 Відповісти
Ти точно підкацапське *****. Це стаття від 20.12.2022. Ото тільки кацапи розповідають про те, як всього багато у кацапів цифрами з джерел 2, 5 чи 50-річної давнини.
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17.08.2024 21:59 Відповісти
КЛАС!)
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16.08.2024 21:29 Відповісти
 
 