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Якщо втратити Малу Токмачку, то росіяни зможуть оточити Роботине. Віддавати її не можна, - воїни 15 бригади НГУ "Кара-Даг". ВIДЕО

Воїни 15 бригади НГУ "Кара-Даг" утримують село Мала Токмачка у Запорізькій області.

Про це йдеться в сюжеті "Українського свідка", інформує Цензор.НЕТ.

Захисники розповіли, чому не можна втрачати цей населений пункт. У складі бригади воює фронтмен гурту "Роялькіт" Роман Гаман.

"Будь-який клаптик землі - наш, нікому її віддавати не можна. Це наша українська земля, - розповідає командир гармати із позивним Грім. - Але важливо не тільки це: якщо втратити Малу Токмачку, то можливе оточення Роботиного".

Боєць Хорол, командир артилерійського дивізіону бригади, заявив, що росіяни штурмують на мотоциклах.

"Буквально вчора була така спроба, яку ми вдало відбили. Знищили кількох бійців та кілька одиниць техніки", - додав він.

Хорол родом із цього села і разом зі своїми побратимами стоїть тут із березня 2022 року. Росіяни зруйнували його будинок, який ще донедавна був цілим.

Дивіться: Знищено роботизовану камеру та антени зв’язку рашистів на Запорізькому напрямку, - ДПСУ. ВIДЕО

За кілька днів до інтерв’ю на Youtube-каналі гурту "Роялькіт" вийшов кліп на пісню "Токмачка"

Роман воює у складі 15 бригади НГУ на цьому напрямку із січня 2023 року.

"Вся моя служба пов’язана із Токмачкою.  Я воював тільки на цьому напрямку, тут всі мої побратими. Поранення теж сталося у Токмачці", - зазначив він.

Під час бою Роман дістав поранення у голову: уламок потрапив йому у мозок. Музикант каже, що це був унікальний досвід, який варто запам’ятати.

"Залетіло прямо в укриття. Звуку не було, тільки кольори спалаху. Я не відчував тіла, я перетворився на точку, яка думає. І вже тоді вирішив, що подібний досвід мало з ким трапляється, він вартий того, щоб його зафіксувати", - розповів фротмен.

Також дивіться: Дрони-камікадзе наших тероборонівців знищили 2С4 "Тюльпан" росіян у Запорізькій області. ВIДЕО

Автор: 

Запорізька область (3601) Національна гвардія (1528)


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Ну це дивлячись який договорняк будуть реалізовати Зермаки ....
У них на словах одне, а в думках і діях інше.
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19.08.2024 10:20 Відповісти
"Віддавати його не можна"

Тому треба покласти за нього тисячу-другу бійців. "Нових ще привезуть".
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19.08.2024 10:33 Відповісти
Для початку хоча б снаряди нехай зермаки дадуть військовим.

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19.08.2024 11:58 Відповісти
Ніхто питати нікого не буде і слухати...фронт зливають, здають кілометрами. Кому ще щось не зрозуміло?
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19.08.2024 12:10 Відповісти
Кліп цікавий. Етно-репчіна
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23.08.2024 01:08 Відповісти
 
 