Морпехи уничтожили на Херсонщине вражеский ЗРПК "Панцирь-С1". ВИДЕО
На Херсонщине бойцы 140 отдельного разведывательного батальона Морской пехоты ВСУ уничтожили российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал ВМС Украины, информирует Цензор.НЕТ.
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+7 Александр Чуднивец #474549
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+3 Яр Холодний
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+2 Бандерівець
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Та високий рівкнь майстернотсті-
Бойовий креатив...
Цілеспрямованність...
Дають знасний позитив...
Мають визнання...
Чого сормитись?...
Не тільки в виданнях...
Світових...
Але ів справжніх умовах-
Бойових...
В боях із орків лавою...
Спец-назу-слава!
Які ж ви, підкацапіки, дебіли. Немає у вас ніяких інших напрямків, окрім українського. У вас навіть немає кадрових та контрактників, аби захищати курську область від нападу іноземної держави. Все відправлене в Україну. ВСЕ. А що не відправлене в Україну - дупу ***** та олігархів на рубльовці захищає. Пєсєц - всі БАЧИЛИ чим ви летовища стратегічної авіації захищаєте (Моздок тощо) - стрілковкою.
Обтєкай, обтєкай.
Якщо то не так і ти не кацап - то с хєра така впевненість в цифрах та напрямках?!?
https://www.unian.net/war/raketnye-kompleksy-tor-m1-2-i-pancir-s1-ekspert-vskryl-nemoshchnost-pvo-rossii-12084984.html